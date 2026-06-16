17 июня в Харькове объявили днем траура по спасателям, погибшим в результате российского удара

Среда, 17 июня, в Харькове объявлена днем траура по спасателям, погибшим в результате российского ракетного удара.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

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Объявлен день траура

"Траур по погибшим в результате российской атаки в ночь на 15 июня будет объявлен в Харькове в среду, 17 июня, с 00:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

В этот день состоятся траурные мероприятия и прощание с погибшими.

"В этот период на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги. Также в городе будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и громкое звучание музыки", - рассказали в горсовете.

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Удар РФ по спасателям

Напомним, что в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове в ночь на 15 июня погибли:

сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Алексей Дорожкин;

и спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:

командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;

пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;

пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;

водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

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