"Культурный Рамштайн" может состояться в феврале 2025 года в Украине, - Точицкий

Уже в феврале 2025 года может состояться "культурный Рамштайн", направленный на сохранение украинского культурного наследия и национальной идентичности. В нем могут принять участие министры культуры европейских стран и стран G7.

Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Российская Федерация нацелена не только на наши с вами гражданские и военные объекты, не только на людей, на мирное население, но, в первую очередь, - на нашу идентичность. Они начали это разрушение из Крыма и продолжают сейчас, во время полномасштабной агрессии. То есть, в течение десяти лет все, что составляет идентичность Украины в искусстве, в культуре, в живописи, - все это разрушается, уничтожается или вывозится и продается в российские музеи. Это еще одно свидетельство того, что эта война является экзистенциальной для украинского народа, - я говорю о политической нации, которой является Украина", - пояснил он.

Сейчас министерство и другие рабочие органы ОП работают над подготовкой плана проведения "культурного Рамштайна", сказал министр.

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"Мы обсудим его главные положения с украинскими культурными деятелями в декабре. А уже в начале февраля следующего года я пригласил коллегу Микаллефа к нам, чтобы провести институализацию "культурного Рамштайна" на уровне министров культуры Европейского Союза и G7. Эта встреча состоится в Украине", - добавил Точицкий.

По словам министра, он уже посетил некоторые европейские столицы и переговорил с министрами и коллегами об организации этой встречи. В частности, правительства Польши и Германии уже подтвердили готовность присоединиться к этому процессу.

"Безусловно, мы будем говорить о реализации Плана стойкости Украины, о развитии отношений с нашими коллегами и партнерами в этом контексте. Это мероприятие ("культурный Рамштайн". - Ред.) будет посвящено подготовке к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в июле 2025 года. Культура должна занять свое действующее место в этой конференции, она будет краеугольным пунктом всех четырех панелей", - подытожил Точицкий.

"Культурный Рамштайн"

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины, который планируется реализовать уже в следующем году.

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