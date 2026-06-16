Путин не получал приглашения на встречу с Зеленским в рамках саммита G7 или в США, - Кремль
В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не получал официального приглашения на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и помощника Путина Юрия Ушакова цитируют российские СМИ.
Встреча на саммите G7
"Официальных приглашений из Киева провести встречу Путина с Зеленским в кулуарах саммита G7 не поступало", — сказал Песков и добавил, что "между Москвой и Киевом нет контактов".
Ранее Песков заявлял, что для переговоров Зеленский может приехать в Москву.
"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем идет речь, — то он всегда может приехать в Москву, где его примут", — утверждал он.
Прямые переговоры в США
В то же время возможность проведения встречи Путина и Зеленского в США при посредничестве лидера Белого дома не обсуждалась во время телефонного разговора главы Кремля и Дональда Трампа в воскресенье, добавил Ушаков.
В ответ на уточняющий вопрос о том, как Москва рассматривает возможность такой встречи, Ушаков сказал: "К нам еще никто не обращался с таким предложением".
Что этому предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить точную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.
- 15 июня президент США Дональд Трамп в беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что после переговоров с президентом Украины и Путиным видит возможность активизировать усилия по прекращению войны РФ против Украины.
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"Не ждали" И. Е. Репин, 1888
Но єто не било официально !
Таємна зустріч із Абрамовичем це не контакт? Чи це щось особисте?