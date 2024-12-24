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Россияне учат детей на оккупированных территориях писать доносы на "экстремистов", - ЦНС

Росіяни вчать дітей на окупованих територіях писати доноси на

На временно оккупированных территориях Россия продолжает привлекать украинских детей к доносам, обучая их выявлять "экстремистов" среди одноклассников и их родителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне организовали "круглый стол", на котором собрали активистов кремлевских движений среди старшеклассников, приглашенных боевиками росгвардии, коллаборационистами из оккупационной администрации и российскими педагогами.

На встрече детям рассказывали, как бороться с так называемым "экстремизмом", что в российской пропаганде включает любые проявления национальной самоидентичности, в частности поддержку Украины. Враг фактически призвал школьников доносить на проукраинских одноклассников и их родителей.

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росія - гестапо.
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24.12.2024 18:40 Ответить
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24.12.2024 18:40 Ответить
Не доречно.
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24.12.2024 18:47 Ответить
жарт
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24.12.2024 19:24 Ответить
Все те , кто находится на оккупированных территория, за исключением стариков и больных,

которые были не в состоянии выехать, это испорченный материал, после освобождения, их нужно

будет либо выслать из страны, либо отправить в лагеря на перевоспитание, по другому нельзя,

иначе, это будет вечная пороховая бочка.
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24.12.2024 18:51 Ответить
"...О нравах этих, о постоянных доносах и князей, и простолюдинов друг на друга, подробно повествуют русские летописцы. И не только они - иностранцы, побывавшие на Руси, почти все отмечали это свойство ее жителей - склонность к доносам". В.Тольц

"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".

И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:

"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".

И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:

"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
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24.12.2024 18:58 Ответить
 
 