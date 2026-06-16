Зеленский встретился с Трампом: "Всегда важно координировать позиции". ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Соответствующие фото глава государства опубликовал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, во время беседы Зеленского и Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Всегда важно координировать позиции", - отметил Зеленский.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
- Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
- Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
- 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".
Топ комментарии
+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.06.2026 13:46 Ответить Ссылка
+4 Тиха Вода #607592
показать весь комментарий16.06.2026 13:35 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий16.06.2026 13:36 Ответить Ссылка
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Заодно перевірив, чи взяв кетчуп та гірчицю.
🤭
Для нього провезти свою #опу за державні гроші 💰 це святе!
на жодному з фото рудий не дивиться на потужного взагалі
хєрово це, наїпе знов...