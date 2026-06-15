Зеленський пропонував Путіну зустрітися під час саміту G7

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надіслала запит на зустріч із диктатором Путіним під час саміту "Великої сімки", який відбудеться 15-17 червня у французькому Ев’ян-ле-Бен.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами глави держави, Україна хотіла провести переговори у присутності лідерів США та ЄС.

"Там будуть присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом", - сказав Зеленський.

Проте РФ знову продемонструвала, що до діалогу вона не готова, сказав президент журналістам на території пошкодженої ударами РФ Києво-Печерької лаври.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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