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Новости Саммит G7
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Зеленский уже прибыл в Эвиан на саммит G7

Зеленский уже во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл во французский город Эвиан.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Какие встречи запланированы?

Как отмечается, вскоре он прибудет в отель, где проходит саммит "Группы семи", там его встретит президент Макрон.

Лидеры "Семерки" вместе с Зеленским примут участие в рабочей встрече "Обеспечение мира и безопасности для Украины и Европы". Кроме того, президент проведет двусторонние встречи с премьерами Канады, Великобритании, канцлером Германии и исполнительным директором МВФ.

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В обращении Зеленский сообщил, что договорился также о встрече с Трампом.

Что этому предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (24520) саммит (1247) Франция (3741) Трамп Дональд (8215) Макрон Эмманюэль (1622)
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Топ комментарии
+5
@ (мовою оригіналу):

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16.06.2026 09:17 Ответить
+5
Павіан до Евіана
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16.06.2026 09:24 Ответить
+3
Значить сьогодні знову не спати..бо дурне вальнуло у турне..
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16.06.2026 09:25 Ответить
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@ (мовою оригіналу):

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16.06.2026 09:17 Ответить
Павіан до Евіана
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16.06.2026 09:24 Ответить
Значить сьогодні знову не спати..бо дурне вальнуло у турне..
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16.06.2026 09:25 Ответить
Купить у аптеці беруши і заспокійлеве, спіть спокійно
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16.06.2026 10:02 Ответить
Поради собі залиште.
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16.06.2026 10:13 Ответить
Та звали вже в рашку, і спи спокійно - справелдива ви наша...
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16.06.2026 10:05 Ответить
Кацапе, то твої браття на параші. Я народилась в Києві.
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16.06.2026 10:15 Ответить
Ух ти який потужний по трапу йде. Як він у ті двері літака проходить?Тільки боком?
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16.06.2026 09:31 Ответить
А чому він ходить врозкарячку?
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16.06.2026 09:47 Ответить
Сталеві тестикули заважають .
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16.06.2026 10:08 Ответить
Тренд збережено
еВіан
******
*****
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16.06.2026 09:38 Ответить
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16.06.2026 09:49 Ответить
 
 