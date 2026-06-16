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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський зустрівся із Трампом: "Завжди важливо координувати позиції". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.

Відповідні фото глава держави оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, під час розмови Зеленського і Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров.

"Завжди важливо координувати позиції", - зазначив Зеленський.

Зеленський зустрівся із Трампом: подробиці
Зеленський зустрівся із Трампом: подробиці
Зеленський зустрівся із Трампом: подробиці

Також читайте: Росія має укласти угоду, вона втратила величезну кількість людей, як і Україна, - Трамп

Саміт G7

  • Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
  • Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
  • Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
  • 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

Дивіться: Якщо Зеленський хоче серйозного діалогу, то йому варто їхати до Москви, - Пєсков. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Трамп Дональд (8954) Рубіо Марко (449)
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Топ коментарі
+7
«Потужний мігрант» з США - умеров, чекав під столом на зустріч!!??
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16.06.2026 13:46 Відповісти
+4
Два потужні п#здуни!!!
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16.06.2026 13:35 Відповісти
+4
А Умєров нагуя? - для кучності?
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16.06.2026 13:36 Відповісти
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Два потужні п#здуни!!!
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16.06.2026 13:35 Відповісти
«Потужний мігрант» з США - умеров, чекав під столом на зустріч!!??
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16.06.2026 13:46 Відповісти
Він там поправляв сумку з чебуреками.
Заодно перевірив, чи взяв кетчуп та гірчицю.
🤭
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16.06.2026 13:53 Відповісти
Нарешті згадав, що ці чорні костюми нагадують - уніформу Внутрішньої Партії з "1984".
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16.06.2026 13:35 Відповісти
А Умєров нагуя? - для кучності?
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16.06.2026 13:36 Відповісти
для придання ваги аргументам. "Растет процент жиров у маслє" (с) Подеревлянський
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16.06.2026 13:40 Відповісти
Просто Умєров набожна людина.
Для нього провезти свою #опу за державні гроші 💰 це святе!
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16.06.2026 13:55 Відповісти
Умєров на доктора Зло схожий.
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16.06.2026 14:23 Відповісти
координатор беззмістовних дій)))) ну фоточка є - зачьот, робота виконана
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16.06.2026 13:40 Відповісти
а можливо навіть генератор від ємних результатів
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16.06.2026 13:50 Відповісти
До речі, щоб спробувати дотиснути зеленського, ***** може запропонувати тампону хабар у 350 мільярдів. Типу, ти ж скаржишся, що байден їм просто так купу грошей віддав? Ну ось, ми тобі це компенсуємо (наприклад, нафтою з величезною знижкою). А ти за це змусиш його (зеленського) погодитися на наші умови. І всім буде добре - ти зупиниш ще одну війну, ми отримаємо те, заради чого вже стільки років воюємо.
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16.06.2026 13:42 Відповісти
Напевно це комік вважає потужною координацією: - "США не мають відношення до війни в Україні, ми не даємо зброю, а продаємо, - Трамп"
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16.06.2026 13:46 Відповісти
А у куєсмокта Рубіо, який поздоровляв кацапів з днем сосії здається чоботи завеликі...
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16.06.2026 13:54 Відповісти
позиции скоординировали- трамп пошел к правому унитазу, зельеннский к левому
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16.06.2026 13:57 Відповісти
Чому завжди Умеров, а не міністр закордонних справ Сибіга ?
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16.06.2026 14:03 Відповісти
Пора війська виводити з близького сходу і в Україну направляти хочаб на кордон з білорідарами разом з авіацією
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16.06.2026 14:06 Відповісти
Схоже з фото що Потужній на Рубіо настукав.
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16.06.2026 14:19 Відповісти
млять, ну ці кроси, курва, ні до тину, ні до воріт...
на жодному з фото рудий не дивиться на потужного взагалі
хєрово це, наїпе знов...
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16.06.2026 15:02 Відповісти
А Трамп хоч зрозумів, з ким зустріч? І чи згадає про це завтра? Йому вже 80...
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16.06.2026 15:40 Відповісти
 
 