Временный поверенный в делах США Джули Дэвис осудила российские атаки на Украину
Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что стала свидетелем разрушения исторического памятника в Киево-Печерской лавре, и осудила российские удары по гражданской инфраструктуре и религиозным объектам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства США в Украине в соцсети X.
Реакция США на разрушения в Киеве и Харькове
Джули Дэвис сообщила, что Россия атаковала христианскую святыню – собор XI века в Киеве, а также нанесла удары по Харькову, где погибли пять спасателей.
Она отметила, что лично видела последствия разрушений в Киево-Печерской лавре.
Также дипломатка подчеркнула удары по жилым домам, в результате которых пострадали взрослые и дети.
"Этой ночью Россия атаковала христианскую святыню – собор XI века в Киеве, а также унесла жизни пяти спасателей в Харькове. Я собственными глазами увидела разрушение уникального исторического памятника в Киево-Печерской лавре", – заявила Джули Дэвис.
Она подчеркнула, что атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы, и призвала к прекращению насилия и завершению войны.
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.
- Наибольшие разрушения понесла Оболонский район – там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры – загорелась крыша Успенского собора.
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