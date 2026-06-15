С Трампом обсудили встречу с Путиным в США. В таком формате, чтобы Москве было сложнее отказаться, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия последовательно отвергает все предложения о проведении прямых переговоров для завершения войны, включая инициативу о встрече в кулуарах саммита G7. Киев совместно с Вашингтоном разрабатывает альтернативный план организации переговорной площадки непосредственно в США.
Об этом глава государства заявил в своем обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча с Путиным
Зеленский отметил, что, несмотря на регулярные заявления российской стороны о якобы "готовности к миру", на самом деле диктатор РФ Путин панически избегает любых прямых и прозрачных контактов, где пришлось бы отвечать за совершенные военные преступления.
"Мы предлагали Путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны. Он этого не хочет. Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет", — подчеркнул президент.
Ставка на фактор Трампа и американскую площадку
Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Дональдом Трампом, во время которого обсуждалось создание формата встречи на территории Соединенных Штатов. Посредничество американского лидера должно лишить Путина возможности в очередной раз сорвать дипломатический процесс.
"Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу. Посмотрим, что из этого выйдет", — отметил глава государства.
В то же время Зеленский послал четкий сигнал международным партнерам: если кремлевский режим решится проигнорировать даже личное приглашение Вашингтона, Запад не должен питать никаких иллюзий и обязан перейти к усилению санкционного и военного давления на агрессора.
Разговор Трампа с Зеленским и Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
- Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- Ранее президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Эвиане также положительно оценил свои контакты с Киевом и Москвой, отметив, что оба лидера кажутся ему "готовыми к урегулированию" войны.
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