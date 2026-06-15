Зеленский предлагал Путину встретиться во время саммита G7

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила запрос на встречу с диктатором Путиным в ходе саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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По словам главы государства, Украина хотела провести переговоры в присутствии лидеров США и ЕС.

"Там будут присутствовать Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе", - сказал Зеленский.

Однако РФ вновь продемонстрировала, что к диалогу она не готова, сказал президент журналистам на территории поврежденной ударами РФ Киево-Печерской лавры.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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