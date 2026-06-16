17 червня у Харкові оголосили днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського удару

Середу, 17 червня, у Харкові оголошено днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомляє Харківська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

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Оголошено день жалоби

"Жалоба за загиблими внаслідок російської атаки в ніч проти 15 червня буде оголошена в Харкові у середу, 17 червня, з 00:00 до 17:00", - сказано в повідмленні.

Цього дня відбудуться скорботні заходи та прощання з загиблими.

"У цей період на будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій будуть приспущені державні прапори. Також у місті буде обмежено проведення розважальних заходів і гучне звучання музики", - розповіли у міськраді.

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Удар РФ по рятувальниках

Нагадаємо, що внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові в ніч на 15 червня загинули:

співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорожкін;

і рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;

водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

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