Зеленський вже прибув до Евіана на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до французького міста Евіан.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Які зустрічі передбачені?

Як зазначається, незабаром він прибуде до готелю, де триває саміт Групи семи, там його зустріне президент Макрон.

Лідери Сімки разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі "забезпечення миру та безпеки для України і Європи". Крім цього, президент проведе двосторонні зустрічі з премʼєрами Канади, Британії, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею МВФ.

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У зверненні Зеленський повідомляв, що домовився також про зустріч із Трампом.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на саміт G7 також запрошено президента України Володимира Зеленського.

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