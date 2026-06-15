МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Лаврі: "Чому складно сказати: "російський удар"?"

У Міністерстві закордонних справ України дорікнули ЮНЕСКО за небажання прямо назвати Росію винуватицею удару по Києво-Печерській лаврі, яка входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини.

Про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Абсурд і слабкість": оцінка від МЗС

Коментуючи реакцію ЮНЕСКО на пошкодження Успенського собору, Тихий назвав позицію організації абсурдною.

"Абсурд. Організація, покликана захищати культурну спадщину, навіть не здатна назвати, від кого саме вона її захищає. Чому так важко просто сказати: "російський удар"? На жаль, за нинішнього керівництва ЮНЕСКО і надалі демонструє брак лідерства, слабкість та неспроможність виконувати свій мандат", - констатував дипломат.

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Заява ЮНЕСКО

Раніше ЮНЕСКО оприлюднила заяву, в якій засудила напади на культурні цінності, освітні установи, студентів, працівників сфери освіти та медійників, які перебувають під захистом міжнародного права, однак без згадки країни-агресора.

Що передувало

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.

Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.

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