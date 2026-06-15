Лідери G7 сьогодні обговорять посилення тиску на Росію, - фон дер Ляєн

Лідер "Великої Сімки" під час сьогоднішньої зустрічі обговорять посилення тиску на Росію, щоб змусити російського диктатора Путіна сістил за стіл переговорів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Минулої ночі Україна зазнала потужних атак, унаслідок яких загинули ще більше мирних жителів, а Києво-Печерська лавра, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнала серйозних пошкоджень.

Сьогодні лідери G7 зустрічаються в Ев'яні.

Ми обговоримо наступні кроки щодо посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цьому безглуздому вбивству", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн заявила, що Європа прагне миру.

"Ніхто не прагне його більше, ніж український народ. Росія ж, зі свого боку, вкотре продемонструвала, що її єдиний інтерес - це насильство та руйнування", - підсумувала вона.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Згодом кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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