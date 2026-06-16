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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Путин не получал приглашения на встречу с Зеленским в рамках саммита G7 или в США, - Кремль

Помощник Путина Юрий Ушаков

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не получал официального приглашения на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и помощника Путина Юрия Ушакова цитируют российские СМИ.

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Встреча на саммите G7

"Официальных приглашений из Киева провести встречу Путина с Зеленским в кулуарах саммита G7 не поступало", — сказал Песков и добавил, что "между Москвой и Киевом нет контактов".

Ранее Песков заявлял, что для переговоров Зеленский может приехать в Москву.

"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем идет речь, — то он всегда может приехать в Москву, где его примут", — утверждал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве: Украина "не играет в эти игры"

Прямые переговоры в США

В то же время возможность проведения встречи Путина и Зеленского в США при посредничестве лидера Белого дома не обсуждалась во время телефонного разговора главы Кремля и Дональда Трампа в воскресенье, добавил Ушаков.

В ответ на уточняющий вопрос о том, как Москва рассматривает возможность такой встречи, Ушаков сказал: "К нам еще никто не обращался с таким предложением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Трампом обсудили встречу с Путиным в США. В таком формате, чтобы Москве было сложнее отказаться, — Зеленский

Что этому предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить точную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.
  • 15 июня президент США Дональд Трамп в беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что после переговоров с президентом Украины и Путиным видит возможность активизировать усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, - Трамп

Автор: 

G7 (916) Зеленский Владимир (24520) Песков Дмитрий (2104) путин владимир (32604) США (29567) Ушаков Юрий (32)
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Топ комментарии
+6
В Україну його теж ніхто не запрошував - окрім упоротих - але ж заліз
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16.06.2026 18:38 Ответить
+5
там не зедрот, а УКРАИНА берет участие в заседании Большой семерки. понимаю, кацапье не в восторге - их то оттуда вышвырнули
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16.06.2026 18:58 Ответить
+4
Зедрот сам там на птичий правах.
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16.06.2026 18:45 Ответить
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От бидло лицемірне. А що твоєму ***** заважає без усіляких G7 зустрітися?
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16.06.2026 18:36 Ответить
Зачем, его условия известны и не подходят Украине.
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16.06.2026 18:47 Ответить
А украинские ему
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16.06.2026 19:04 Ответить
Украинские - да, а вот зедротовские...
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16.06.2026 19:43 Ответить
Незваный гость ...



"Не ждали" И. Е. Репин, 1888
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16.06.2026 19:10 Ответить
Цілком по зеленському....))) Запрошений у гості може запрошувати інших!!! Розуму у R1Вовчика так багато...що вже явно заважає дієздатності.
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16.06.2026 18:37 Ответить
В Україну його теж ніхто не запрошував - окрім упоротих - але ж заліз
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16.06.2026 18:38 Ответить
А ти факс перевіряв?
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16.06.2026 18:40 Ответить
Зедрот сам там на птичий правах.
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16.06.2026 18:45 Ответить
там не зедрот, а УКРАИНА берет участие в заседании Большой семерки. понимаю, кацапье не в восторге - их то оттуда вышвырнули
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16.06.2026 18:58 Ответить
Там как раз Зеленский, а не Украина. А народу беспредел ТЦК и закрытые кордоны. Про кацапьё оно рассуждает, не смеши.
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16.06.2026 19:10 Ответить
там как раз Украина, зелю туда пригласили не за личные заслуги. плохо стараешься, служивый))
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16.06.2026 19:36 Ответить
Что-то тебя гордость распирает за этот самит, ты не в Украине что-ли? Слабо представляю, как из клетки можно радоваться покатушкам Зеленского.
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16.06.2026 19:41 Ответить
клітка кацапе у тебе у голові і там білочка існуе
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16.06.2026 19:44 Ответить
Какое содержательное сообщение... Это у тебя походу белочка голове, орех твой доедает)
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16.06.2026 19:49 Ответить
Их петли с восьмёрки, в семёрке козломордии не могло быть.
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16.06.2026 19:14 Ответить
Их выперли...
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16.06.2026 19:16 Ответить
ну, выперли из восьмерки, она стала семеркой. но, они же не могут вернуться в восьмерку, только в семерку и тогда она станет восьмеркой
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16.06.2026 19:35 Ответить
Прибуття незваного ****** у Європу… картина маслом.
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16.06.2026 19:07 Ответить
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16.06.2026 19:09 Ответить
Да , ми знаєм , что Путин бил послан нах.й ...
Но єто не било официально !
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16.06.2026 19:12 Ответить
"між Москвою і Києвом немає контактів".
Таємна зустріч із Абрамовичем це не контакт? Чи це щось особисте?
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16.06.2026 19:13 Ответить
То внутреплеменные терки.
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16.06.2026 19:20 Ответить
А чого у кацапні такі паяльники похмурі?
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16.06.2026 19:48 Ответить
 
 