Зеленський та Макрон обговорювали, як взаємодіяти з Трампом на саміті G7, - Politico

На саміті G7 в Евіані мікрофони журналістів зафіксували кулуарну розмову президентів України та Франції Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона, під час якої лідери країн обговорювали плани дій щодо взаємодії з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання Politico.

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Деталі перехопленої розмови

Після того як Макрон, який приймає саміт "Групи семи", вранці привітав Зеленського в Евіані, мікрофон камери ЗМІ записав уривок розмови між лідерами.

Зустрічаючи Зеленського на майданчику саміту, Макрон одразу перейшов до обговорення головного геополітичного кейсу — координації дій з американською делегацією. Французький лідер поцікавився у колеги, чи вдалося українській стороні погодити графік прямої двосторонньої зустрічі з Дональдом Трампом.

Попри те, що відповідь Зеленського на аудіозаписі виявилася нерозбірливою, реакція Макрона була чіткою: господар саміту пообіцяв особисто забезпечити та організувати переговори між президентами США та України в межах саміту.

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Зеленський відмовився від Версаля заради засідання ЄС

Намагаючись максимально ефективно використати перебування американського лідера в Європі, Макрон наполегливо закликав Зеленського змінити плани та продовжити свій візит до Франції.

Трамп планує залишатися в країні щонайменше до вечора середи, щоб відвідати закриту святкову вечерю у Версальському палаці, приурочену до 250-річчя незалежності США, куди його особисто запросив президент Франції.

Проте, як додає видання, Зеленський відхилив пропозицію затриматися у Версалі, пояснивши це критичною важливістю європейського треку України, де обговорюватиметься вступ до ЄС.

"Мені потрібно поїхати до Брюсселя 18-го числа", - відповів Зеленський, маючи на увазі участь у ключовому засіданні Європейської Ради.

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Страх перед непередбачуваністю Білого дому

Видання Politico додає, що розмова Макрона та Зеленського, яку записали камери, не розкрила жодних секретів. Однак це ще один приклад того, як європейські лідери ретельно координують свої контакти з Трампом, особливо коли йдеться про Україну.

На Макрона наразі тисне європейська спільнота, яка пам'ятає попередній досвід, коли Трамп через загострення між Іраном та Ізраїлем передчасно залишив саміт у Канаді. Цього разу Париж робить усе можливе, щоб утримати увагу лідера США на європейській безпеці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

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