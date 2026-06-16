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Новости Встреча Зеленского с Трампом Саммит G7
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Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом

Макрон хочет организовать встречу Зеленского и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон во время краткой встречи с Владимиром Зеленским перед заседанием саммита G7 предложил организовать встречу между украинским лидером и Дональдом Трампом.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Макрон, как хозяин саммита, пригласил Зеленского принять участие в мероприятиях, надеясь, что его присутствие поможет укрепить поддержку Украины со стороны членов G7.

Вероятная встреча Зеленского и Трампа стала первым вопросом, о котором Макрон заговорил, приветствуя президента Украины на территории отеля "Рояль", где проходит саммит.

"Итак, во-первых, у вас запланирована двусторонняя встреча… с президентом Трампом?" - сказал Макрон Зеленскому, прежде чем предложить "организовать это".

CNN отмечает, что официальный график Трампа не предусматривает двусторонних переговоров с Зеленским, однако во время таких саммитов могут, и часто происходят, импровизированные встречи.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

Известно, что Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7

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Автор: 

Зеленский Владимир (24520) Трамп Дональд (8215) Макрон Эмманюэль (1622)
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Топ комментарии
+7
А як це в'яжеться з потужними заявами Зеленского, що він вже домовився з Трампом про зустріч?
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16.06.2026 12:01 Ответить
+2
Макрон перекидає гарячий вуголь на Трампа
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16.06.2026 11:51 Ответить
+1
фото закоплексованого школяра .. намагається догнати Макрона вистрибнувши з кросівок на підвищеній основі ))
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16.06.2026 11:54 Ответить
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Макрон перекидає гарячий вуголь на Трампа
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16.06.2026 11:51 Ответить
Макрон то х@йлу по тричі на день дзвонить,то організує зустрічі з тромбом.Пейджер-джан,*****,якийсь.
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16.06.2026 11:57 Ответить
Оманський, може запропонувати і провести зустріч з Трампом, прямо на території отої «династії», що в Козині?? Біля будинку для «ВОВИ»???!!
КабМіндічі, для цього з шламбаумів, могли б і дєньог йому зсудити, під невеликі відсотки!?!?!
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16.06.2026 12:03 Ответить
фото закоплексованого школяра .. намагається догнати Макрона вистрибнувши з кросівок на підвищеній основі ))
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16.06.2026 11:54 Ответить
запропонував організувати зустріч між українським лідером і Дональдом Трампом. Джерело: https://censor.net/ua/n4008591

Та ви що Зеленський же лапшу вішав що Трамп його чекає, майже з квітами та за день раніше там вже стоїть. Очі за потужним виплакав. Короче брехло, рідкісне 🤬
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16.06.2026 11:56 Ответить
У трампа старечий склероз, він забуває розстібнути ширінку коли іде пісяти. А ви хочете щоб він пам'ятав що обіцяв зеленському.
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16.06.2026 12:14 Ответить
Для цього у кожно президента є секретарі. Бідному Зеленському всі щось обіцяють, забувають...
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16.06.2026 12:22 Ответить
Только Венса туда не зовите а то Зеленский в этот раз на нейтральной территории может им и в табло зарядить...
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16.06.2026 11:57 Ответить
А як це в'яжеться з потужними заявами Зеленского, що він вже домовився з Трампом про зустріч?
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16.06.2026 12:01 Ответить
У нього в'яжеться в голові, а інші його не цікавлять
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16.06.2026 12:19 Ответить
Макрон, покажи карти рижому - як горить московський нпз.
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16.06.2026 12:11 Ответить
Трамп - уполномоченный представитель Кремля и лично т. Путина буде чинити "миротворящий" тиск на Зеленського...
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16.06.2026 12:17 Ответить
На фото все виглядає так наче Макрон вже сторониться Зеленського.
А той схожий на з поспіхом одягнутого лакея.
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16.06.2026 12:17 Ответить
За откат?
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16.06.2026 12:20 Ответить
Хтось комусь кудась хоче заглянути і щось побачити
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16.06.2026 12:36 Ответить
Рівень зеленського то Вануату , Науру , Папуа-Гвінея і щось в тому роді . Ну організує Макрон зустріч зеленського з Трампом , а дальше ЩО ? Саміт то така штука де ніщо не підписується , навішали локшини один одному на вуха , випили по100 грам , винюхали по дорожці кокса і порозбігались .
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16.06.2026 12:53 Ответить
 
 