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Новости Встреча Зеленского и Путина Встреча Трампа, Зеленского и путина
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С Трампом обсудили встречу с Путиным в США. В таком формате, чтобы Москве было сложнее отказаться, — Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия последовательно отвергает все предложения о проведении прямых переговоров для завершения войны, включая инициативу о встрече в кулуарах саммита G7. Киев совместно с Вашингтоном разрабатывает альтернативный план организации переговорной площадки непосредственно в США.

Об этом глава государства заявил в своем обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.

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Встреча с Путиным

Зеленский отметил, что, несмотря на регулярные заявления российской стороны о якобы "готовности к миру", на самом деле диктатор РФ Путин панически избегает любых прямых и прозрачных контактов, где пришлось бы отвечать за совершенные военные преступления.

"Мы предлагали Путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны. Он этого не хочет. Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет", — подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагал Путину встретиться во время саммита G7

Ставка на фактор Трампа и американскую площадку

Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Дональдом Трампом, во время которого обсуждалось создание формата встречи на территории Соединенных Штатов. Посредничество американского лидера должно лишить Путина возможности в очередной раз сорвать дипломатический процесс.

"Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу. Посмотрим, что из этого выйдет", — отметил глава государства.

В то же время Зеленский послал четкий сигнал международным партнерам: если кремлевский режим решится проигнорировать даже личное приглашение Вашингтона, Запад не должен питать никаких иллюзий и обязан перейти к усилению санкционного и военного давления на агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Путине и Зеленском: Они, похоже, открыты для переговоров о мире в Украине

Разговор Трампа с Зеленским и Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
  • Ранее президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Эвиане также положительно оценил свои контакты с Киевом и Москвой, отметив, что оба лидера кажутся ему "готовыми к урегулированию" войны.

Автор: 

G7 (916) Зеленский Владимир (24510) путин владимир (32599) Трамп Дональд (8209)
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І що?) Ти кому віриш? Оцьому рудому пришилепку?(((Тамвін або немрозуміє значення слів,або поосто тварина без жрдної моралі((
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15.06.2026 22:07 Ответить
А про абрамовича з аброхамієм домовилися на зустрічі??? Все одно, це одне і теж ******!
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15.06.2026 22:32 Ответить
Нет слов, как уже за@л этот пересидент-сказочник. Но все збс.
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15.06.2026 22:07 Ответить
Черговий потужний "видих" в калюжу
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15.06.2026 22:08 Ответить
Зеленський зауважив, що попри регулярні заяви російської сторони про нібито "готовність до миру", насправді диктатор РФ Путін панічно уникає будь-яких прямих та прозорих контактів, де довелося б відповідати за скоєні воєнні злочини.
Чекаємо на пряму трансляцію.
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15.06.2026 22:14 Ответить
Посередництво американського лідера має позбавити Путіна можливості вчергове зірвати дипломатичний процес. "трамбон" для куйла такий самий "завербований слуга".як і "зе" Йому далеко до одного місця.що думають і патякають "карасі".котрі висять в нього на гачку компромату...
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15.06.2026 22:19 Ответить
Цікаво, які області, і які національні інтереси України він здасть, коли буде сидіти затиснутим поміж ****** і Трампом.
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15.06.2026 22:29 Ответить
Є реальний шанс, що зеленський тоді попросить у родичів умерова в США кімнату, щоб не повертатися в Україну?!?!
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15.06.2026 22:35 Ответить
Від чого Пуйло готовий відмовитись? Він відмовиться вимагати виконання того, на що ти повністю погодився в Стамбулі?
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15.06.2026 22:39 Ответить
А нащо Шашличний розповідає про теми домовленостей з Трампом? Щоб ВВХ краще підготувався?
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15.06.2026 22:45 Ответить
Ну зустрінешсь ти з путіним, і що далі? Під камерами покрасоваться?
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15.06.2026 22:47 Ответить
 
 