Россияне учат детей на оккупированных территориях писать доносы на "экстремистов", - ЦНС

На временно оккупированных территориях Россия продолжает привлекать украинских детей к доносам, обучая их выявлять "экстремистов" среди одноклассников и их родителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне организовали "круглый стол", на котором собрали активистов кремлевских движений среди старшеклассников, приглашенных боевиками росгвардии, коллаборационистами из оккупационной администрации и российскими педагогами.

На встрече детям рассказывали, как бороться с так называемым "экстремизмом", что в российской пропаганде включает любые проявления национальной самоидентичности, в частности поддержку Украины. Враг фактически призвал школьников доносить на проукраинских одноклассников и их родителей.

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