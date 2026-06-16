Путин не получал приглашения на встречу с Зеленским в рамках саммита G7 или в США, - Кремль

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не получал официального приглашения на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и помощника Путина Юрия Ушакова цитируют российские СМИ.

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Встреча на саммите G7

"Официальных приглашений из Киева провести встречу Путина с Зеленским в кулуарах саммита G7 не поступало", — сказал Песков и добавил, что "между Москвой и Киевом нет контактов".

Ранее Песков заявлял, что для переговоров Зеленский может приехать в Москву.

"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем идет речь, — то он всегда может приехать в Москву, где его примут", — утверждал он.

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Прямые переговоры в США

В то же время возможность проведения встречи Путина и Зеленского в США при посредничестве лидера Белого дома не обсуждалась во время телефонного разговора главы Кремля и Дональда Трампа в воскресенье, добавил Ушаков.

В ответ на уточняющий вопрос о том, как Москва рассматривает возможность такой встречи, Ушаков сказал: "К нам еще никто не обращался с таким предложением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Трампом обсудили встречу с Путиным в США. В таком формате, чтобы Москве было сложнее отказаться, — Зеленский

Что этому предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить точную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.

15 июня президент США Дональд Трамп в беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что после переговоров с президентом Украины и Путиным видит возможность активизировать усилия по прекращению войны РФ против Украины.

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