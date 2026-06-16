Путін не отримував запрошення на зустріч із Зеленським на полях саміту G7 чи в США, - Кремль

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін не отримував офіційного запрошення провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Кремля Дмитра Пєскова та помічника Путіна Юрія Ушакова цитують росЗМІ.

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Зустріч на саміті G7

"Офіційних запрошень від Києва провести зустріч Путіна із Зеленським на полях саміту G7 не надходило", - сказав Пєсков і додав, що "між Москвою і Києвом немає контактів".

Раніше Пєсков казав, що для переговорів Зеленський може приїхати до Москви.

"Якщо Зеленський готовий говорити відповідально й серйозно — власне, київському режиму чудово відомо, про що йдеться, — то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть", - стверджував він.

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Прямі переговори в США

Водночас можливість проведення зустрічі Путіна та Зеленського у США за посередництва лідера Білого дому не обговорювалася під час телефонної розмови глави Кремля та Дональда Трампа у неділю, додав Ушаков.

У відповідь на уточнююче запитання, як Москва розглядає можливість такої зустрічі, Ушаков сказав: "До нас ще ніхто не звертався з такою пропозицією".

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Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

15 червня президент США Дональд Трамп в розмові з французьким президентом Емманюелем Макроном заявив, що після розмов із президентом України та Путіним бачить можливість активізувати зусилля для завершення війни РФ проти України.

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