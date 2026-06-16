Зеленский уже прибыл в Эвиан на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл во французский город Эвиан.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Какие встречи запланированы?

Как отмечается, вскоре он прибудет в отель, где проходит саммит "Группы семи", там его встретит президент Макрон.

Лидеры "Семерки" вместе с Зеленским примут участие в рабочей встрече "Обеспечение мира и безопасности для Украины и Европы". Кроме того, президент проведет двусторонние встречи с премьерами Канады, Великобритании, канцлером Германии и исполнительным директором МВФ.

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В обращении Зеленский сообщил, что договорился также о встрече с Трампом.

Что этому предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на саммит G7 также приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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