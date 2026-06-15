Підтримка України буде головною темою на саміті G7, - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що на саміті G7 підтримка України буде головною темою.

Її цитує інформагентство ANSA, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Агресія Росії проти України є неприйнятною. Зіткнувшись із жорстокими атаками Росії, ми не можемо відвертати погляд. Солідарність є основоположною", - наголосила Мелоні.

"Коли атаки не зупиняються навіть перед тисячолітніми символами християнства", нам потрібна "рішуча підтримка Києва". Це, разом із "зусиллями на користь миру", буде "головними темами на саміті G7", додала прем'єрка Італії.

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Саміт G7

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери G7 на саміті обговорять посилення тиску на Росію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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