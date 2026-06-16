Митрополит Павел заявил, что по Лавре ударил "дьявол", а не россияне, и пожаловался на "гонения" УПЦ МП
Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) прокомментировал повреждения Успенского собора Киево-Печерской лавры во время российского нападения на Киев. В своем обращении он не назвал Россию виновником удара, зато заявил, что за разрушением стоит "дьявол".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение митрополита.
"Это делает дьявол"
В своем видеообращении Павел назвал повреждение храма горем для православных верующих всего мира.
"Люди, которые считают, что это они делают, – это делает дьявол", – сказал митрополит.
Он также заявил, что "враг рода человеческого выступил не против людей, а против Бога" и выразил убеждение, что "наступит конец этим злодеяниям".
Упомянул о соболезнованиях из России
Павел не уточнил, кто именно нанес удар по Лавре, однако заявил, что из-за повреждения святыни соболезнуют люди в разных странах мира.
Среди них он назвал Грецию, Грузию, Индию и Россию.
"Все верующие и неверующие во вселенной сочувствуют – и в Греции, и в Грузии, и в Индии, и в России", – отметил митрополит.
Пожаловался на "гонения" церкви
В обращении Павел также заявил о якобы преследовании УПЦ МП.
По его словам, священнослужителей "изгоняют из Лавры", а сама церковь является "преследуемой и ненавидимой".
Кроме того, он раскритиковал деятельность на территории храмов людей, которые, по его словам, не имеют отношения к церкви, и обвинил их в неуважении к святыням.
"В храмах танцуют, снимают всевозможные безобразные клипы, веселятся вместо молитвы. Люди, не имеющие никакого отношения к церкви, заходят в шапках, женщины заходят к алтарю, прикасаются и снимают насмешливые клипы. Те, кто там сейчас находятся, так же кощунствуют", – сетует митрополит.
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Путін не винуватий .
Росіяни не несуть відповідальності .
То усе наробив Диявол
Нас Біс попутав
Вирази типу "вы на майдане скакали, с последствиями столкнулись, ну кто ж вам виноват?" виводять росію в розряд стихійного лиха, вищої сили, якій неможливо протистояти, немає сенсу обвинувачувати, до якої можна лише адаптуватись, або яку можна лише терпіти, якщо вона "разгулялась", і яка, звісно, не винна ні в чому, як не винна Земля у повені або землетрусі.