Поддержка Украины станет главной темой на саммите G7, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что на саммите G7 поддержка Украины станет главной темой.

Ее цитирует информационное агентство ANSA, передает Цензор.НЕТ.

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"Агрессия России против Украины неприемлема. Столкнувшись с жестокими атаками России, мы не можем отворачивать взгляд. Солидарность является основополагающей", — подчеркнула Мелони.

"Когда атаки не останавливаются даже перед тысячелетними символами христианства", нам нужна "решительная поддержка Киева". Это, наряду с "усилиями в пользу мира", будет "главными темами на саммите G7", добавила премьер-министр Италии.

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Саммит G7

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры G7 на саммите обсудят усиление давления на Россию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев — четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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