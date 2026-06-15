Атака РФ на Харьков: среди госпитализированных - месячный младенец, двое мужчин в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Этой ночью Харьков подвергся массированной вражеской атаке.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Жертвы и пострадавшие

Как отмечается, в результате ударов по промышленной зоне погибли пять человек, среди них — четверо сотрудников ГСЧС. Еще 13 человек получили ранения.

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Состояние раненых

По данным ОВА, 4 пострадавших госпитализированы: двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две женщины — в стабильном состоянии. Также госпитализирован годовалый ребенок.



Медики оказывают всем необходимую помощь.

Ликвидация последствий

На местах попаданий продолжают работать подразделения ГСЧС и все профильные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрелов, тушение пожаров. После этого начнется детальное обследование территории, чтобы убедиться, что под завалами не остались люди.

Синегубов напоминает, что враг применил циничную тактику повторного удара. Сначала атаковал город ударными беспилотниками, а затем целенаправленно нанес несколько ракетных ударов по людям, которые ликвидировали последствия предыдущей атаки.













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По предварительной информации правоохранителей, враг применил ракеты типа "Искандер".

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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