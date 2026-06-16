Россия должна заключить соглашение, она потеряла огромное количество людей, как и Украина, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна "заключить соглашение", поскольку несет огромные человеческие потери в войне против Украины.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Что известно?
"Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат между собой. ... То, что там происходит, - просто безумие", - отметил он в кулуарах саммита G7.
Также лидер США подтвердил, что позже встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
- Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
- Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
- 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".
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знищити і тільки після цього настане мир на землі !!