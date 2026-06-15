Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію за підтримку після удару РФ по Києво-Печерській лаврі та запросив його в Україну

У понеділок, 15 червня, президент Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева, дорогою на саміт Групи семи (G7).

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Підтримка з боку Патріарха Варфоломія

"Вдячний Його Всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській Лаврі – святині не лише України, а й православ’я загалом – це варварство, якому немає виправдання", - написав Зеленський.

Сторони також обговорили можливі формати для особистих зустрічей.

Запрошення в Україну

"Запросив Його Всесвятість до України. Дякую за молитви за Україну та наших людей", - додав Зеленський.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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