Лидеры G7 сегодня обсудят усиление давления на Россию, - фон дер Ляйен

Лидеры "Большой семерки" на сегодняшней встрече обсудят усиление давления на Россию, чтобы заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Прошлой ночью Украина подверглась мощным атакам, в результате которых погибло еще больше мирных жителей, а Киево-Печерская лавра, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, получила серьезные повреждения.

Сегодня лидеры G7 встречаются в Эвяне.

Мы обсудим следующие шаги по усилению давления на Россию, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и положить конец этому бессмысленному убийству", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен заявила, что Европа стремится к миру.

"Никто не стремится к нему больше, чем украинский народ. Россия же, со своей стороны, в очередной раз продемонстрировала, что ее единственный интерес - это насилие и разрушение", - подытожила она.

Читайте: Россияне ждали, пока Путин поздравит Трампа, и уже тогда начали массированную атаку, - Зеленский

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Впоследствии число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте также: Китай отреагировал на удар РФ по Лавре: переговоры - единственный путь