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Новости
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"Культурный Рамштайн" может состояться в феврале 2025 года в Украине, - Точицкий

Коли відбудеться

Уже в феврале 2025 года может состояться "культурный Рамштайн", направленный на сохранение украинского культурного наследия и национальной идентичности. В нем могут принять участие министры культуры европейских стран и стран G7.

Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Российская Федерация нацелена не только на наши с вами гражданские и военные объекты, не только на людей, на мирное население, но, в первую очередь, - на нашу идентичность. Они начали это разрушение из Крыма и продолжают сейчас, во время полномасштабной агрессии. То есть, в течение десяти лет все, что составляет идентичность Украины в искусстве, в культуре, в живописи, - все это разрушается, уничтожается или вывозится и продается в российские музеи. Это еще одно свидетельство того, что эта война является экзистенциальной для украинского народа, - я говорю о политической нации, которой является Украина", - пояснил он.

Сейчас министерство и другие рабочие органы ОП работают над подготовкой плана проведения "культурного Рамштайна", сказал министр.

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"Мы обсудим его главные положения с украинскими культурными деятелями в декабре. А уже в начале февраля следующего года я пригласил коллегу Микаллефа к нам, чтобы провести институализацию "культурного Рамштайна" на уровне министров культуры Европейского Союза и G7. Эта встреча состоится в Украине", - добавил Точицкий.

По словам министра, он уже посетил некоторые европейские столицы и переговорил с министрами и коллегами об организации этой встречи. В частности, правительства Польши и Германии уже подтвердили готовность присоединиться к этому процессу.

"Безусловно, мы будем говорить о реализации Плана стойкости Украины, о развитии отношений с нашими коллегами и партнерами в этом контексте. Это мероприятие ("культурный Рамштайн". - Ред.) будет посвящено подготовке к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в июле 2025 года. Культура должна занять свое действующее место в этой конференции, она будет краеугольным пунктом всех четырех панелей", - подытожил Точицкий.

"Культурный Рамштайн"

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины, который планируется реализовать уже в следующем году.

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Автор: 

культура (841) Точицкий Николай (74) Рамштайн (146)


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Топ комментарии
+7
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11.12.2024 14:04
+2
так можна...але гроши с3.14дять сьогодні
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11.12.2024 14:06
+2
А Ліндеман в курсі шо вони мають бути культурними?
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11.12.2024 14:10
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Трамп в січні прийде і порядок наведе...
До лютого можна і не дожити!
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11.12.2024 14:04 Ответить
так можна...але гроши с3.14дять сьогодні
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11.12.2024 14:06 Ответить
от 3.14дараси...!
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11.12.2024 14:10 Ответить
В США немає міністерства культури.
Безкультурні люди, ці американці.
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11.12.2024 14:29 Ответить
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11.12.2024 14:04 Ответить
А Ліндеман в курсі шо вони мають бути культурними?
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11.12.2024 14:10 Ответить
Це Ейнштейн.
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11.12.2024 14:45 Ответить
Потужний дуХаст культурного Рамштайну
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11.12.2024 14:15 Ответить
він буде незламний чи так собі 95й *****?
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11.12.2024 14:29 Ответить
а ми тут за якусь ерунду - міни, Батьківщіна...
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11.12.2024 14:33 Ответить
а якого числа вшановують полеглих жертв культурного фронту ?
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11.12.2024 14:33 Ответить
з першої повісткі...- потужно не прийшов.
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11.12.2024 14:38 Ответить
бубік рижий, до речі теж так зробив, як і зелений - воював, шо не шукайте мамо сина на всіх фронтах! -
**** - патріот....
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11.12.2024 14:41 Ответить
Будуть доказувати європейцям, що російські матюки є українським національним надбанням і мають бути включені у культурну скарбницю людства. І взагалі, що українцям достатньо для спілкування російських матюків, бо воно вже до того йде. Більшість українських телеканалів Законом про українську мову і відповідно українцями підтерлись і продовжують пхати російськомовне лайно у вуха українців. Якщо не буде проголошено та закріплено у Конституції, що Україна є національною державою українців, то українці, як нація, зникнуть вже через декілька каденцій неукраїнської влади.
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11.12.2024 14:43 Ответить
"Культурний Рамштайн"...
що потрібно вживати, щоб таке вигадати?
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11.12.2024 14:56 Ответить
А культурний десант уже скінчився?
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11.12.2024 16:49 Ответить
"Український творчий проєкт «Культурний десант» розпочав другий етап американського туру"
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11.12.2024 17:25 Ответить
 
 