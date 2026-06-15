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Новости Массированный комбинированный удар
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Поддержка Украины станет главной темой на саммите G7, - Мелони

Саммит G7: Мелони заявляет, что поддержка Украины будет главной темой

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что на саммите G7 поддержка Украины станет главной темой.

Ее цитирует информационное агентство ANSA, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Агрессия России против Украины неприемлема. Столкнувшись с жестокими атаками России, мы не можем отворачивать взгляд. Солидарность является основополагающей", — подчеркнула Мелони.

"Когда атаки не останавливаются даже перед тысячелетними символами христианства", нам нужна "решительная поддержка Киева". Это, наряду с "усилиями в пользу мира", будет "главными темами на саммите G7", добавила премьер-министр Италии.

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Саммит G7

  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры G7 на саммите обсудят усиление давления на Россию.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев — четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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G7 (912) Киев (26454) обстрел (33139) Джорджа Мелони (202)
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Кому ти втираєш , всім відомо що на самітах не підписуються ніякі документи цю туфту можеш донести до зеленського цей лох повірить .
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15.06.2026 15:10 Ответить
Так Зеленський цю туфту буде нести в маси телемарафону, мантри про чудові розмови, зустрічі та тиск.
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15.06.2026 15:19 Ответить
З тою підтримкою, про яку вони говорять від початку війни, то Україна вже мала проводити парад на червоній площі
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15.06.2026 15:14 Ответить
Говорили балакали, потім сіли та заплакали
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15.06.2026 15:15 Ответить
Поддержка Зеленского правильно, если быть чесными.
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15.06.2026 15:17 Ответить
європейці мастаки хлібоприймальниками підтримувати Україну...а особливо італійці...Їм 3,14зданути обіцянку і її не виконати.що два пальці обісцяти...
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15.06.2026 15:21 Ответить
 
 