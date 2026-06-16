УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8821 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Харківщини Атака безпілотників на Харків Жалоба на Харківщині
101 2

17 червня у Харкові оголосили днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського удару

У Харкові 17 червня оголосили днем жалоби за вбитими РФ рятувальниками

Середу, 17 червня, у Харкові оголошено днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомляє Харківська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оголошено день жалоби 

"Жалоба за загиблими внаслідок російської атаки в ніч проти 15 червня буде оголошена в Харкові у середу, 17 червня, з 00:00 до 17:00", - сказано в повідмленні.

Цього дня відбудуться скорботні заходи та прощання з загиблими.

"У цей період на будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій будуть приспущені державні прапори. Також у місті буде обмежено проведення розважальних заходів і гучне звучання музики", - розповіли у міськраді. 

Читайте також: Повторний удар РФ по Харкову: загинули 5 рятувальників, є поранені

Удар РФ по рятувальниках 

Нагадаємо, що внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові в ніч на 15 червня загинули:

  • співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорожкін;

і рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:

  • командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;
  • пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;
  • пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;
  • водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

Дивіться також: Атака РФ на Харків: серед госпіталізованих - одномісячне немовля, двоє чоловіків у вкрай важкому стані. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34547) Харків (6144) Харківська область (2842) Харківський район (947)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😭🇺🇦
показати весь коментар
16.06.2026 00:29 Відповісти
Що робити...
Поки міндіч при владі - це схоже на якийсь серіал , де кожен день хтось гине
Треба кардинальні зміни..
показати весь коментар
16.06.2026 00:44 Відповісти
 
 