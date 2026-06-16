Зеленский уже прибыл в Эвиан на саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл во французский город Эвиан.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Какие встречи запланированы?
Как отмечается, вскоре он прибудет в отель, где проходит саммит "Группы семи", там его встретит президент Макрон.
Лидеры "Семерки" вместе с Зеленским примут участие в рабочей встрече "Обеспечение мира и безопасности для Украины и Европы". Кроме того, президент проведет двусторонние встречи с премьерами Канады, Великобритании, канцлером Германии и исполнительным директором МВФ.
В обращении Зеленский сообщил, что договорился также о встрече с Трампом.
Что этому предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на саммит G7 также приглашен президент Украины Владимир Зеленский.
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+5 Тонка червона лінія
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+5 Валентин Коваль #620706
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+3 Марина Нєчаєва #561431
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