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Новости Удар по Киево-Печерской лавре
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Удар по Лавре обнажил абсурдность заявлений РФ о "защите христианства", - Каллас

Каллас отреагировала на удар по Лавре

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что обстрел Киево-Печерской лавры продемонстрировал истинное отношение РФ к христианскому наследию и стал еще одним аргументом в пользу усиления давления на Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

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Каллас отметила, что удары РФ по Украине "четко показали, что Москва не намерена останавливать эту войну".

"Удары вновь привели к гибели мирных жителей и повреждению исторического собора Киева, что является прямым нападением на 1000-летнее наследие Украины. Удар также обнажил абсурдность заявлений России о том, что она является защитницей христианства", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что усиление давления также будет означать изоляцию России на международном уровне.

"Пока Россия бомбардирует соборы, Европа не должна расстилать красную дорожку для российских художников и спортсменов, поддерживающих войну Кремля. Культура и спорт не должны быть инструментом для сокрытия агрессии", - отметила глава европейской дипломатии.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 локациях.

  • Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе пострадала

    Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Временный поверенный в делах США: я собственными глазами увидела разрушение исторического памятника

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Лавра (443) обстрел (33193) Каллас Кая (448)
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Топ комментарии
+2
ПаРаша це країна сатани! Кирило,так званий патріарх це чорт в овечій шкірі .
Якщо придивитись,в нього роги під тіарою.Ще Дудаєв казав,що в них віри нема "ні в Христа,ні в Магомета,ні в Будду..."
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16.06.2026 07:56 Ответить
+1
де московія і де християнство чи захист - це антоніми
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16.06.2026 07:49 Ответить
+1
Удмурти,чукчі, татари,ерзя,меря,чудь,мудь, угро-фінни...Яке християнство?
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16.06.2026 07:59 Ответить
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де московія і де християнство чи захист - це антоніми
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16.06.2026 07:49 Ответить
Бог живе https://www.bible-for-you.org/Issleduem/kirika.php не в рукотворних храмах
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16.06.2026 07:58 Ответить
Релігійні організації московії до Христа та Його церкви ніякого відношення не мають. Це велика блудниця з 17 гл. книги Об'явлення Іоанна
Читайте Біблію уважно
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16.06.2026 07:54 Ответить
Релігійні організації кацапстана-це просто окремий відділ кгб-фсб і не більше.
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16.06.2026 08:02 Ответить
ПаРаша це країна сатани! Кирило,так званий патріарх це чорт в овечій шкірі .
Якщо придивитись,в нього роги під тіарою.Ще Дудаєв казав,що в них віри нема "ні в Христа,ні в Магомета,ні в Будду..."
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16.06.2026 07:56 Ответить
Удмурти,чукчі, татари,ерзя,меря,чудь,мудь, угро-фінни...Яке християнство?
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16.06.2026 07:59 Ответить
Мусульман, та других віруючих в ху.... лостані більше чим християн
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16.06.2026 08:37 Ответить
https://t.me/voynareal/138280 ❗️Вибухи в Москві! Просто зараз українські ударні дрони атакують столицю рф
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16.06.2026 08:02 Ответить
Тю! Та то Калла Каяс не в курсі, що Києво-Печерська Лавра - то оплот агентів Кремля.
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16.06.2026 08:06 Ответить
novayagazeta.eu

путин периодически говорит, что защита «канонического» (то есть связанного с РПЦ) православия - одна из задач «СВО» . В большинстве храмов Киево-Печерской лавры, включая Успенский собор, сегодня служат клирики Православной церкви Украины, которую в Москве называют «раскольнической» и «националистической».
В этом контексте уродливая логика «воцерковления СВО», помноженная на спорные пророчества, порождает мысль о «вразумлении раскольников» с помощью ракетных ударов.
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16.06.2026 08:23 Ответить
З Єлабуги Шахед прилетів - може буде туди відповідь?
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16.06.2026 08:07 Ответить
Після "приходу на царство" Петра І, ліквідації ним "патріаршества" та урядування Священного Синоду, релігія, у Московії, стала служкою влади...
Священний (Святійший) Синод при Петрі І - це вищий державний орган управління Російською православною церквою, заснований у 1721 році. Він скасував патріаршество та повністю підпорядкував церкву світській владі імператора. [https://rodina-history.ru/2026/02/25/305-let-nazad-petr-i-uchredil-sinod-i-podchinil-cerkov-gosudarstvu.html 1, https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/o-svjatejshem-sinode-v-tsarstvovanie-petra-1/ 2, https://rounb.ru/news/300-let-sozdanija-svjaschennogo-sinoda2702 3]
Ось головні факти про його утворення та діяльність:
Передумови створення: Після смерті патріарха Адріана (1700 р.) Петро І не дозволив обрати нового, прагнучи прибрати церковні багатства та вплив до рук держави.Духовний регламент (1721 р.): Документ, розроблений Феофаном Прокоповичем, який юридично закріпив церковну реформу. Церква перетворилася на одне з міністерств імперії.Склад: Синод складався з 11-12 осіб (митрополитів, архієпископів та архімандритів), яких призначав і звільнявав особисто цар. [https://rodina-history.ru/2026/02/25/305-let-nazad-petr-i-uchredil-sinod-i-podchinil-cerkov-gosudarstvu.html 1]Посада обер-прокурора: Це світський чиновник, якого призначав імператор для нагляду за роботою Синоду (т.зв. "око государеве").Присяга: Члени Синоду складали присягу, в якій визнавали царя «крайнім суддею» своєї колегії. [https://sandcar.fione.cx.ua/articles/sinod-pri-petri-1-funkcii.html 1]

Значення реформи: Церква втратила незалежність і стала інструментом для проведення державної політики, контролю за суспільством та збору податків.
Була спроба відновлення патріаршества, після зречення престолу, Миколою ІІ, але більшовики ліквідували всю релігійну владу, остаточно... Потім Сталін, вимушено, відновив її - але під контролем НКВС... Так воно і залишилося, до цих пір...
- Чим відрізняються попи московські, від інших?
- Покроєм ряси... У московських, зі споду, погони пришиті, і ремінці, для пристібання "маузера"...
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16.06.2026 08:16 Ответить
У ху...лостані вірять у ху...ло, і представників його фсбшну шушеру, тож християнство тут не має жодного відношення. Це ж пропагує і кирилка, начальник підрозділу МП при ФСБ. Підлеглі попи порушують усі заповіді Господні. Тож це скоріше пропагандони, але не служителі Церкви Ісуса
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16.06.2026 08:32 Ответить
Яке відношення мають монголо - татари до християнста?
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16.06.2026 08:55 Ответить
 
 