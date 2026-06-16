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Новости Обстрелы Киева
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Митрополит Павел заявил, что по Лавре ударил "дьявол", а не россияне, и пожаловался на "гонения" УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Павел заявил, что за разрушением в Лавре стоит дьявол

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) прокомментировал повреждения Успенского собора Киево-Печерской лавры во время российского нападения на Киев. В своем обращении он не назвал Россию виновником удара, зато заявил, что за разрушением стоит "дьявол".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение митрополита.

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"Это делает дьявол"

В своем видеообращении Павел назвал повреждение храма горем для православных верующих всего мира.

"Люди, которые считают, что это они делают, – это делает дьявол", – сказал митрополит.

Он также заявил, что "враг рода человеческого выступил не против людей, а против Бога" и выразил убеждение, что "наступит конец этим злодеяниям".

Читайте: В УПЦ МП отреагировали на удар России по Киево-Печерской лавре

Упомянул о соболезнованиях из России

Павел не уточнил, кто именно нанес удар по Лавре, однако заявил, что из-за повреждения святыни соболезнуют люди в разных странах мира.

Среди них он назвал Грецию, Грузию, Индию и Россию.

"Все верующие и неверующие во вселенной сочувствуют – и в Греции, и в Грузии, и в Индии, и в России", – отметил митрополит.

Пожаловался на "гонения" церкви

В обращении Павел также заявил о якобы преследовании УПЦ МП.

По его словам, священнослужителей "изгоняют из Лавры", а сама церковь является "преследуемой и ненавидимой".

Кроме того, он раскритиковал деятельность на территории храмов людей, которые, по его словам, не имеют отношения к церкви, и обвинил их в неуважении к святыням.

"В храмах танцуют, снимают всевозможные безобразные клипы, веселятся вместо молитвы. Люди, не имеющие никакого отношения к церкви, заходят в шапках, женщины заходят к алтарю, прикасаются и снимают насмешливые клипы. Те, кто там сейчас находятся, так же кощунствуют", – сетует митрополит.

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Автор: 

Лавра (443) УПЦ МП (1569) атака (1586)
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Топ комментарии
+3
Вправно "стрілки перевів", православнєнько.
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16.06.2026 12:49 Ответить
+3
а ось і паша-мерседес просралось )

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16.06.2026 12:57 Ответить
+2
Знищити ціх брюхатих попів назавжди... Слава Україні !!!
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16.06.2026 12:51 Ответить
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Вправно "стрілки перевів", православнєнько.
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16.06.2026 12:49 Ответить
посилання на оригінал на ютубі. накидайте по самі гланди цьому ******** - слузі московського сатнату.
https://www.youtube.com/watch?v=gSdPR5K4W7E
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16.06.2026 12:55 Ответить
гундяя дияволом ще так публічно ніхто не обзивав! тим більше якийсь пропарашний попєц на сносях )))
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16.06.2026 12:50 Ответить
Знищити ціх брюхатих попів назавжди... Слава Україні !!!
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16.06.2026 12:51 Ответить
Ніззя, сам найвеличнівшивий їх кришує.
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16.06.2026 13:15 Ответить
Божевільний мудозвон.
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16.06.2026 12:53 Ответить
А у чому різниця?
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16.06.2026 12:57 Ответить
а ось і паша-мерседес просралось )

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16.06.2026 12:57 Ответить
Главноє, що з росіюшкі співчувають. Одні б'ють, інші співчувають...
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16.06.2026 12:58 Ответить
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16.06.2026 12:58 Ответить
Ну от, нормальний упц-шник, а то я вже засумнівався чи у них там з головою все гаразд, що вони засудили удар по Лаврі.
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16.06.2026 12:59 Ответить
На що хороше може цей Лебідь націлити людину якщо поведінка його диявільська
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16.06.2026 13:03 Ответить
Цікава відмазка :
Путін не винуватий .
Росіяни не несуть відповідальності .
То усе наробив Диявол
Нас Біс попутав
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16.06.2026 13:03 Ответить
Так, русня це вміє.
Вирази типу "вы на майдане скакали, с последствиями столкнулись, ну кто ж вам виноват?" виводять росію в розряд стихійного лиха, вищої сили, якій неможливо протистояти, немає сенсу обвинувачувати, до якої можна лише адаптуватись, або яку можна лише терпіти, якщо вона "разгулялась", і яка, звісно, не винна ні в чому, як не винна Земля у повені або землетрусі.
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16.06.2026 13:13 Ответить
ось такі справи ..паша-мерседес і пуйло ..і гундяй в кутку

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16.06.2026 13:04 Ответить
ні цій істоті у рясі клейма ставити нема де

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16.06.2026 13:05 Ответить
Служителі сатани знають про що кажуть - це сфера їхньої експертизи.
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16.06.2026 13:08 Ответить
Гнати цих чортів додому до московії. Нехай там на фуражку Гітлера моляться.
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16.06.2026 13:09 Ответить
Онуча в рясі спалив контору.
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16.06.2026 13:10 Ответить
А "диявол" то був московський лисий огризок.
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16.06.2026 13:10 Ответить
А чого він ще не в тюрмі або не знищений?? Куди дивляться українські служби?
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16.06.2026 13:11 Ответить
 
 