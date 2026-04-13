Закон про евакуацію культурної спадщини з прифронтових регіонів чекає розгляду у Раді
У Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт, що передбачає механізми швидкої евакуації культурної спадщини з прифронтових регіонів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі журналістам.
Причини розробки закону
Голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що потреба у такому законі виникла після загроз втрати культурних цінностей у Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
За його словами, раніше держава не мала достатніх повноважень, щоб оперативно ухвалювати рішення про евакуацію музейних експонатів.
Що передбачає законопроєкт
Документ №14391 пропонує внести зміни до низки законів України. Зокрема, передбачено:
- можливість електронного обліку Музейного фонду України;
- оновлення процедур ведення переліку музеїв;
- визначення правил роботи депозитаріїв;
- встановлення вимог до фахівців із реставрації та консервації.
Також пропонується врегулювати порядок тимчасового вивезення культурних цінностей за межі України для їх збереження.
Баланс повноважень
За словами Потураєва, під час розробки законопроєкту враховували необхідність поєднати оперативність рішень із дотриманням повноважень місцевого самоврядування.
Він підкреслив, що остаточна редакція документа дозволяє державі діяти швидко в умовах загрози, не порушуючи баланс управління.
Додаткові зміни
Законопроєкт також передбачає:
- передачу конфіскованих культурних цінностей до музейних і архівних фондів;
- повернення конкурсних процедур для керівників закладів культури;
- врегулювання питань археологічних досліджень та обігу антропологічних решток.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль