Удар по Лаврі викрив абсурдність заяв РФ про "захист християнства", - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що обстріл Києво-Печерської лаври продемонстрував справжнє ставлення РФ до християнської спадщини та став ще одним аргументом для посилення тиску на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Каллас зазначила, що удари РФ по Україні "чітко показали, що Москва не має наміру припиняти цю війну".

"Удари знову призвели до загибелі мирних жителів та пошкодження історичного собору Києва, що є прямим нападом на 1000-річну спадщину України. Удар також викрив абсурдність заяв Росії про те, що вона є захисницею християнства", - сказала Каллас.

Вона підкреслила, що посилення тиску також означатиме ізоляцію Росії на міжнародному рівні.

"Поки Росія бомбардує собори, Європа не повинна розстеляти червону доріжку для російських митців та спортсменів, які підтримують війну Кремля. Культура та спорт не повинні бути інструментом для приховування агресії", - зазначила глава європейської дипломатії.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

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