Зеленский предлагал Путину встретиться во время саммита G7
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила запрос на встречу с диктатором Путиным в ходе саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
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По словам главы государства, Украина хотела провести переговоры в присутствии лидеров США и ЕС.
"Там будут присутствовать Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе", - сказал Зеленский.
Однако РФ вновь продемонстрировала, что к диалогу она не готова, сказал президент журналистам на территории поврежденной ударами РФ Киево-Печерской лавры.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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