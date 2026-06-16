Россия должна заключить соглашение, она потеряла огромное количество людей, как и Украина, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна "заключить соглашение", поскольку несет огромные человеческие потери в войне против Украины.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

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"Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат между собой. ... То, что там происходит, - просто безумие", - отметил он в кулуарах саммита G7.

Также лидер США подтвердил, что позже встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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