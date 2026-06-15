Із Трампом обговорили зустріч із Путіним в США. У форматі, щоб Москві було складніше відмовитися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія послідовно відкидає всі пропозиції щодо проведення прямих перемовин для завершення війни, включно з ініціативою зустрічі на полях саміту G7. Київ спільно з Вашингтоном опрацьовує альтернативний план організації переговорного майданчика безпосередньо у США.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Путіним

Зеленський зауважив, що попри регулярні заяви російської сторони про нібито "готовність до миру", насправді диктатор РФ Путін панічно уникає будь-яких прямих та прозорих контактів, де довелося б відповідати за скоєні воєнні злочини.

"Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче", - підкреслив президент.

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Ставка на фактор Трампа та американський майданчик

Зеленський розкрив деталі останньої розмови з Дональдом Трампом, під час яких обговорювалося створення формату зустрічі на території Сполучених Штатів. Посередництво американського лідера має позбавити Путіна можливості вчергове зірвати дипломатичний процес.

"Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу. Ми побачимо, що із цього вийде", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський надіслав чіткий сигнал міжнародним партнерам: якщо кремлівський режим наважиться проігнорувати навіть особисте запрошення Вашингтона, Захід не повинен мати жодних ілюзій і зобов'язаний перейти до посилення санкційного та військового тиску на агресора.

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Розмова Трампа з Зеленським та Путіним