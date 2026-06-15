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Новини Зустріч Зеленського та Путіна Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
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Із Трампом обговорили зустріч із Путіним в США. У форматі, щоб Москві було складніше відмовитися, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія послідовно відкидає всі пропозиції щодо проведення прямих перемовин для завершення війни, включно з ініціативою зустрічі на полях саміту G7. Київ спільно з Вашингтоном опрацьовує альтернативний план організації переговорного майданчика безпосередньо у США.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Путіним

Зеленський зауважив, що попри регулярні заяви російської сторони про нібито "готовність до миру", насправді диктатор РФ Путін панічно уникає будь-яких прямих та прозорих контактів, де довелося б відповідати за скоєні воєнні злочини.

"Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче", - підкреслив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонував Путіну зустрітися під час саміту G7

Ставка на фактор Трампа та американський майданчик

Зеленський розкрив деталі останньої розмови з Дональдом Трампом, під час яких обговорювалося створення формату зустрічі на території Сполучених Штатів. Посередництво американського лідера має позбавити Путіна можливості вчергове зірвати дипломатичний процес.

"Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу. Ми побачимо, що із цього вийде", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський надіслав чіткий сигнал міжнародним партнерам: якщо кремлівський режим наважиться проігнорувати навіть особисте запрошення Вашингтона, Захід не повинен мати жодних ілюзій і зобов'язаний перейти до посилення санкційного та військового тиску на агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Путіна та Зеленського: Вони, схоже, відкриті до переговорів для миру в Україні

Розмова Трампа з Зеленським та Путіним

  • Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
  • Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
  • Раніше президент США Дональд Трамп на саміті G7 в Евіані також позитивно оцінив свої контакти з Києвом та Москвою, зазначивши, що обидва лідери видаються йому "готовими до врегулювання" війни.

Автор: 

G-7 G7 (1126) Зеленський Володимир (28036) путін володимир (25487) Трамп Дональд (8948)
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Топ коментарі
+8
Нет слов, как уже за@л этот пересидент-сказочник. Но все збс.
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15.06.2026 22:07 Відповісти
+2
Черговий потужний "видих" в калюжу
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15.06.2026 22:08 Відповісти
+1
І що?) Ти кому віриш? Оцьому рудому пришилепку?(((Тамвін або немрозуміє значення слів,або поосто тварина без жрдної моралі((
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15.06.2026 22:07 Відповісти
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І що?) Ти кому віриш? Оцьому рудому пришилепку?(((Тамвін або немрозуміє значення слів,або поосто тварина без жрдної моралі((
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15.06.2026 22:07 Відповісти
А про абрамовича з аброхамієм домовилися на зустрічі??? Все одно, це одне і теж ******!
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15.06.2026 22:32 Відповісти
Нет слов, как уже за@л этот пересидент-сказочник. Но все збс.
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15.06.2026 22:07 Відповісти
Черговий потужний "видих" в калюжу
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15.06.2026 22:08 Відповісти
Зеленський зауважив, що попри регулярні заяви російської сторони про нібито "готовність до миру", насправді диктатор РФ Путін панічно уникає будь-яких прямих та прозорих контактів, де довелося б відповідати за скоєні воєнні злочини.
Чекаємо на пряму трансляцію.
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15.06.2026 22:14 Відповісти
Посередництво американського лідера має позбавити Путіна можливості вчергове зірвати дипломатичний процес. "трамбон" для куйла такий самий "завербований слуга".як і "зе" Йому далеко до одного місця.що думають і патякають "карасі".котрі висять в нього на гачку компромату...
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15.06.2026 22:19 Відповісти
Цікаво, які області, і які національні інтереси України він здасть, коли буде сидіти затиснутим поміж ****** і Трампом.
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15.06.2026 22:29 Відповісти
Є реальний шанс, що зеленський тоді попросить у родичів умерова в США кімнату, щоб не повертатися в Україну?!?!
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15.06.2026 22:35 Відповісти
Від чого Пуйло готовий відмовитись? Він відмовиться вимагати виконання того, на що ти повністю погодився в Стамбулі?
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15.06.2026 22:39 Відповісти
А нащо Шашличний розповідає про теми домовленостей з Трампом? Щоб ВВХ краще підготувався?
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15.06.2026 22:45 Відповісти
Ну зустрінешсь ти з путіним, і що далі? Під камерами покрасоваться?
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15.06.2026 22:47 Відповісти
Зустрітися з ****** для чого, щоб запропонувати капітуляцію України чи **********?! Коли ти просиш, ти ніколи не отримаєш чого хочеш, цього не навчив КВН?!
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15.06.2026 22:54 Відповісти
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15.06.2026 23:06 Відповісти
 
 