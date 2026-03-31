Украине выделят почти €2 млн на восстановление культурного наследия: куда пойдут средства

Международные партнеры пообещали выделить почти 2 миллиона евро на восстановление культурного наследия Украины, разрушенного или поврежденного в результате российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная, пишет УКРИНФОРМ.

По ее словам, финансирование поступит от нескольких международных партнеров. В частности, Нидерланды выделили 1 млн евро, Великобритания – 250 тысяч фунтов, Люксембург – 350 тысяч евро, ЮНЕСКО – 60 тысяч долларов, а Европейская комиссия – 250 тысяч евро.

Полученные средства планируется направить в первую очередь на реставрацию объектов культурного наследия, которые были повреждены или уничтожены во время войны. Сейчас украинская сторона формирует перечень таких объектов, который представят международным донорам.

Среди примеров объектов, требующих восстановления, во время конференции упоминался Львовский собор, который пострадал в результате российских атак.

Помимо реставрационных работ, часть финансирования будет направлена на эвакуацию музейных коллекций в безопасные места, их сохранение и надлежащую упаковку. Также средства планируется использовать для оцифровки культурных ценностей, в частности создания реестров объектов, которые были похищены или остались на оккупированных территориях.

По словам Бережной, это необходимо не только для сохранения наследия, но и для дальнейших юридических процессов по возвращению этих объектов в Украину.

О выделении финансирования объявили во время международной конференции "Сотрудничество ради устойчивости", которая состоялась во Львове 30 марта. Мероприятие собрало около 40 иностранных делегаций, включая министров культуры разных стран.

В рамках конференции также расширили Альянс культурной устойчивости – к нему присоединились Люксембург, Португалия, Австрия, Фландрия и "Фонд Восточная Европа". Инициатива направлена на поддержку украинской культуры как финансово, так и через экспертную помощь во время войны.

