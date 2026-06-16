Зеленський зустрівся із Трампом: "Завжди важливо координувати позиції". ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.
Відповідні фото глава держави оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, під час розмови Зеленського і Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров.
"Завжди важливо координувати позиції", - зазначив Зеленський.
Саміт G7
- Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
- Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
- Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
- 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".
Топ коментарі
+7 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.06.2026 13:46 Відповісти Посилання
+4 Тиха Вода #607592
показати весь коментар16.06.2026 13:35 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар16.06.2026 13:36 Відповісти Посилання
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Заодно перевірив, чи взяв кетчуп та гірчицю.
🤭
Для нього провезти свою #опу за державні гроші 💰 це святе!
на жодному з фото рудий не дивиться на потужного взагалі
хєрово це, наїпе знов...