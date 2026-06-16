Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту G7 у Франції 16 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню kyivindependent повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом майже за чотири місяці, оскільки Київ прагне відновити мирні переговори з Москвою, що зайшли в глухий кут.

Троє лідерів зараз беруть участь у спільній робочій зустрічі з іншими лідерами G7, де війна Росії проти України є центральною темою обговорення.

Примітно, що вони були останніми трьома лідерами, які увійшли до кімнати.

Читайте: Зеленський назвав очікування від самітів G7, Євроради та НАТО: Перемовини та зустрічі цими тижнями мають бути не пустими

Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

Читайте: Лукашенко перепросив у Зеленського за попередні заяви: Білорусь не воюватиме з Україною

Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.