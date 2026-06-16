Временный поверенный в делах США Джули Дэвис осудила российские атаки на Украину

Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что стала свидетелем разрушения исторического памятника в Киево-Печерской лавре, и осудила российские удары по гражданской инфраструктуре и религиозным объектам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства США в Украине в соцсети X.

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Реакция США на разрушения в Киеве и Харькове

Джули Дэвис сообщила, что Россия атаковала христианскую святыню – собор XI века в Киеве, а также нанесла удары по Харькову, где погибли пять спасателей.

Она отметила, что лично видела последствия разрушений в Киево-Печерской лавре.

Также дипломатка подчеркнула удары по жилым домам, в результате которых пострадали взрослые и дети.

"Этой ночью Россия атаковала христианскую святыню – собор XI века в Киеве, а также унесла жизни пяти спасателей в Харькове. Я собственными глазами увидела разрушение уникального исторического памятника в Киево-Печерской лавре", – заявила Джули Дэвис.

Она подчеркнула, что атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы, и призвала к прекращению насилия и завершению войны.

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Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район – там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры – загорелась крыша Успенского собора.

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