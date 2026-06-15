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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський пропонував Путіну зустрітися під час саміту G7

Зеленський запропонував Путіну зустріч на G7: що відомо?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надіслала запит на зустріч із диктатором Путіним під час саміту "Великої сімки", який відбудеться 15-17 червня у французькому Ев’ян-ле-Бен.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами глави держави, Україна хотіла провести переговори у присутності лідерів США та ЄС.

"Там будуть присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом", - сказав Зеленський.

Проте РФ знову продемонструвала, що до діалогу вона не готова, сказав президент журналістам на території пошкодженої ударами РФ Києво-Печерької лаври.

Читайте: Росіяни чекали, поки Путін привітає Трампа, і вже тоді почали масовану атаку, - Зеленський

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Також читайте: Два дрони РФ цілеспрямовано атакували Лавру та Мистецький Арсенал, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

G-7 G7 (1126) Зеленський Володимир (28036) путін володимир (25487)
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Топ коментарі
+14
Оманська Гнида - квартальний блаZень
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15.06.2026 14:37 Відповісти
+9
А ти пусти пару- тройку ракет на москву, і путіну стане цікаво домовлятись. Но ти же зібрався балаболити вічно.
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15.06.2026 14:38 Відповісти
+7
Ну якщо мета цієї заяви переконати європейців, що московія не бажає переговорів у форматі беззмістовного балагану - то це вже давно визначена позиція і додаткових пояснень тут не треба.
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15.06.2026 14:38 Відповісти
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Оманська Гнида - квартальний блаZень
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15.06.2026 14:37 Відповісти
Напуркуа ***** ще й на G7 легітимізувати.
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15.06.2026 14:38 Відповісти
Ну якщо мета цієї заяви переконати європейців, що московія не бажає переговорів у форматі беззмістовного балагану - то це вже давно визначена позиція і додаткових пояснень тут не треба.
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15.06.2026 14:38 Відповісти
А вся ця гра на публіку - тобто медійні перемоги нажаль вичерпали свою практичну суть, і ніяким чином вже не впливають на фізичні процеси. Всьо - кіна не буде, далі починається те чого прагнули потужні мерци і макрони - війна на повне виснаження, і нажаль руйнуваннь і горя попереду ще дуже багато.
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15.06.2026 14:41 Відповісти
Не тільки мерци й макрони, більшість українців теж. Тут он навіть ще давно були писали, коли тільки зайшла мова про війну на виснаження - ха, та нам Європа дає гроші, ми тих кацапів виснажимо на раз. Ну ось, значить так воно і є. До останнього.
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15.06.2026 14:47 Відповісти
ось це і лякає, що люди чомусь думають, що все знають і розуміють. А світ не чорно-білий, а набагато складніший, і будь які очікування і прогнози - це іллюзія. І не завжди рішення А призводить до очікуваних наслідків Б, ще є купа варіантів можливих і зовсім неочікуваних (і С, і Д, і Є....)
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15.06.2026 15:15 Відповісти
По-перше, це "незрозуміло" далеко не всім європейцям, як то Фіцо, Бабішу, Радеву, Вучичу, можливо, Мадяру, тощо; "незрозуміло" китайцям (не останнім учасникам війни"; і по-друге - самому Трампу, на мізки якого також потрібно щоденно впливати. Так що подібні заяви від Зе і його адміністрації - далеко не зайві; особливо в контексті рандеву світових лідерів на найвищому рівні.
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15.06.2026 15:04 Відповісти
А ти пусти пару- тройку ракет на москву, і путіну стане цікаво домовлятись. Но ти же зібрався балаболити вічно.
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15.06.2026 14:38 Відповісти
та йому похер, скільки ракет прилетить у Москву
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15.06.2026 14:45 Відповісти
Понты для приезжих это заявление.
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15.06.2026 14:39 Відповісти
Наївний ЗЕленський.Що ти,бляха муха,запропонуєш йому?Ти що думаєш що він тебе послухає?Він із-за тебе розпочав цю війну.Ти не як цього не зрозумієш. Що ти йому рило в юшку зробиш?Він клав болт не тільки на тебе,а на ввесь цивілізований світ.Тільки створення умов в паРаші щоб вони як пауки в банці пороздирали не тільки морди але і жопи друг другу,тоді відкриється шлях до миру.
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15.06.2026 14:44 Відповісти
Нормальный ход ***** конечно же никуда не приедет а значит ***** именно *****.
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15.06.2026 14:49 Відповісти
Лошара ти кінчений ти хочеш грати в карти з шулєром світового рівня .
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15.06.2026 15:03 Відповісти
Нафуй, путіна! Дай послухати шательмана... нарід заспокоїти.
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15.06.2026 15:12 Відповісти
Помнится, Трамп давно мечтал, как легализовать и отмыть кремлевского террориста пуйла.... через приглашение на G7. И , похоже, придумал...
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15.06.2026 15:13 Відповісти
пропонував у двох на роялі збацати ? Боже !!! ну пошли цього поца 🤡у відставку !!!! ....
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15.06.2026 15:13 Відповісти
Зеленський керує заходами G7 ? Ну це капець. Голий король їй Богу. Скоро лотерю запустить чи рекламу кока коли. В октогон ***** виклич, Боже хворий нарцистичний мікроб проти педофіла людожера.
Блазень нас ********,а тобі переговори. Ну просто цікаво що ти ***** такого при зустрічі скажеш потужного?
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15.06.2026 15:17 Відповісти
никто с обрезанным ушлепком встречаться не будет, позорище
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15.06.2026 15:22 Відповісти
згідно рішення міжнародного суду.куйла у Франції чекає арешт..Воно йому і накуй не потрібно здибатися з нелигітимним "зезедентом"
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15.06.2026 15:24 Відповісти
Придурок!
А він хоч поцікавився чи захоче Макрон приймати у Франції особу. на яку видано міжнародний ордер на арешт за викрадення українських дітей!
Він може ще Кім Чіна запросить на вечерю до Версалю...
Дебіл. з яким нам не виграти! Дай Боже хоч вижити!
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15.06.2026 15:29 Відповісти
Невже ти настільки недоумковатий ? путін воєний злочинець терорист ,які перемовини щоб легалізувати терориста, міжнародного злочинця від відповідальності.
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15.06.2026 15:34 Відповісти
Публічні запрошення путіна до переговорів---це піар Тим паче путін кожний день ставить вимоги--щоб Україна стала на коліна. Да і зустріч не дасть ніякої користі А де наші дипломати в Європі,світі--це їхня робота підготовка і проведення зустрічів --- правда я забув,бо в нас дипломати без освіти,без досвіду,а призначені по дружбі з президентом.
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15.06.2026 15:40 Відповісти
 
 