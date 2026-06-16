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Новини Саміт G7
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Зеленський вже прибув до Евіана на саміт G7

Зеленський вже у Франції

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до французького міста Евіан.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Які зустрічі передбачені?

Як зазначається, незабаром він прибуде до готелю, де триває саміт Групи семи, там його зустріне президент Макрон.

Лідери Сімки разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі "забезпечення миру та безпеки для України і Європи". Крім цього, президент проведе двосторонні зустрічі з премʼєрами Канади, Британії, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон кличе Трампа на розкішну вечерю у Версаль після G7: обговорять Україну та Іран

У зверненні Зеленський повідомляв, що домовився також про зустріч із Трампом.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа винесе пропозиції щодо переговорів з Росією на рівень G7 і ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) саміт (854) Франція (3350) Трамп Дональд (8954) Макрон Емманюель (1775)
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Топ коментарі
+5
@ (мовою оригіналу):

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16.06.2026 09:17 Відповісти
+5
Павіан до Евіана
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16.06.2026 09:24 Відповісти
+3
Значить сьогодні знову не спати..бо дурне вальнуло у турне..
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16.06.2026 09:25 Відповісти
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16.06.2026 09:17 Відповісти
Павіан до Евіана
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16.06.2026 09:24 Відповісти
Значить сьогодні знову не спати..бо дурне вальнуло у турне..
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16.06.2026 09:25 Відповісти
Купить у аптеці беруши і заспокійлеве, спіть спокійно
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16.06.2026 10:02 Відповісти
Поради собі залиште.
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16.06.2026 10:13 Відповісти
Та звали вже в рашку, і спи спокійно - справелдива ви наша...
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16.06.2026 10:05 Відповісти
Кацапе, то твої браття на параші. Я народилась в Києві.
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16.06.2026 10:15 Відповісти
Ух ти який потужний по трапу йде. Як він у ті двері літака проходить?Тільки боком?
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16.06.2026 09:31 Відповісти
А чому він ходить врозкарячку?
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16.06.2026 09:47 Відповісти
Сталеві тестикули заважають .
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16.06.2026 10:08 Відповісти
Тренд збережено
еВіан
******
*****
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16.06.2026 09:38 Відповісти
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16.06.2026 09:49 Відповісти
 
 