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Новости Удар по Киево-Печерской лавре
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Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за поддержку после удара РФ по Киево-Печерской лавре и пригласил его в Украину

Зеленский поговорил с Вселенским Патриархом Варфоломеем

В понедельник, 15 июня, президент Владимир Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева по пути на саммит "Группы семи" (G7).

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Поддержка со стороны Патриарха Варфоломея

"Благодарен Его Святейшеству за поддержку и абсолютно четкую моральную позицию: российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре – святыне не только Украины, но и православия в целом – это варварство, которому нет оправдания", – написал Зеленский.

Стороны также обсудили возможные форматы личных встреч.

Приглашение в Украину

"Пригласил Его Святейшество в Украину. Благодарю за молитвы за Украину и наших людей", — добавил Зеленский.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.

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- Термос, термос .
Патріарх не забув?
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15.06.2026 20:41 Ответить
Кодись якийсь дурний віслюк Томос термосом називав, щоб москалям сподобатися.
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15.06.2026 20:42 Ответить
Коли дякував, термос, згадаа, щур паскудний?
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15.06.2026 21:17 Ответить
 
 