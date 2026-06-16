Тимчасова повірена у справах США: я на власні очі побачила руйнування історичної пам’ятки

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що стала свідком руйнування історичної пам’ятки в Києво-Печерській лаврі та засудила російські удари по цивільній інфраструктурі та релігійних об’єктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці посольства США в Україні в соцмережі X.

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Реакція США на руйнування в Києві та Харкові

Джулі Девіс повідомила, що Росія атакувала християнську святиню – собор XI століття в Києві, а також завдала ударів по Харкову, де загинули п’ятеро рятувальників.

Вона зазначила, що особисто побачила наслідки руйнувань у Києво-Печерській лаврі.

Також дипломатка наголосила на ударах по житлових будинках, через які постраждали дорослі та діти.

"Цієї ночі Росія атакувала християнську святиню – собор XI ст в Києві, а також забрала життя п’ятьох рятувальників у Харкові. Я на власні очі побачила руйнування унікальної історичної пам’ятки в Києво-Печерській лаврі", – заявила Джулі Девіс.

Вона підкреслила, що атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними, та закликала до припинення насильства і завершення війни.

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Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври - загорівся дах Успенського собору.

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