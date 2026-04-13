Закон про евакуацію культурної спадщини з прифронтових регіонів чекає розгляду у Раді

У Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт, що передбачає механізми швидкої евакуації культурної спадщини з прифронтових регіонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі журналістам.

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Причини розробки закону

Голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що потреба у такому законі виникла після загроз втрати культурних цінностей у Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

За його словами, раніше держава не мала достатніх повноважень, щоб оперативно ухвалювати рішення про евакуацію музейних експонатів.

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Що передбачає законопроєкт

Документ №14391 пропонує внести зміни до низки законів України. Зокрема, передбачено:

можливість електронного обліку Музейного фонду України;

оновлення процедур ведення переліку музеїв;

визначення правил роботи депозитаріїв;

встановлення вимог до фахівців із реставрації та консервації.

Також пропонується врегулювати порядок тимчасового вивезення культурних цінностей за межі України для їх збереження.

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Баланс повноважень

За словами Потураєва, під час розробки законопроєкту враховували необхідність поєднати оперативність рішень із дотриманням повноважень місцевого самоврядування.

Він підкреслив, що остаточна редакція документа дозволяє державі діяти швидко в умовах загрози, не порушуючи баланс управління.

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Додаткові зміни

Законопроєкт також передбачає:

передачу конфіскованих культурних цінностей до музейних і архівних фондів;

повернення конкурсних процедур для керівників закладів культури;

врегулювання питань археологічних досліджень та обігу антропологічних решток.

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