РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12175 посетителей онлайн
Новости Удар по Киево-Печерской лавре
1 526 9

МИД раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на удар по Лавре: "Почему сложно сказать: "российский удар"?"

удар по лавре

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули ЮНЕСКО за нежелание прямо назвать Россию виновницей удара по Киево-Печерской лавре, которая входит в список объектов Всемирного наследия.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Абсурд и слабость": оценка от МИД

Комментируя реакцию ЮНЕСКО на повреждение Успенского собора, Тихий назвал позицию организации абсурдной.

"Абсурд. Организация, призванная защищать культурное наследие, даже не способна назвать, от кого именно она его защищает. Почему так трудно просто сказать: "российский удар"? К сожалению, при нынешнем руководстве ЮНЕСКО и в дальнейшем демонстрирует отсутствие лидерства, слабость и неспособность выполнять свой мандат", — констатировал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" поможет восстановить Лавру и киностудию имени Довженко и призывает бизнес присоединиться к инициативе

Заявление ЮНЕСКО

Ранее ЮНЕСКО обнародовала заявление, в котором осудила нападения на культурные ценности, образовательные учреждения, студентов, работников сферы образования и медийщиков, находящихся под защитой международного права, однако без упоминания страны-агрессора.

Что предшествовало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ по Украине: МИД инициирует экстренные заседания ООН, ОБСЕ и Совета Европы

Автор: 

Лавра (414) обстрел (33139) ЮНЕСКО (231) Тихий Георгий (87)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Язик не повертається
показать весь комментарий
15.06.2026 20:41 Ответить
Хто великий внесок в ЮНЕСКО робить того сторону вони тримають. Життя у Швейцарії дороге.
показать весь комментарий
15.06.2026 20:43 Ответить
у них щелепи не пристосовані таке вимовляти.
показать весь комментарий
15.06.2026 20:43 Ответить
А МЗС слабо назвати ішака очільником корупції в Україні.
показать весь комментарий
15.06.2026 20:45 Ответить
Кличте Касьянова, настав час підрехтувати шпиль адміралтєйства
показать весь комментарий
15.06.2026 20:48 Ответить
Про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий написав у https://x.com/spoxukrainemfa/status/2066529082406261070?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg соцмережі X 🤮🤮🤮
показать весь комментарий
15.06.2026 20:53 Ответить
Щоб вже їх усіх накрило кац@..м шахедно- ракетним тазом!
показать весь комментарий
15.06.2026 21:00 Ответить
складно вимовити... бо дуже хочеться кацапського бабла...
показать весь комментарий
15.06.2026 21:02 Ответить
В цих міжнародних організаціях все прогнило, провонялось кацапсячим баблом, тхне лаптями та мокшанськими болотами.
показать весь комментарий
15.06.2026 21:05 Ответить
 
 