Зеленський обговорив зі Стармером відновлення Лаври і санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером можливу участь Лондона у відновленні Києво-Печерської лаври після російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента у Фейсбуці за підсумками зустрічі на саміті G7 в Евіані.

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Відновлення Лаври та нові рішення підтримки

Глава держави поінформував британського прем’єра про наслідки нещодавніх атак РФ по Україні. Сторони обговорили можливість участі Великої Британії у відбудові Києво-Печерської лаври, а також реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів у форматі G7 – Україна.

Окрему увагу приділили подальшим крокам для посилення тиску на Росію та зміцненню української системи протиповітряної оборони. В Офісі Президента наголосили, що посилення ППО, зокрема антибалістичних можливостей, залишається головним пріоритетом.

Зеленський також повідомив про нові рішення Великої Британії щодо підтримки України, включно із санкціями проти російського тіньового флоту та фінансових структур, які допомагають обходити обмеження.

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Санкції, енергетика та наслідки атак

Президент подякував британській стороні за рішення виділити 210 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання збагаченого урану для підтримки української атомної галузі.

Крім того, нові санкції вперше торкнулися танкерів, які перевозять російський скраплений природний газ. Україна наполягає на необхідності створення правового механізму, який дозволить не лише зупиняти, а й арештовувати такі судна.

Зеленський підкреслив, що Росія продовжує ігнорувати дипломатичні ініціативи та обстрілює українські міста. У зв’язку з цим Україна закликає до посилення економічного тиску, нових санкцій проти енергетичного сектору РФ та обмеження можливостей використання тіньового флоту.

"Розповів Кіру про наслідки нещодавніх російських ударів. Говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври та подальші кроки для зміцнення ППО", – зазначив Зеленський.

Під час останньої атаки на Київ дрон-камікадзе влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Було пошкоджено близько 80% покрівлі. Загальні збитки оцінюють у приблизно пів мільярда гривень.

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