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17 июня в Харькове объявили днем траура по спасателям, погибшим в результате российского удара

В Харькове 17 июня объявили днем траура по убитым РФ спасателям

Среда, 17 июня, в Харькове объявлена днем траура по спасателям, погибшим в результате российского ракетного удара.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

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Объявлен день траура 

"Траур по погибшим в результате российской атаки в ночь на 15 июня будет объявлен в Харькове в среду, 17 июня, с 00:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

В этот день состоятся траурные мероприятия и прощание с погибшими.

"В этот период на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги. Также в городе будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и громкое звучание музыки", - рассказали в горсовете. 

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Удар РФ по спасателям 

Напомним, что в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове в ночь на 15 июня погибли:

  • сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Алексей Дорожкин;

и спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:

  • командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
  • водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

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Автор: 

обстрел (33193) Харьков (7897) Харьковская область (2794) Харьковский район (928)
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😭🇺🇦
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16.06.2026 00:29 Ответить
Що робити...
Поки міндіч при владі - це схоже на якийсь серіал , де кожен день хтось гине
Треба кардинальні зміни..
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16.06.2026 00:44 Ответить
 
 