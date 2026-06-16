Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що по Лаврі вдарив "диявол", а не росіяни

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло (Лебідь) прокоментував пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври під час російської атаки на Київ. У зверненні він не назвав Росію винуватцем удару, натомість заявив, що за руйнуванням стоїть "диявол".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення митрополита.

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"Це робить диявол"

У своєму відеозверненні Павло назвав пошкодження храму горем для православних вірян усього світу.

"Люди, які вважають, що це вони роблять, – це робить диявол", – сказав митрополит.

Він також заявив, що "ворог роду людського став не проти людей, а проти Бога" та висловив переконання, що "настане край цим злодіянням".

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Згадав про співчуття з Росії

Павло не уточнив, хто саме завдав удару по Лаврі, однак заявив, що через пошкодження святині співчувають люди в різних країнах світу.

Серед них він назвав Грецію, Грузію, Індію та Росію.

"Всі віряни та невіряни всесвіту співчувають – і в Греції, і в Грузії, і в Індії, і в Росії", – зазначив митрополит.

Поскаржився на "гоніння" церкви

У зверненні Павло також заявив про нібито переслідування УПЦ МП.

За його словами, священнослужителів "виганяють із Лаври", а сама церква є "гонимою та ненависною".

Крім того, він розкритикував діяльність на території храмів людей, які, за його словами, не мають стосунку до церкви, та звинуватив їх у неповазі до святинь.

"У храмах танцюють, ставлять усілякого роду неподобні кліпи, жарять-парять, замість молитви. Люди, які не мають жодного стосунку до церкви, заходять у шапках, жінки заходять до алтаря, торкаються і роблять кліпи-насмішки. Ті, хто там нині перебувають, так само блюзнірствують", – бідкається митрополит.

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