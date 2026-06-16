Росія має укласти угоду, вона втратила величезну кількість людей, як і Україна, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має "укласти угоду", оскільки втрачає величезну кількість людей у війні проти України.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Що відомо?
"Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. ... Те, що там відбувається, просто божевілля", - зазначив він на полях саміту G7.
Також лідер США підтвердив, що пізніше зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.
Саміт G7
- Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
- Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
- Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
- 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".
Топ коментарі
+15 Luka Lukich #363772
показати весь коментар16.06.2026 13:06 Відповісти Посилання
+13 Дмитро Михайловський
показати весь коментар16.06.2026 13:09 Відповісти Посилання
+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар16.06.2026 13:05 Відповісти Посилання
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знищити і тільки після цього настане мир на землі !!
Кабаєва з дітьми, везуть ****** з Валдаю на зустріч з G7??!!
Трамп, пуйло тебя купил или держит за старые никудышние яйца?
Только уход с оккупированных территорий и уж только потом угода.