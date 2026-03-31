Україні виділять майже €2 млн на відновлення культурної спадщини: куди підуть кошти

Міжнародні партнери пообіцяли виділити майже 2 мільйони євро на відновлення культурної спадщини України, зруйнованої або пошкодженої внаслідок російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, пише УКРІНФОРМ.

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За її словами, фінансування надійде від кількох міжнародних партнерів. Зокрема, Нідерланди виділили 1 млн євро, Велика Британія – 250 тисяч фунтів, Люксембург – 350 тисяч євро, ЮНЕСКО – 60 тисяч доларів, а Європейська комісія – 250 тисяч євро.

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Що відомо

Отримані кошти планують спрямувати передусім на реставрацію об’єктів культурної спадщини, які були пошкоджені або знищені під час війни. Наразі українська сторона формує перелік таких об’єктів, який представлять міжнародним донорам.

Серед прикладів об’єктів, що потребують відновлення, під час конференції згадувався Львівський собор, який зазнав пошкоджень унаслідок російських атак.

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Подробиці

Окрім реставраційних робіт, частину фінансування спрямують на евакуацію музейних колекцій у безпечні місця, їхнє збереження та належне пакування. Також кошти планують використати для цифровізації культурних цінностей, зокрема створення реєстрів об’єктів, що були викрадені або залишилися на окупованих територіях.

За словами Бережної, це необхідно не лише для збереження спадщини, а й для подальших юридичних процесів щодо повернення цих об’єктів в Україну.

Про виділення фінансування оголосили під час міжнародної конференції "Співпраця заради стійкості", яка відбулася у Львові 30 березня. Захід об’єднав близько 40 іноземних делегацій, включно з міністрами культури різних країн.

У межах конференції також розширили Альянс культурної стійкості – до нього приєдналися Люксембург, Португалія, Австрія, Фландрія та "Фонд Східна Європа". Ініціатива спрямована на підтримку української культури як фінансово, так і через експертну допомогу під час війни.

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