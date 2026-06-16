18 июня в Брюсселе Зеленский обсудит вступление Украины в ЕС и переговоры с Россией
Лидеры Европейского Союза планируют обсудить дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС в ходе заседания Европейского совета 18 июня в Брюсселе.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке саммита, цитирует Цензор.НЕТ.
Ограниченное время и ключевые темы
Вечером 18 июня президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета. Там обсудят перспективы вступления Украины в ЕС, мирные переговоры с Россией и дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза.
Саммит начнется в 18:00 с обмена мнениями с председателем Европарламента Робертой Метсолой. После этого состоится обсуждение украинских вопросов с участием Зеленского.
Собеседник отметил, что время для общения ограничено, поэтому подробного рассмотрения всех тем не будет. В частности, вопросы расширения ЕС и условий вступления новых стран планируют подробно обсудить уже в октябре 2026 года.
Вместо этого 18 июня Зеленского поздравят с открытием первого переговорного кластера и обсудят возможность открытия следующих.
Поддержка Украины и давление на Россию
В ходе встречи также будут обсуждаться ситуация на войне и координация дипломатических усилий. Основными направлениями остаются поддержка Украины и усиление давления на Россию, в частности подготовка нового пакета санкций.
По словам чиновника, Украина настаивает на более активной роли Европы в переговорах.
- В настоящее время Зеленский находится на саммите G7 во Франции, где обсудил с президентом США вопросы оборонного сотрудничества. По его словам, страны "Группы семи" не видят желания у России завершить войну и поддерживают ужесточение санкций. Президент Украины также отметил, что партнеры готовы помочь стране пережить следующую зиму в случае продолжения войны.
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