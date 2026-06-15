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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Зеленский предлагал Путину встретиться во время саммита G7

Зеленский предложил Путину встречу на G7: что известно?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила запрос на встречу с диктатором Путиным в ходе саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам главы государства, Украина хотела провести переговоры в присутствии лидеров США и ЕС.

"Там будут присутствовать Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе", - сказал Зеленский.

Однако РФ вновь продемонстрировала, что к диалогу она не готова, сказал президент журналистам на территории поврежденной ударами РФ Киево-Печерской лавры.

Читайте: Россияне ждали, пока Путин поздравит Трампа, и уже тогда начали массированную атаку, - Зеленский

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте также: Два дрона РФ целенаправленно атаковали Лавру и Мыстецкий Арсенал, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

G7 (912) Зеленский Владимир (24510) путин владимир (32599)
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Топ комментарии
+9
Оманська Гнида - квартальний блаZень
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15.06.2026 14:37 Ответить
+7
А ти пусти пару- тройку ракет на москву, і путіну стане цікаво домовлятись. Но ти же зібрався балаболити вічно.
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15.06.2026 14:38 Ответить
+4
Ну якщо мета цієї заяви переконати європейців, що московія не бажає переговорів у форматі беззмістовного балагану - то це вже давно визначена позиція і додаткових пояснень тут не треба.
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15.06.2026 14:38 Ответить
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Оманська Гнида - квартальний блаZень
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15.06.2026 14:37 Ответить
Напуркуа ***** ще й на G7 легітимізувати.
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15.06.2026 14:38 Ответить
Ну якщо мета цієї заяви переконати європейців, що московія не бажає переговорів у форматі беззмістовного балагану - то це вже давно визначена позиція і додаткових пояснень тут не треба.
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15.06.2026 14:38 Ответить
А вся ця гра на публіку - тобто медійні перемоги нажаль вичерпали свою практичну суть, і ніяким чином вже не впливають на фізичні процеси. Всьо - кіна не буде, далі починається те чого прагнули потужні мерци і макрони - війна на повне виснаження, і нажаль руйнуваннь і горя попереду ще дуже багато.
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15.06.2026 14:41 Ответить
Не тільки мерци й макрони, більшість українців теж. Тут он навіть ще давно були писали, коли тільки зайшла мова про війну на виснаження - ха, та нам Європа дає гроші, ми тих кацапів виснажимо на раз. Ну ось, значить так воно і є. До останнього.
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15.06.2026 14:47 Ответить
По-перше, це "незрозуміло" далеко не всім європейцям, як то Фіцо, Бабішу, Радеву, Вучичу, можливо, Мадяру, тощо; "незрозуміло" китайцям (не останнім учасникам війни"; і по-друге - самому Трампу, на мізки якого також потрібно щоденно впливати. Так що подібні заяви від Зе і його адміністрації - далеко не зайві; особливо в контексті рандеву світових лідерів на найвищому рівні.
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15.06.2026 15:04 Ответить
А ти пусти пару- тройку ракет на москву, і путіну стане цікаво домовлятись. Но ти же зібрався балаболити вічно.
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15.06.2026 14:38 Ответить
та йому похер, скільки ракет прилетить у Москву
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15.06.2026 14:45 Ответить
Понты для приезжих это заявление.
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15.06.2026 14:39 Ответить
Наївний ЗЕленський.Що ти,бляха муха,запропонуєш йому?Ти що думаєш що він тебе послухає?Він із-за тебе розпочав цю війну.Ти не як цього не зрозумієш. Що ти йому рило в юшку зробиш?Він клав болт не тільки на тебе,а на ввесь цивілізований світ.Тільки створення умов в паРаші щоб вони як пауки в банці пороздирали не тільки морди але і жопи друг другу,тоді відкриється шлях до миру.
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15.06.2026 14:44 Ответить
Нормальный ход ***** конечно же никуда не приедет а значит ***** именно *****.
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15.06.2026 14:49 Ответить
Лошара ти кінчений ти хочеш грати в карти з шулєром світового рівня .
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15.06.2026 15:03 Ответить
Нафуй, путіна! Дай послухати шательмана... нарід заспокоїти.
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15.06.2026 15:12 Ответить
Помнится, Трамп давно мечтал, как легализовать и отмыть кремлевского террориста пуйла.... через приглашение на G7. И , похоже, придумал...
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15.06.2026 15:13 Ответить
 
 