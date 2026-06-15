Трамп підтвердив, що мирна Угода з Іраном вже підписана,

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з Іраном уже підписана, а Ормузька протока частково відкрита для судноплавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться за підсумками зустрічі Трампа з президентом Франції Емманюелем Макроном перед самітом G7 в Ев’яні.

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Угода вже є, протока відкривається

Трамп повідомив, що США уклали меморандум про взаєморозуміння з Іраном. За його словами, офіційна церемонія підписання відбудеться у п’ятницю.

Він зазначив, що завдяки домовленостям судноплавство в Ормузькій протоці вже частково відновлено. Там триває перевірка акваторії після виявлення мін.

"Угода повністю підписана. А протока вже частково відкрита. Кораблі вже починають виходити. У п’ятницю вона буде повністю відкрита", - зазначив Трамп.

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Що відомо про документ і підписання

Глава Білого дому заявив, що текст меморандуму оприлюднять найближчим часом, імовірно після офіційної церемонії.

Також він припустив, що може взяти участь у підписанні в Женеві. Туди має прибути віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Раніше повідомлялося, що президент і віцепрезидент США та спікер парламенту Ірану підписали меморандум у електронному форматі.

Очікується, що документ охоплює питання ядерної програми Ірану, розблокування Ормузької протоки та відмову США від санкцій проти іранської нафти.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що після підписання мирної угоди з Іраном планує зосередитися на війні Росії проти України.

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