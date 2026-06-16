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Новини Обстріли Києва
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Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що по Лаврі вдарив "диявол", а не росіяни

Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що за руйнацією у Лаврі стоїть диявол

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло (Лебідь) прокоментував пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври під час російської атаки на Київ. У зверненні він не назвав Росію винуватцем удару, натомість заявив, що за руйнуванням стоїть "диявол".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення митрополита.

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"Це робить диявол"

У своєму відеозверненні Павло назвав пошкодження храму горем для православних вірян усього світу.

"Люди, які вважають, що це вони роблять, – це робить диявол", – сказав митрополит.

Він також заявив, що "ворог роду людського став не проти людей, а проти Бога" та висловив переконання, що "настане край цим злодіянням".

Читайте: В УПЦ МП відреагували на удар Росії по Києво-Печерській лаврі

Згадав про співчуття з Росії

Павло не уточнив, хто саме завдав удару по Лаврі, однак заявив, що через пошкодження святині співчувають люди в різних країнах світу.

Серед них він назвав Грецію, Грузію, Індію та Росію.

"Всі віряни та невіряни всесвіту співчувають – і в Греції, і в Грузії, і в Індії, і в Росії", – зазначив митрополит.

Поскаржився на "гоніння" церкви

У зверненні Павло також заявив про нібито переслідування УПЦ МП.

За його словами, священнослужителів "виганяють із Лаври", а сама церква є "гонимою та ненависною".

Крім того, він розкритикував діяльність на території храмів людей, які, за його словами, не мають стосунку до церкви, та звинуватив їх у неповазі до святинь.

"У храмах танцюють, ставлять усілякого роду неподобні кліпи, жарять-парять, замість молитви. Люди, які не мають жодного стосунку до церкви, заходять у шапках, жінки заходять до алтаря, торкаються і роблять кліпи-насмішки. Ті, хто там нині перебувають, так само блюзнірствують", – бідкається митрополит.

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Лавра (323) УПЦ МП (1226) атака (1650)
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Топ коментарі
+3
Вправно "стрілки перевів", православнєнько.
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16.06.2026 12:49 Відповісти
+3
а ось і паша-мерседес просралось )

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16.06.2026 12:57 Відповісти
+2
Знищити ціх брюхатих попів назавжди... Слава Україні !!!
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16.06.2026 12:51 Відповісти
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Вправно "стрілки перевів", православнєнько.
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16.06.2026 12:49 Відповісти
посилання на оригінал на ютубі. накидайте по самі гланди цьому ******** - слузі московського сатнату.
https://www.youtube.com/watch?v=gSdPR5K4W7E
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16.06.2026 12:55 Відповісти
гундяя дияволом ще так публічно ніхто не обзивав! тим більше якийсь пропарашний попєц на сносях )))
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16.06.2026 12:50 Відповісти
Знищити ціх брюхатих попів назавжди... Слава Україні !!!
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16.06.2026 12:51 Відповісти
Ніззя, сам найвеличнівшивий їх кришує.
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16.06.2026 13:15 Відповісти
Божевільний мудозвон.
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16.06.2026 12:53 Відповісти
А у чому різниця?
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16.06.2026 12:57 Відповісти
а ось і паша-мерседес просралось )

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16.06.2026 12:57 Відповісти
Главноє, що з росіюшкі співчувають. Одні б'ють, інші співчувають...
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16.06.2026 12:58 Відповісти
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16.06.2026 12:58 Відповісти
Ну от, нормальний упц-шник, а то я вже засумнівався чи у них там з головою все гаразд, що вони засудили удар по Лаврі.
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16.06.2026 12:59 Відповісти
На що хороше може цей Лебідь націлити людину якщо поведінка його диявільська
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16.06.2026 13:03 Відповісти
Цікава відмазка :
Путін не винуватий .
Росіяни не несуть відповідальності .
То усе наробив Диявол
Нас Біс попутав
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16.06.2026 13:03 Відповісти
Так, русня це вміє.
Вирази типу "вы на майдане скакали, с последствиями столкнулись, ну кто ж вам виноват?" виводять росію в розряд стихійного лиха, вищої сили, якій неможливо протистояти, немає сенсу обвинувачувати, до якої можна лише адаптуватись, або яку можна лише терпіти, якщо вона "разгулялась", і яка, звісно, не винна ні в чому, як не винна Земля у повені або землетрусі.
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16.06.2026 13:13 Відповісти
ось такі справи ..паша-мерседес і пуйло ..і гундяй в кутку

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16.06.2026 13:04 Відповісти
ні цій істоті у рясі клейма ставити нема де

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16.06.2026 13:05 Відповісти
Служителі сатани знають про що кажуть - це сфера їхньої експертизи.
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16.06.2026 13:08 Відповісти
Гнати цих чортів додому до московії. Нехай там на фуражку Гітлера моляться.
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16.06.2026 13:09 Відповісти
Онуча в рясі спалив контору.
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16.06.2026 13:10 Відповісти
А "диявол" то був московський лисий огризок.
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16.06.2026 13:10 Відповісти
А чого він ще не в тюрмі або не знищений?? Куди дивляться українські служби?
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16.06.2026 13:11 Відповісти
пашка мерседесій знає всі повадки і продєлки своїх дружків з преісподні. в цьому йому можна вірити.
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16.06.2026 13:17 Відповісти
Ну канєшноже! Русскіє нє моґут так паступіть! Аніже- братья!
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16.06.2026 13:18 Відповісти
Тобто, дрон, вироблений кацапами, запущений кацапами, за наказом кацапського командування, тобто, *****, це від диявола?

Когнітивний дисонанс - це психологічний стан внутрішнього дискомфорту, який виникає, коли переконання, цінності або знання людини суперечать її власній поведінці чи новій інформації.
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16.06.2026 13:18 Відповісти
Депортировать нахрен! Лишить сана. Пусть вахтером работает.
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16.06.2026 13:24 Відповісти
 
 