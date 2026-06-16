Удар по Лавре обнажил абсурдность заявлений РФ о "защите христианства", - Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что обстрел Киево-Печерской лавры продемонстрировал истинное отношение РФ к христианскому наследию и стал еще одним аргументом в пользу усиления давления на Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

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Каллас отметила, что удары РФ по Украине "четко показали, что Москва не намерена останавливать эту войну".

"Удары вновь привели к гибели мирных жителей и повреждению исторического собора Киева, что является прямым нападением на 1000-летнее наследие Украины. Удар также обнажил абсурдность заявлений России о том, что она является защитницей христианства", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что усиление давления также будет означать изоляцию России на международном уровне.

"Пока Россия бомбардирует соборы, Европа не должна расстилать красную дорожку для российских художников и спортсменов, поддерживающих войну Кремля. Культура и спорт не должны быть инструментом для сокрытия агрессии", - отметила глава европейской дипломатии.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе пострадала Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

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