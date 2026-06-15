Із Трампом обговорили зустріч із Путіним в США. У форматі, щоб Москві було складніше відмовитися, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія послідовно відкидає всі пропозиції щодо проведення прямих перемовин для завершення війни, включно з ініціативою зустрічі на полях саміту G7. Київ спільно з Вашингтоном опрацьовує альтернативний план організації переговорного майданчика безпосередньо у США.
Про це глава держави заявив у своєму зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зустріч із Путіним
Зеленський зауважив, що попри регулярні заяви російської сторони про нібито "готовність до миру", насправді диктатор РФ Путін панічно уникає будь-яких прямих та прозорих контактів, де довелося б відповідати за скоєні воєнні злочини.
"Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче", - підкреслив президент.
Ставка на фактор Трампа та американський майданчик
Зеленський розкрив деталі останньої розмови з Дональдом Трампом, під час яких обговорювалося створення формату зустрічі на території Сполучених Штатів. Посередництво американського лідера має позбавити Путіна можливості вчергове зірвати дипломатичний процес.
"Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу. Ми побачимо, що із цього вийде", - зазначив глава держави.
Водночас Зеленський надіслав чіткий сигнал міжнародним партнерам: якщо кремлівський режим наважиться проігнорувати навіть особисте запрошення Вашингтона, Захід не повинен мати жодних ілюзій і зобов'язаний перейти до посилення санкційного та військового тиску на агресора.
Розмова Трампа з Зеленським та Путіним
- Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
- Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- Раніше президент США Дональд Трамп на саміті G7 в Евіані також позитивно оцінив свої контакти з Києвом та Москвою, зазначивши, що обидва лідери видаються йому "готовими до врегулювання" війни.
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