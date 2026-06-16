Зеленський 18 червня у Брюсселі обговорить вступ України до ЄС і перемовини з Росією

Лідери Європейського Союзу планують обговорити подальші кроки щодо вступу України до ЄС під час засідання Європейської ради 18 червня у Брюсселі.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС, причетний до підготовки саміту, цитує Цензор.НЕТ.

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Обмежений час і ключові теми

Увечері 18 червня президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради. Там обговорять перспективи вступу України до ЄС, мирні перемовини з Росією та подальшу підтримку з боку Євросоюзу.

Саміт розпочнеться о 18:00 з обміну думок із президенткою Європарламенту Робертою Метсолою. Після цього відбудеться обговорення українських питань за участі Зеленського.

Співрозмовник зазначив, що час для спілкування обмежений, тому детального розгляду всіх тем не буде. Зокрема, питання розширення ЄС і умов вступу нових країн планують детально обговорити вже у жовтні 2026 року.

Натомість 18 червня Зеленського привітають із відкриттям першого переговорного кластера та обговорять можливість відкриття наступних.

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Підтримка України і тиск на Росію

Під час зустрічі також говоритимуть про ситуацію на війні та координацію дипломатичних зусиль. Основними напрямами залишаються підтримка України та посилення тиску на Росію, зокрема підготовка нового пакета санкцій.

За словами посадовця, Україна наполягає на більшій ролі Європи у перемовинах.

Наразі Зеленський перебуває на саміті G7 у Франції, де обговорив із президентом США питання оборонного співробітництва. За його словами, країни Групи семи не бачать бажання Росії завершувати війну та підтримують посилення санкцій. Президент України також зазначив, що партнери готові допомогти країні пройти наступну зиму у разі продовження війни.

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