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Новини Зустріч Зеленського з Трампом Саміт G7
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Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7, - ЗМІ

Зеленський та Трамп

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту G7 у Франції 16 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню kyivindependent повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

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Перші деталі

Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом майже за чотири місяці, оскільки Київ прагне відновити мирні переговори з Москвою, що зайшли в глухий кут.

Троє лідерів зараз беруть участь у спільній робочій зустрічі з іншими лідерами G7, де війна Росії проти України є центральною темою обговорення.

Примітно, що вони були останніми трьома лідерами, які увійшли до кімнати.

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Саміт G7

  • Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
  • Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
  • Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
  • 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Трамп Дональд (8954) Макрон Емманюель (1775)
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білу папочку Оманська Гнида купила в кіоску поблизу для поважності бо у всіх є ? )
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16.06.2026 12:37 Відповісти
Вже просто немає надії на щось толкове від цих балачок.
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16.06.2026 12:40 Відповісти
так вони уламують нас прийняти умови РФ - що там далі їх не колише
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16.06.2026 12:44 Відповісти
Щось Зеля на фото якийсь зашуганий, а Трамп за ним схож на носорога.
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16.06.2026 12:42 Відповісти
Зеленский лидер мирового уровня, горжусь паном Президентом Зеленским!!!
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16.06.2026 12:49 Відповісти
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16.06.2026 13:21 Відповісти
Дуже було б добре,якщо б президентом України була б доросла людина.
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16.06.2026 12:50 Відповісти
Зеленський знову намагається обхитрити умовного Диявола. Як це було напередодні саміту у грудні в Парижі 2019-го, коли він самовпевнено вирішив, що особиста зустріч з ****** призведе до миру в ОРДЛО. Що закінчилось плачевно. Для України само-собою. Але й для самого Зеленського - гебешною провокацією-заманухою під назвою "зустріч в Омані" - залякуванням особистого знищення у разі відмови у співробітництві - по гарячих враженнях від збития Іраном (читай рашистським розрахунком ЗРК Бук) українського пасажирського літака. А далі був переліт з посадкою у Москві в літаку мертвечука, Єрмак на чолі ОПи, "вагнерґейт", "розведення військ" та розмінування Чонгару, а по суті все те, що призвело до кінцевого рішення правителя пітьми розпочати теперішню велику війну проти України.
Виникає питання: Зеленському не відоме "правило граблів"? Він дурень чи щось гірше?
Звідкіля виникла ця божевільна ідея, що мовляв, організуй Трамп його зустріч з ****** у США, і тоді ***** точно погодиться на мирову?
А яка ця мирова буде? Знову капітулянтська, як після "Оману"?
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16.06.2026 12:56 Відповісти
 
 