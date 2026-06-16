Удар по Лавре обнажил абсурдность заявлений РФ о "защите христианства", - Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что обстрел Киево-Печерской лавры продемонстрировал истинное отношение РФ к христианскому наследию и стал еще одним аргументом в пользу усиления давления на Москву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Каллас отметила, что удары РФ по Украине "четко показали, что Москва не намерена останавливать эту войну".
"Удары вновь привели к гибели мирных жителей и повреждению исторического собора Киева, что является прямым нападением на 1000-летнее наследие Украины. Удар также обнажил абсурдность заявлений России о том, что она является защитницей христианства", - сказала Каллас.
Она подчеркнула, что усиление давления также будет означать изоляцию России на международном уровне.
"Пока Россия бомбардирует соборы, Европа не должна расстилать красную дорожку для российских художников и спортсменов, поддерживающих войну Кремля. Культура и спорт не должны быть инструментом для сокрытия агрессии", - отметила глава европейской дипломатии.
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 локациях.
- Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе пострадала
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
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Якщо придивитись,в нього роги під тіарою.Ще Дудаєв казав,що в них віри нема "ні в Христа,ні в Магомета,ні в Будду..."
путин периодически говорит, что защита «канонического» (то есть связанного с РПЦ) православия - одна из задач «СВО» . В большинстве храмов Киево-Печерской лавры, включая Успенский собор, сегодня служат клирики Православной церкви Украины, которую в Москве называют «раскольнической» и «националистической».
В этом контексте уродливая логика «воцерковления СВО», помноженная на спорные пророчества, порождает мысль о «вразумлении раскольников» с помощью ракетных ударов.
Священний (Святійший) Синод при Петрі І - це вищий державний орган управління Російською православною церквою, заснований у 1721 році. Він скасував патріаршество та повністю підпорядкував церкву світській владі імператора. [https://rodina-history.ru/2026/02/25/305-let-nazad-petr-i-uchredil-sinod-i-podchinil-cerkov-gosudarstvu.html 1, https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/o-svjatejshem-sinode-v-tsarstvovanie-petra-1/ 2, https://rounb.ru/news/300-let-sozdanija-svjaschennogo-sinoda2702 3]
Ось головні факти про його утворення та діяльність:
Передумови створення: Після смерті патріарха Адріана (1700 р.) Петро І не дозволив обрати нового, прагнучи прибрати церковні багатства та вплив до рук держави.Духовний регламент (1721 р.): Документ, розроблений Феофаном Прокоповичем, який юридично закріпив церковну реформу. Церква перетворилася на одне з міністерств імперії.Склад: Синод складався з 11-12 осіб (митрополитів, архієпископів та архімандритів), яких призначав і звільнявав особисто цар. [https://rodina-history.ru/2026/02/25/305-let-nazad-petr-i-uchredil-sinod-i-podchinil-cerkov-gosudarstvu.html 1]Посада обер-прокурора: Це світський чиновник, якого призначав імператор для нагляду за роботою Синоду (т.зв. "око государеве").Присяга: Члени Синоду складали присягу, в якій визнавали царя «крайнім суддею» своєї колегії. [https://sandcar.fione.cx.ua/articles/sinod-pri-petri-1-funkcii.html 1]
Значення реформи: Церква втратила незалежність і стала інструментом для проведення державної політики, контролю за суспільством та збору податків.
Була спроба відновлення патріаршества, після зречення престолу, Миколою ІІ, але більшовики ліквідували всю релігійну владу, остаточно... Потім Сталін, вимушено, відновив її - але під контролем НКВС... Так воно і залишилося, до цих пір...
- Чим відрізняються попи московські, від інших?
- Покроєм ряси... У московських, зі споду, погони пришиті, і ремінці, для пристібання "маузера"...