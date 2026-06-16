Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время краткой встречи с Владимиром Зеленским перед заседанием саммита G7 предложил организовать встречу между украинским лидером и Дональдом Трампом.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Макрон, как хозяин саммита, пригласил Зеленского принять участие в мероприятиях, надеясь, что его присутствие поможет укрепить поддержку Украины со стороны членов G7.

Вероятная встреча Зеленского и Трампа стала первым вопросом, о котором Макрон заговорил, приветствуя президента Украины на территории отеля "Рояль", где проходит саммит.

"Итак, во-первых, у вас запланирована двусторонняя встреча… с президентом Трампом?" - сказал Макрон Зеленскому, прежде чем предложить "организовать это".

CNN отмечает, что официальный график Трампа не предусматривает двусторонних переговоров с Зеленским, однако во время таких саммитов могут, и часто происходят, импровизированные встречи.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

Известно, что Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7

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