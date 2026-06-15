МИД раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на удар по Лавре: "Почему сложно сказать: "российский удар"?"

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули ЮНЕСКО за нежелание прямо назвать Россию виновницей удара по Киево-Печерской лавре, которая входит в список объектов Всемирного наследия.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Абсурд и слабость": оценка от МИД

Комментируя реакцию ЮНЕСКО на повреждение Успенского собора, Тихий назвал позицию организации абсурдной.

"Абсурд. Организация, призванная защищать культурное наследие, даже не способна назвать, от кого именно она его защищает. Почему так трудно просто сказать: "российский удар"? К сожалению, при нынешнем руководстве ЮНЕСКО и в дальнейшем демонстрирует отсутствие лидерства, слабость и неспособность выполнять свой мандат", — констатировал дипломат.

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Заявление ЮНЕСКО

Ранее ЮНЕСКО обнародовала заявление, в котором осудила нападения на культурные ценности, образовательные учреждения, студентов, работников сферы образования и медийщиков, находящихся под защитой международного права, однако без упоминания страны-агрессора.

Что предшествовало

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого повреждена территория Киево-Печерской Лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.

От руководства Секретариата ЮНЕСКО требовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после атаки на Киево-Печерскую лавру.

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