Атака РФ на Харків: серед госпіталізованих - одномісячне немовля, двоє чоловіків у вкрай важкому стані. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Харків зазнав масованої ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви та постраждалі

Як зазначається, кнаслідок ударів по промисловій зоні загинули п’ятеро людей, серед них - четверо працівників ДСНС. Ще 13 людей отримали поранення.

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Стан поранених

За даними ОВА, 4постраждалих госпіталізовані: двоє чоловіків перебувають у вкрай важкому стані в реанімації, дві жінкии - у стабільному стані. Також госпіталізовано одномісячну дитину.



Медики надають усім необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків

На місцях влучань продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі профільні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів, гасіння пожеж. Після цього розпочнеться детальне обстеження території, щоб переконатися, що під завалами не залишилися люди.

Синєгубов нагадує, що ворог застосував цинічну тактику повторного удару. Спочатку атакував місто ударними безпілотниками, а згодом цілеспрямовано завдав кількох ракетних ударів по людях, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.













Також читайте: Пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією правоохоронців, ворог застосував ракети типу "Іскандер".

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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