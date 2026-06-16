Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом

Президент Франції Емманюель Макрон під час короткої зустрічі із Володимиром Зеленським перед засіданням саміту G7 запропонував організувати зустріч між українським лідером і Дональдом Трампом.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Макрон, як господар саміту, запросив Зеленського взяти участь у заходах, сподіваючись, що його присутність допоможе зміцнити підтримку України з боку членів G7.

Ймовірна зустріч Зеленського і Трампа стала першим питанням, про яке Макрон заговорив, вітаючи президента України на території готелю "Рояль", де відбувається саміт.

"Отже, по-перше, у вас запланована двостороння зустріч… з президентом Трампом?" - сказав Макрон Зеленському, перш ніж запропонувати "організувати це".

CNN зазначає, що офіційний графік Трампа не передбачає двосторонніх переговорів із Зеленським, проте під час таких самітів можуть, і часто відбуваються, імпровізовані зустрічі.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

Відомо, що Зеленський, Трамп і Макрон прибули на саміт G7

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