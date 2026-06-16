Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7, - СМИ
Президент УкраиныВладимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита G7 во Франции 16 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию kyivindependent сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
Первые подробности
Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом почти за четыре месяца, поскольку Киев стремится возобновить мирные переговоры с Москвой, зашедшие в тупик.
Трое лидеров сейчас участвуют в совместной рабочей встрече с другими лидерами G7, где война России против Украины является центральной темой обсуждения.
Примечательно, что они были последними тремя лидерами, которые вошли в комнату.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
- Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
- Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
- 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".
Что предшествовало?
Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.
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Виникає питання: Зеленському не відоме "правило граблів"? Він дурень чи щось гірше?
Звідкіля виникла ця божевільна ідея, що мовляв, організуй Трамп його зустріч з ****** у США, і тоді ***** точно погодиться на мирову?
А яка ця мирова буде? Знову капітулянтська, як після "Оману"?