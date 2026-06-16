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Новости Встреча Зеленского с Трампом Саммит G7
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Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7, - СМИ

Зеленский и Трамп

Президент УкраиныВладимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита G7 во Франции 16 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию kyivindependent сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

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Первые подробности

Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом почти за четыре месяца, поскольку Киев стремится возобновить мирные переговоры с Москвой, зашедшие в тупик.

Трое лидеров сейчас участвуют в совместной рабочей встрече с другими лидерами G7, где война России против Украины является центральной темой обсуждения.

Примечательно, что они были последними тремя лидерами, которые вошли в комнату.

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Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
  • Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
  • Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
  • 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) Трамп Дональд (8215) Макрон Эмманюэль (1622)
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білу папочку Оманська Гнида купила в кіоску поблизу для поважності бо у всіх є ? )
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16.06.2026 12:37 Ответить
Вже просто немає надії на щось толкове від цих балачок.
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16.06.2026 12:40 Ответить
так вони уламують нас прийняти умови РФ - що там далі їх не колише
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16.06.2026 12:44 Ответить
Щось Зеля на фото якийсь зашуганий, а Трамп за ним схож на носорога.
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16.06.2026 12:42 Ответить
Зеленский лидер мирового уровня, горжусь паном Президентом Зеленским!!!
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16.06.2026 12:49 Ответить
Дуже було б добре,якщо б президентом України була б доросла людина.
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16.06.2026 12:50 Ответить
Зеленський знову намагається обхитрити умовного Диявола. Як це було напередодні саміту у грудні в Парижі 2019-го, коли він самовпевнено вирішив, що особиста зустріч з ****** призведе до миру в ОРДЛО. Що закінчилось плачевно. Для України само-собою. Але й для самого Зеленського - гебешною провокацією-заманухою під назвою "зустріч в Омані" - залякуванням особистого знищення у разі відмови у співробітництві - по гарячих враженнях від збития Іраном (читай рашистським розрахунком ЗРК Бук) українського пасажирського літака. А далі був переліт з посадкою у Москві в літаку мертвечука, Єрмак на чолі ОПи, "вагнерґейт", "розведення військ" та розмінування Чонгару, а по суті все те, що призвело до кінцевого рішення правителя пітьми розпочати теперішню велику війну проти України.
Виникає питання: Зеленському не відоме "правило граблів"? Він дурень чи щось гірше?
Звідкіля виникла ця божевільна ідея, що мовляв, організуй Трамп його зустріч з ****** у США, і тоді ***** точно погодиться на мирову?
А яка ця мирова буде? Знову капітулянтська, як після "Оману"?
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16.06.2026 12:56 Ответить
 
 