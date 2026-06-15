Угорщина засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі
Угорщина засудила російську атаку на Київ, під час якої пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра та Успенський собор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ відповідну заяву у соцмережі Х опублікувала міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.
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За словами Орбан, внаслідок російських ударів загинули та були поранені мирні жителі, а також значних пошкоджень зазнали об'єкти Києво-Печерської лаври.
"Лавра є одним із найсвятіших місць православного християнства. Будь-які атаки на цивільну інфраструктуру, а особливо на релігійні об’єкти, є неприйнятними", – наголосила глава угорського МЗС.
Україна звернеться до міжнародних організацій
Раніше Україна заявила про намір ініціювати відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів у зв’язку з пошкодженням Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки.
Офіційний Київ закликав міжнародну спільноту дати належну оцінку удару по об'єкту світової культурної спадщини.
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