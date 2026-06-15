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Новини Удар по Києво-Печерській лаврі
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МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Лаврі: "Чому складно сказати: "російський удар"?"

удар по лаврі

У Міністерстві закордонних справ України дорікнули ЮНЕСКО за небажання прямо назвати Росію винуватицею удару по Києво-Печерській лаврі, яка входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини.

Про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Абсурд і слабкість": оцінка від МЗС

Коментуючи реакцію ЮНЕСКО на пошкодження Успенського собору, Тихий назвав позицію організації абсурдною.

"Абсурд. Організація, покликана захищати культурну спадщину, навіть не здатна назвати, від кого саме вона її захищає. Чому так важко просто сказати: "російський удар"? На жаль, за нинішнього керівництва ЮНЕСКО і надалі демонструє брак лідерства, слабкість та неспроможність виконувати свій мандат", - констатував дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" допоможе відновити Лавру та кіностудію імені Довженка і закликає бізнес долучитися до ініціативи

Заява ЮНЕСКО

Раніше ЮНЕСКО оприлюднила заяву, в якій засудила напади на культурні цінності, освітні установи, студентів, працівників сфери освіти та медійників, які перебувають під захистом міжнародного права, однак без згадки країни-агресора.

Що передувало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ по Україні: МЗС ініціює екстрені засідання ООН, ОБСЄ та Ради Європи

Автор: 

Лавра (293) обстріл (34491) ЮНЕСКО (178) Тихий Георгій (88)
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Топ коментарі
+2
Хто великий внесок в ЮНЕСКО робить того сторону вони тримають. Життя у Швейцарії дороге.
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15.06.2026 20:43 Відповісти
+2
у них щелепи не пристосовані таке вимовляти.
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15.06.2026 20:43 Відповісти
+1
Язик не повертається
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15.06.2026 20:41 Відповісти
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15.06.2026 20:41 Відповісти
Хто великий внесок в ЮНЕСКО робить того сторону вони тримають. Життя у Швейцарії дороге.
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15.06.2026 20:43 Відповісти
у них щелепи не пристосовані таке вимовляти.
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15.06.2026 20:43 Відповісти
А МЗС слабо назвати ішака очільником корупції в Україні.
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15.06.2026 20:45 Відповісти
Кличте Касьянова, настав час підрехтувати шпиль адміралтєйства
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15.06.2026 20:48 Відповісти
Про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий написав у https://x.com/spoxukrainemfa/status/2066529082406261070?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg соцмережі X 🤮🤮🤮
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15.06.2026 20:53 Відповісти
Щоб вже їх усіх накрило кац@..м шахедно- ракетним тазом!
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15.06.2026 21:00 Відповісти
складно вимовити... бо дуже хочеться кацапського бабла...
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15.06.2026 21:02 Відповісти
В цих міжнародних організаціях все прогнило, провонялось кацапсячим баблом, тхне лаптями та мокшанськими болотами.
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15.06.2026 21:05 Відповісти
В далёкие совковые времена выходил из печати журнал ,Курьер Юнеско, в дефиците был журнал, ганялись за подпиской. В торговле у кого был знакомый продавец можно было купить, 50 коп или даже рубль просили сверху. Иногда по любопытству покупал читал. Потом перестал, скучный в целом, фото мало, цветных тем более. Как не о чём почти. Абсолютный нахлебник контора и по сей день.
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15.06.2026 21:26 Відповісти
А чому тут дивуватись? Наш буратінка до 22-го року називав московію не "агресор/окупант/терорист/загарбник", а "та сторона". Теж язик не повертався кремлівських шефів так називати.
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15.06.2026 21:19 Відповісти
А что вообще может это ЮНЕСКО?
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15.06.2026 21:21 Відповісти
Юнеско,ООН,ВООЗ,МАГАТЕ і тд-це імпотентні паразитні організації,які всі утримують,фінансують,скликають-закликають,,,,а вкінцевому результаті стурбованість,загальні заяви ні про що,і нічо не рішають--толку 0
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15.06.2026 21:21 Відповісти
 
 