Удар по Лаврі викрив абсурдність заяв РФ про "захист християнства", - Каллас
Глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що обстріл Києво-Печерської лаври продемонстрував справжнє ставлення РФ до християнської спадщини та став ще одним аргументом для посилення тиску на Москву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Каллас зазначила, що удари РФ по Україні "чітко показали, що Москва не має наміру припиняти цю війну".
"Удари знову призвели до загибелі мирних жителів та пошкодження історичного собору Києва, що є прямим нападом на 1000-річну спадщину України. Удар також викрив абсурдність заяв Росії про те, що вона є захисницею християнства", - сказала Каллас.
Вона підкреслила, що посилення тиску також означатиме ізоляцію Росії на міжнародному рівні.
"Поки Росія бомбардує собори, Європа не повинна розстеляти червону доріжку для російських митців та спортсменів, які підтримують війну Кремля. Культура та спорт не повинні бути інструментом для приховування агресії", - зазначила глава європейської дипломатії.
Що передувало?
Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.
- Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
- У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
- У Печерському районі зазнала пошкоджень
Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Читайте Біблію уважно
Якщо придивитись,в нього роги під тіарою.Ще Дудаєв казав,що в них віри нема "ні в Христа,ні в Магомета,ні в Будду..."
путин периодически говорит, что защита «канонического» (то есть связанного с РПЦ) православия - одна из задач «СВО» . В большинстве храмов Киево-Печерской лавры, включая Успенский собор, сегодня служат клирики Православной церкви Украины, которую в Москве называют «раскольнической» и «националистической».
В этом контексте уродливая логика «воцерковления СВО», помноженная на спорные пророчества, порождает мысль о «вразумлении раскольников» с помощью ракетных ударов.
Священний (Святійший) Синод при Петрі І - це вищий державний орган управління Російською православною церквою, заснований у 1721 році. Він скасував патріаршество та повністю підпорядкував церкву світській владі імператора. [https://rodina-history.ru/2026/02/25/305-let-nazad-petr-i-uchredil-sinod-i-podchinil-cerkov-gosudarstvu.html 1, https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/o-svjatejshem-sinode-v-tsarstvovanie-petra-1/ 2, https://rounb.ru/news/300-let-sozdanija-svjaschennogo-sinoda2702 3]
Ось головні факти про його утворення та діяльність:
Передумови створення: Після смерті патріарха Адріана (1700 р.) Петро І не дозволив обрати нового, прагнучи прибрати церковні багатства та вплив до рук держави.Духовний регламент (1721 р.): Документ, розроблений Феофаном Прокоповичем, який юридично закріпив церковну реформу. Церква перетворилася на одне з міністерств імперії.Склад: Синод складався з 11-12 осіб (митрополитів, архієпископів та архімандритів), яких призначав і звільнявав особисто цар. [https://rodina-history.ru/2026/02/25/305-let-nazad-petr-i-uchredil-sinod-i-podchinil-cerkov-gosudarstvu.html 1]Посада обер-прокурора: Це світський чиновник, якого призначав імператор для нагляду за роботою Синоду (т.зв. "око государеве").Присяга: Члени Синоду складали присягу, в якій визнавали царя «крайнім суддею» своєї колегії. [https://sandcar.fione.cx.ua/articles/sinod-pri-petri-1-funkcii.html 1]
Значення реформи: Церква втратила незалежність і стала інструментом для проведення державної політики, контролю за суспільством та збору податків.
Була спроба відновлення патріаршества, після зречення престолу, Миколою ІІ, але більшовики ліквідували всю релігійну владу, остаточно... Потім Сталін, вимушено, відновив її - але під контролем НКВС... Так воно і залишилося, до цих пір...
- Чим відрізняються попи московські, від інших?
- Покроєм ряси... У московських, зі споду, погони пришиті, і ремінці, для пристібання "маузера"...