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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Зеленский встретился с Трампом: "Всегда важно координировать позиции". ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Соответствующие фото глава государства опубликовал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, во время беседы Зеленского и Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Всегда важно координировать позиции", - отметил Зеленский.

Зеленский встретился с Трампом: подробности
Зеленский встретился с Трампом: подробности
Зеленский встретился с Трампом: подробности

Читайте также: Россия должна заключить соглашение, она потеряла огромное количество людей, как и Украина, - Трамп

Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
  • Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
  • Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
  • 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

Смотрите: Если Зеленский хочет серьезного диалога, то ему стоит ехать в Москву, - Песков. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) Трамп Дональд (8215) Рубио Марко (441)
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Топ комментарии
+7
«Потужний мігрант» з США - умеров, чекав під столом на зустріч!!??
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16.06.2026 13:46 Ответить
+4
Два потужні п#здуни!!!
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16.06.2026 13:35 Ответить
+4
А Умєров нагуя? - для кучності?
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16.06.2026 13:36 Ответить
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Два потужні п#здуни!!!
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16.06.2026 13:35 Ответить
«Потужний мігрант» з США - умеров, чекав під столом на зустріч!!??
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16.06.2026 13:46 Ответить
Він там поправляв сумку з чебуреками.
Заодно перевірив, чи взяв кетчуп та гірчицю.
🤭
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16.06.2026 13:53 Ответить
Нарешті згадав, що ці чорні костюми нагадують - уніформу Внутрішньої Партії з "1984".
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16.06.2026 13:35 Ответить
А Умєров нагуя? - для кучності?
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16.06.2026 13:36 Ответить
для придання ваги аргументам. "Растет процент жиров у маслє" (с) Подеревлянський
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16.06.2026 13:40 Ответить
Просто Умєров набожна людина.
Для нього провезти свою #опу за державні гроші 💰 це святе!
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16.06.2026 13:55 Ответить
Умєров на доктора Зло схожий.
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16.06.2026 14:23 Ответить
координатор беззмістовних дій)))) ну фоточка є - зачьот, робота виконана
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16.06.2026 13:40 Ответить
а можливо навіть генератор від ємних результатів
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16.06.2026 13:50 Ответить
До речі, щоб спробувати дотиснути зеленського, ***** може запропонувати тампону хабар у 350 мільярдів. Типу, ти ж скаржишся, що байден їм просто так купу грошей віддав? Ну ось, ми тобі це компенсуємо (наприклад, нафтою з величезною знижкою). А ти за це змусиш його (зеленського) погодитися на наші умови. І всім буде добре - ти зупиниш ще одну війну, ми отримаємо те, заради чого вже стільки років воюємо.
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16.06.2026 13:42 Ответить
Напевно це комік вважає потужною координацією: - "США не мають відношення до війни в Україні, ми не даємо зброю, а продаємо, - Трамп"
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16.06.2026 13:46 Ответить
А у куєсмокта Рубіо, який поздоровляв кацапів з днем сосії здається чоботи завеликі...
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16.06.2026 13:54 Ответить
позиции скоординировали- трамп пошел к правому унитазу, зельеннский к левому
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16.06.2026 13:57 Ответить
Чому завжди Умеров, а не міністр закордонних справ Сибіга ?
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16.06.2026 14:03 Ответить
Пора війська виводити з близького сходу і в Україну направляти хочаб на кордон з білорідарами разом з авіацією
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16.06.2026 14:06 Ответить
Схоже з фото що Потужній на Рубіо настукав.
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16.06.2026 14:19 Ответить
млять, ну ці кроси, курва, ні до тину, ні до воріт...
на жодному з фото рудий не дивиться на потужного взагалі
хєрово це, наїпе знов...
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16.06.2026 15:02 Ответить
 
 