Зеленський пропонував Путіну зустрітися під час саміту G7
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надіслала запит на зустріч із диктатором Путіним під час саміту "Великої сімки", який відбудеться 15-17 червня у французькому Ев’ян-ле-Бен.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами глави держави, Україна хотіла провести переговори у присутності лідерів США та ЄС.
"Там будуть присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом", - сказав Зеленський.
Проте РФ знову продемонструвала, що до діалогу вона не готова, сказав президент журналістам на території пошкодженої ударами РФ Києво-Печерької лаври.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
Топ коментарі
+14 Alex G.
показати весь коментар15.06.2026 14:37 Відповісти Посилання
+9 Андрій Лавриненко
показати весь коментар15.06.2026 14:38 Відповісти Посилання
+7 Olha Piliashenko
показати весь коментар15.06.2026 14:38 Відповісти Посилання
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Блазень нас ********,а тобі переговори. Ну просто цікаво що ти ***** такого при зустрічі скажеш потужного?
А він хоч поцікавився чи захоче Макрон приймати у Франції особу. на яку видано міжнародний ордер на арешт за викрадення українських дітей!
Він може ще Кім Чіна запросить на вечерю до Версалю...
Дебіл. з яким нам не виграти! Дай Боже хоч вижити!