Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за поддержку после удара РФ по Киево-Печерской лавре и пригласил его в Украину

В понедельник, 15 июня, президент Владимир Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева по пути на саммит "Группы семи" (G7).

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Поддержка со стороны Патриарха Варфоломея

"Благодарен Его Святейшеству за поддержку и абсолютно четкую моральную позицию: российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре – святыне не только Украины, но и православия в целом – это варварство, которому нет оправдания", – написал Зеленский.

Стороны также обсудили возможные форматы личных встреч.

Приглашение в Украину

"Пригласил Его Святейшество в Украину. Благодарю за молитвы за Украину и наших людей", — добавил Зеленский.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.

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