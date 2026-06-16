Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7, - СМИ

Президент УкраиныВладимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита G7 во Франции 16 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию kyivindependent сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

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Первые подробности

Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом почти за четыре месяца, поскольку Киев стремится возобновить мирные переговоры с Москвой, зашедшие в тупик.

Трое лидеров сейчас участвуют в совместной рабочей встрече с другими лидерами G7, где война России против Украины является центральной темой обсуждения.

Примечательно, что они были последними тремя лидерами, которые вошли в комнату.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.