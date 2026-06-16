УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12635 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
1 639 25

Путін не отримував запрошення на зустріч із Зеленським на полях саміту G7 чи в США, - Кремль

Помічник Путіна Юрій Ушаков

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін не отримував офіційного запрошення провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Франції. 

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Кремля Дмитра Пєскова та помічника Путіна Юрія Ушакова цитують росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч на саміті G7

"Офіційних запрошень від Києва провести зустріч Путіна із Зеленським на полях саміту G7 не надходило", - сказав Пєсков і додав, що "між Москвою і Києвом немає контактів".

Раніше Пєсков казав, що для переговорів Зеленський може приїхати до Москви.

"Якщо Зеленський готовий говорити відповідально й серйозно — власне, київському режиму чудово відомо, про що йдеться, — то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть", - стверджував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився від зустрічі з Путіним у Москві: Україна "не грає в ці ігри"

Прямі переговори в США

Водночас можливість проведення зустрічі Путіна та Зеленського у США за посередництва лідера Білого дому не обговорювалася під час телефонної розмови глави Кремля та Дональда Трампа у неділю, додав Ушаков.

У відповідь на уточнююче запитання, як Москва розглядає можливість такої зустрічі, Ушаков сказав: "До нас ще ніхто не звертався з такою пропозицією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Трампом обговорили зустріч із Путіним в США. У форматі, щоб Москві було складніше відмовитися, - Зеленський

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.
  • 15 червня президент США Дональд Трамп в розмові з французьким президентом Емманюелем Макроном заявив, що після розмов із президентом України та Путіним бачить можливість активізувати зусилля для завершення війни РФ проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Автор: 

G-7 G7 (1131) Зеленський Володимир (28045) Пєсков Дмитро (1869) путін володимир (25493) США (26759) Ушаков Юрій (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
В Україну його теж ніхто не запрошував - окрім упоротих - але ж заліз
показати весь коментар
16.06.2026 18:38 Відповісти
+8
там не зедрот, а УКРАИНА берет участие в заседании Большой семерки. понимаю, кацапье не в восторге - их то оттуда вышвырнули
показати весь коментар
16.06.2026 18:58 Відповісти
+6
Да , ми знаєм , что Путин бил послан нах.й ...
Но єто не било официально !
показати весь коментар
16.06.2026 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От бидло лицемірне. А що твоєму ***** заважає без усіляких G7 зустрітися?
показати весь коментар
16.06.2026 18:36 Відповісти
Зачем, его условия известны и не подходят Украине.
показати весь коментар
16.06.2026 18:47 Відповісти
А украинские ему
показати весь коментар
16.06.2026 19:04 Відповісти
Украинские - да, а вот зедротовские...
показати весь коментар
16.06.2026 19:43 Відповісти
Незваный гость ...



"Не ждали" И. Е. Репин, 1888
показати весь коментар
16.06.2026 19:10 Відповісти
Цілком по зеленському....))) Запрошений у гості може запрошувати інших!!! Розуму у R1Вовчика так багато...що вже явно заважає дієздатності.
показати весь коментар
16.06.2026 18:37 Відповісти
В Україну його теж ніхто не запрошував - окрім упоротих - але ж заліз
показати весь коментар
16.06.2026 18:38 Відповісти
А ти факс перевіряв?
показати весь коментар
16.06.2026 18:40 Відповісти
Зедрот сам там на птичий правах.
показати весь коментар
16.06.2026 18:45 Відповісти
там не зедрот, а УКРАИНА берет участие в заседании Большой семерки. понимаю, кацапье не в восторге - их то оттуда вышвырнули
показати весь коментар
16.06.2026 18:58 Відповісти
Там как раз Зеленский, а не Украина. А народу беспредел ТЦК и закрытые кордоны. Про кацапьё оно рассуждает, не смеши.
показати весь коментар
16.06.2026 19:10 Відповісти
там как раз Украина, зелю туда пригласили не за личные заслуги. плохо стараешься, служивый))
показати весь коментар
16.06.2026 19:36 Відповісти
Что-то тебя гордость распирает за этот самит, ты не в Украине что-ли? Слабо представляю, как из клетки можно радоваться покатушкам Зеленского.
показати весь коментар
16.06.2026 19:41 Відповісти
клітка кацапе у тебе у голові і там білочка існуе
показати весь коментар
16.06.2026 19:44 Відповісти
Какое содержательное сообщение... Это у тебя походу белочка голове, орех твой доедает)
показати весь коментар
16.06.2026 19:49 Відповісти
Их петли с восьмёрки, в семёрке козломордии не могло быть.
показати весь коментар
16.06.2026 19:14 Відповісти
Их выперли...
показати весь коментар
16.06.2026 19:16 Відповісти
ну, выперли из восьмерки, она стала семеркой. но, они же не могут вернуться в восьмерку, только в семерку и тогда она станет восьмеркой
показати весь коментар
16.06.2026 19:35 Відповісти
Прибуття незваного ****** у Європу… картина маслом.
показати весь коментар
16.06.2026 19:07 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2026 19:09 Відповісти
Да , ми знаєм , что Путин бил послан нах.й ...
Но єто не било официально !
показати весь коментар
16.06.2026 19:12 Відповісти
"між Москвою і Києвом немає контактів".
Таємна зустріч із Абрамовичем це не контакт? Чи це щось особисте?
показати весь коментар
16.06.2026 19:13 Відповісти
То внутреплеменные терки.
показати весь коментар
16.06.2026 19:20 Відповісти
А чого у кацапні такі паяльники похмурі?
показати весь коментар
16.06.2026 19:48 Відповісти
-"ібо- нейух..."
показати весь коментар
16.06.2026 20:36 Відповісти
 
 