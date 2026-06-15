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Новини Удар по Києво-Печерській лаврі
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Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію за підтримку після удару РФ по Києво-Печерській лаврі та запросив його в Україну

Зеленський поговорив з Вселенським Патріархом Варфоломієм

У понеділок, 15 червня, президент Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева, дорогою на саміт Групи семи (G7).

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Підтримка з боку Патріарха Варфоломія

"Вдячний Його Всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській Лаврі – святині не лише України, а й православ’я загалом – це варварство, якому немає виправдання", - написав Зеленський.

Сторони також обговорили можливі формати для особистих зустрічей.

Запрошення в Україну

"Запросив Його Всесвятість до України. Дякую за молитви за Україну та наших людей", - додав Зеленський.

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Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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Варфоломій (213) Лавра (293) обстріл (34491) підтримка (814)
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- Термос, термос .
Патріарх не забув?
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15.06.2026 20:41 Відповісти
Кодись якийсь дурний віслюк Томос термосом називав, щоб москалям сподобатися.
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15.06.2026 20:42 Відповісти
Коли дякував, термос, згадаа, щур паскудний?
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15.06.2026 21:17 Відповісти
 
 