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Новини Зустріч Зеленського з Трампом Саміт G7
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Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом

Макрон хоче організувати зустріч Зеленського та Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон під час короткої зустрічі із Володимиром Зеленським перед засіданням саміту G7 запропонував організувати зустріч між українським лідером і Дональдом Трампом.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Макрон, як господар саміту, запросив Зеленського взяти участь у заходах, сподіваючись, що його присутність допоможе зміцнити підтримку України з боку членів G7.

Ймовірна зустріч Зеленського і Трампа стала першим питанням, про яке Макрон заговорив, вітаючи президента України на території готелю "Рояль", де відбувається саміт.

"Отже, по-перше, у вас запланована двостороння зустріч… з президентом Трампом?" - сказав Макрон Зеленському, перш ніж запропонувати "організувати це".

CNN зазначає, що офіційний графік Трампа не передбачає двосторонніх переговорів із Зеленським, проте під час таких самітів можуть, і часто відбуваються, імпровізовані зустрічі.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

Відомо, що Зеленський, Трамп і Макрон прибули на саміт G7

Також читайте: Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Трамп Дональд (8954) Макрон Емманюель (1775)
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Топ коментарі
+7
А як це в'яжеться з потужними заявами Зеленского, що він вже домовився з Трампом про зустріч?
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16.06.2026 12:01 Відповісти
+2
Макрон перекидає гарячий вуголь на Трампа
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16.06.2026 11:51 Відповісти
+1
фото закоплексованого школяра .. намагається догнати Макрона вистрибнувши з кросівок на підвищеній основі ))
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16.06.2026 11:54 Відповісти
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Макрон перекидає гарячий вуголь на Трампа
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16.06.2026 11:51 Відповісти
Макрон то х@йлу по тричі на день дзвонить,то організує зустрічі з тромбом.Пейджер-джан,*****,якийсь.
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16.06.2026 11:57 Відповісти
Оманський, може запропонувати і провести зустріч з Трампом, прямо на території отої «династії», що в Козині?? Біля будинку для «ВОВИ»???!!
КабМіндічі, для цього з шламбаумів, могли б і дєньог йому зсудити, під невеликі відсотки!?!?!
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16.06.2026 12:03 Відповісти
фото закоплексованого школяра .. намагається догнати Макрона вистрибнувши з кросівок на підвищеній основі ))
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16.06.2026 11:54 Відповісти
запропонував організувати зустріч між українським лідером і Дональдом Трампом. Джерело: https://censor.net/ua/n4008591

Та ви що Зеленський же лапшу вішав що Трамп його чекає, майже з квітами та за день раніше там вже стоїть. Очі за потужним виплакав. Короче брехло, рідкісне 🤬
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16.06.2026 11:56 Відповісти
У трампа старечий склероз, він забуває розстібнути ширінку коли іде пісяти. А ви хочете щоб він пам'ятав що обіцяв зеленському.
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16.06.2026 12:14 Відповісти
Для цього у кожно президента є секретарі. Бідному Зеленському всі щось обіцяють, забувають...
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16.06.2026 12:22 Відповісти
Только Венса туда не зовите а то Зеленский в этот раз на нейтральной территории может им и в табло зарядить...
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16.06.2026 11:57 Відповісти
А як це в'яжеться з потужними заявами Зеленского, що він вже домовився з Трампом про зустріч?
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16.06.2026 12:01 Відповісти
У нього в'яжеться в голові, а інші його не цікавлять
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16.06.2026 12:19 Відповісти
Макрон, покажи карти рижому - як горить московський нпз.
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16.06.2026 12:11 Відповісти
Трамп - уполномоченный представитель Кремля и лично т. Путина буде чинити "миротворящий" тиск на Зеленського...
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16.06.2026 12:17 Відповісти
На фото все виглядає так наче Макрон вже сторониться Зеленського.
А той схожий на з поспіхом одягнутого лакея.
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16.06.2026 12:17 Відповісти
За откат?
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16.06.2026 12:20 Відповісти
Хтось комусь кудась хоче заглянути і щось побачити
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16.06.2026 12:36 Відповісти
Рівень зеленського то Вануату , Науру , Папуа-Гвінея і щось в тому роді . Ну організує Макрон зустріч зеленського з Трампом , а дальше ЩО ? Саміт то така штука де ніщо не підписується , навішали локшини один одному на вуха , випили по100 грам , винюхали по дорожці кокса і порозбігались .
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16.06.2026 12:53 Відповісти
 
 