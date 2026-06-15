Поддержка Украины станет главной темой на саммите G7, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что на саммите G7 поддержка Украины станет главной темой.
Ее цитирует информационное агентство ANSA, передает Цензор.НЕТ.
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"Агрессия России против Украины неприемлема. Столкнувшись с жестокими атаками России, мы не можем отворачивать взгляд. Солидарность является основополагающей", — подчеркнула Мелони.
"Когда атаки не останавливаются даже перед тысячелетними символами христианства", нам нужна "решительная поддержка Киева". Это, наряду с "усилиями в пользу мира", будет "главными темами на саммите G7", добавила премьер-министр Италии.
Саммит G7
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры G7 на саммите обсудят усиление давления на Россию.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев — четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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Сергій Малецький
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Besya #602532
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