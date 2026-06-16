Росія має укласти угоду, вона втратила величезну кількість людей, як і Україна, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має "укласти угоду", оскільки втрачає величезну кількість людей у війні проти України.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Що відомо?

"Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. ... Те, що там відбувається, просто божевілля", - зазначив він на полях саміту G7.

Також лідер США підтвердив, що пізніше зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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