17 июня в Харькове объявили днем траура по спасателям, погибшим в результате российского удара
Среда, 17 июня, в Харькове объявлена днем траура по спасателям, погибшим в результате российского ракетного удара.
Об этом сообщает Харьковский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Объявлен день траура
"Траур по погибшим в результате российской атаки в ночь на 15 июня будет объявлен в Харькове в среду, 17 июня, с 00:00 до 17:00", - говорится в сообщении.
В этот день состоятся траурные мероприятия и прощание с погибшими.
"В этот период на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги. Также в городе будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и громкое звучание музыки", - рассказали в горсовете.
Удар РФ по спасателям
Напомним, что в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове в ночь на 15 июня погибли:
- сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Алексей Дорожкин;
и спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:
- командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
- пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
- пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
- водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.
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Поки міндіч при владі - це схоже на якийсь серіал , де кожен день хтось гине
Треба кардинальні зміни..