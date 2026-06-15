Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за поддержку после удара РФ по Киево-Печерской лавре и пригласил его в Украину
В понедельник, 15 июня, президент Владимир Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева по пути на саммит "Группы семи" (G7).
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Поддержка со стороны Патриарха Варфоломея
"Благодарен Его Святейшеству за поддержку и абсолютно четкую моральную позицию: российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре – святыне не только Украины, но и православия в целом – это варварство, которому нет оправдания", – написал Зеленский.
Стороны также обсудили возможные форматы личных встреч.
Приглашение в Украину
"Пригласил Его Святейшество в Украину. Благодарю за молитвы за Украину и наших людей", — добавил Зеленский.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.
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