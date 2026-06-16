УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11676 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Трампом
4 507 30

Росія має укласти угоду, вона втратила величезну кількість людей, як і Україна, - Трамп

Трамп закликав РФ укласти угоду через великі втрати

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має "укласти угоду", оскільки втрачає величезну кількість людей у війні проти України.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. ... Те, що там відбувається, просто божевілля", - зазначив він на полях саміту G7.

Також лідер США підтвердив, що пізніше зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Дивіться: Якщо Зеленський хоче серйозного діалогу, то йому варто їхати до Москви, - Пєсков. ВIДЕО

Саміт G7

  • Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
  • Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
  • Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
  • 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

Читайте: Зеленський пропонував Путіну зустрітися під час саміту G7

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) росія (70450) Трамп Дональд (8954)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Це Україна людей втрачає, а північно-східні території очищуються від біосміття - потім використаємо їх під буряки.
показати весь коментар
16.06.2026 13:06 Відповісти
+13
Не буде ніякої угоди, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
16.06.2026 13:09 Відповісти
+8
Зараз цьому рудому поцу з крємля "доктора випишуть", аби такого "брєда" не генерував.
показати весь коментар
16.06.2026 13:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз цьому рудому поцу з крємля "доктора випишуть", аби такого "брєда" не генерував.
показати весь коментар
16.06.2026 13:05 Відповісти
Ну, це тільки перші, майже 2.000.000 орків, здохло з 2014 року, в Мирній Україні, за наказом ******-маніяка!! Тому так і смердит ******* з Анкоріджа!!
показати весь коментар
16.06.2026 13:23 Відповісти
****** везуть на зустріч з 🤣🤣G7!!
показати весь коментар
16.06.2026 13:43 Відповісти
Виліз, рудий укладач угод. Давно його не чули.
показати весь коментар
16.06.2026 13:05 Відповісти
Це Україна людей втрачає, а північно-східні території очищуються від біосміття - потім використаємо їх під буряки.
показати весь коментар
16.06.2026 13:06 Відповісти
Аби що бовкнути...
показати весь коментар
16.06.2026 13:08 Відповісти
Не буде ніякої угоди, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
16.06.2026 13:09 Відповісти
Мені до душі Ваш оптимізм і я вірю , що так і буде !!
показати весь коментар
16.06.2026 13:11 Відповісти
Всіх кацапів і кремлівського уйо@бка , потрібно фізично
знищити і тільки після цього настане мир на землі !!
показати весь коментар
16.06.2026 13:09 Відповісти

Кабаєва з дітьми, везуть ****** з Валдаю на зустріч з G7??!!
показати весь коментар
16.06.2026 13:45 Відповісти
аби не така угода, від якої ми втратимо ще більше людей
показати весь коментар
16.06.2026 13:10 Відповісти
Там - на Америці - є хоть один адекват - який скаже Трампу - шо путлєру на людей пох
показати весь коментар
16.06.2026 13:13 Відповісти
Наивный дурачек. Он думает что с Ираном он всё порешал. Еврейчеги запустят одну ракету по Ирану и тот снова упрется рогом. А может и так упрется и станет требовать бакшиш за проход судов. Чисто поиздеваться над Донни.
показати весь коментар
16.06.2026 13:14 Відповісти
Укласти заоаз - це врятувати москалів)Дати їм прийти трохи до тями: підвезти пальне,зробити запаси,підтягнути ввйська,мобілізувати ще й для резерву,дочекатися зброї з ірану....і напасти знову(
показати весь коментар
16.06.2026 13:14 Відповісти
******** должен исчезнуть с лица Земли!!!
показати весь коментар
16.06.2026 13:14 Відповісти
ага Трамп уже уклав угоду з Іраном, що весь світ рже
показати весь коментар
16.06.2026 13:18 Відповісти
як оце цей парашний угоднік не сказав "укласти чудову угоду"
показати весь коментар
16.06.2026 13:21 Відповісти
Якщо угода буде по прикладу, як з Іраном - з репараціями, та збереженням кордонів, то давай, рудий дід! Бери свого плешивого друга та заключай угоду і валіть на хрін зУкраїни.
показати весь коментар
16.06.2026 13:28 Відповісти
Та де ж там "як і Україна". Втрати 1:8. Хоча деякі злі язики кажуть, що навіть 1:2, але ж це іпсо. Людей ще багато.
показати весь коментар
16.06.2026 13:33 Відповісти
Його можна послухати місяць, три місяці, півроку тому і почути те ж саме. Причому потім воно телефонує ***** і починає казати протилежне. Все відбувається за одним й тим самим сценарієм.
показати весь коментар
16.06.2026 13:37 Відповісти
Ти вже уклав.... "наклав".
показати весь коментар
16.06.2026 13:38 Відповісти
Ну так, Топаз, дай команду!
показати весь коментар
16.06.2026 13:49 Відповісти
Придурку, це війна, причому одна сторона - агресор, загарбник, а інша воює за свою землю і незалежність. А це руде чмо ставить знак рівності, більше того, відверто симпатизує міжнародному злочинцю.
показати весь коментар
16.06.2026 13:55 Відповісти
Зачекайте трохи. Зараз дрони повністю візьмуть під контроль дороги і "друга армія світу" почне сипатися. От тоді все заморозять по лінії зінкнення. До наступного разу.
показати весь коментар
16.06.2026 14:03 Відповісти
Какая угода с захватчиком? Она будет выглядеть как признание захваченных территорий за россией.
Трамп, пуйло тебя купил или держит за старые никудышние яйца?
Только уход с оккупированных территорий и уж только потом угода.
показати весь коментар
16.06.2026 14:03 Відповісти
московити не є людьми це звірі , людей на жаль втрачає тільки Украіна
показати весь коментар
16.06.2026 14:13 Відповісти
Неужелиии ,ржавый заумнячил на 5-г войны ..
показати весь коментар
16.06.2026 14:55 Відповісти
Краще задонать на ЗСУ, ля!
показати весь коментар
16.06.2026 15:30 Відповісти
Господи, забери вже цього ідіота! Він декілька зайвих років живе на землі...
показати весь коментар
16.06.2026 15:35 Відповісти
Ботва ОПешная снова все комменты засрала потужностью
показати весь коментар
16.06.2026 15:44 Відповісти
 
 