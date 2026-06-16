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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Россия должна заключить соглашение, она потеряла огромное количество людей, как и Украина, - Трамп

Трамп призвал РФ заключить соглашение из-за больших потерь

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна "заключить соглашение", поскольку несет огромные человеческие потери в войне против Украины.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

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Что известно?

"Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат между собой. ... То, что там происходит, - просто безумие", - отметил он в кулуарах саммита G7.

Также лидер США подтвердил, что позже встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Смотрите: Если Зеленский хочет серьезного диалога, то ему стоит ехать в Москву, - Песков. ВИДЕО

Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
  • Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
  • Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
  • 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

Читайте: Зеленский предлагал Путину встретиться во время саммита G7

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) россия (97919) Трамп Дональд (8215)
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Зараз цьому рудому поцу з крємля "доктора випишуть", аби такого "брєда" не генерував.
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16.06.2026 13:05 Ответить
Виліз, рудий укладач угод. Давно його не чули.
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16.06.2026 13:05 Ответить
Це Україна людей втрачає, а північно-східні території очищуються від біосміття - потім використаємо їх під буряки.
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16.06.2026 13:06 Ответить
Аби що бовкнути...
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16.06.2026 13:08 Ответить
Не буде ніякої угоди, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
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16.06.2026 13:09 Ответить
Мені до душі Ваш оптимізм і я вірю , що так і буде !!
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16.06.2026 13:11 Ответить
Всіх кацапів і кремлівського уйо@бка , потрібно фізично
знищити і тільки після цього настане мир на землі !!
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16.06.2026 13:09 Ответить
аби не така угода, від якої ми втратимо ще більше людей
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16.06.2026 13:10 Ответить
Там - на Америці - є хоть один адекват - який скаже Трампу - шо путлєру на людей пох
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16.06.2026 13:13 Ответить
Наивный дурачек. Он думает что с Ираном он всё порешал. Еврейчеги запустят одну ракету по Ирану и тот снова упрется рогом. А может и так упрется и станет требовать бакшиш за проход судов. Чисто поиздеваться над Донни.
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16.06.2026 13:14 Ответить
Укласти заоаз - це врятувати москалів)Дати їм прийти трохи до тями: підвезти пальне,зробити запаси,підтягнути ввйська,мобілізувати ще й для резерву,дочекатися зброї з ірану....і напасти знову(
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16.06.2026 13:14 Ответить
******** должен исчезнуть с лица Земли!!!
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16.06.2026 13:14 Ответить
 
 