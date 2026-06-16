Митрополит Павел заявил, что по Лавре ударил "дьявол", а не россияне, и пожаловался на "гонения" УПЦ МП

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) прокомментировал повреждения Успенского собора Киево-Печерской лавры во время российского нападения на Киев. В своем обращении он не назвал Россию виновником удара, зато заявил, что за разрушением стоит "дьявол".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение митрополита.

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"Это делает дьявол"

В своем видеообращении Павел назвал повреждение храма горем для православных верующих всего мира.

"Люди, которые считают, что это они делают, – это делает дьявол", – сказал митрополит.

Он также заявил, что "враг рода человеческого выступил не против людей, а против Бога" и выразил убеждение, что "наступит конец этим злодеяниям".

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Упомянул о соболезнованиях из России

Павел не уточнил, кто именно нанес удар по Лавре, однако заявил, что из-за повреждения святыни соболезнуют люди в разных странах мира.

Среди них он назвал Грецию, Грузию, Индию и Россию.

"Все верующие и неверующие во вселенной сочувствуют – и в Греции, и в Грузии, и в Индии, и в России", – отметил митрополит.

Пожаловался на "гонения" церкви

В обращении Павел также заявил о якобы преследовании УПЦ МП.

По его словам, священнослужителей "изгоняют из Лавры", а сама церковь является "преследуемой и ненавидимой".

Кроме того, он раскритиковал деятельность на территории храмов людей, которые, по его словам, не имеют отношения к церкви, и обвинил их в неуважении к святыням.

"В храмах танцуют, снимают всевозможные безобразные клипы, веселятся вместо молитвы. Люди, не имеющие никакого отношения к церкви, заходят в шапках, женщины заходят к алтарю, прикасаются и снимают насмешливые клипы. Те, кто там сейчас находятся, так же кощунствуют", – сетует митрополит.

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