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Новини Ядерна угода між США та Іраном Саміт G7
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Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана

Трамп підтвердив підписання угоди між Іраном і США

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з Іраном уже підписана, а Ормузька протока частково відкрита для судноплавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться за підсумками зустрічі Трампа з президентом Франції Емманюелем Макроном перед самітом G7 в Ев’яні.

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Угода вже є, протока відкривається

Трамп повідомив, що США уклали меморандум про взаєморозуміння з Іраном. За його словами, офіційна церемонія підписання відбудеться у п’ятницю.

Він зазначив, що завдяки домовленостям судноплавство в Ормузькій протоці вже частково відновлено. Там триває перевірка акваторії після виявлення мін.

"Угода повністю підписана. А протока вже частково відкрита. Кораблі вже починають виходити. У п’ятницю вона буде повністю відкрита", - зазначив Трамп. 

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Що відомо про документ і підписання

Глава Білого дому заявив, що текст меморандуму оприлюднять найближчим часом, імовірно після офіційної церемонії.

Також він припустив, що може взяти участь у підписанні в Женеві. Туди має прибути віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Раніше повідомлялося, що президент і віцепрезидент США та спікер парламенту Ірану підписали меморандум у електронному форматі.

Очікується, що документ охоплює питання ядерної програми Ірану, розблокування Ормузької протоки та відмову США від санкцій проти іранської нафти.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що після підписання мирної угоди з Іраном планує зосередитися на війні Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Венс уклали електронний меморандум з Іраном щодо завершення війни, - ЗМІ

Автор: 

Іран (3507) угода (770) Трамп Дональд (8948) Ормузька протока (203)
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Топ коментарі
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А тим часом з'являються подробиці капітуляції тампона (ака пісділу) ірану

За даними агентства Mehr, документ мирної угоди складається з 14 пунктів. Серед них - припинення бойових дій, зняття морської блокади Ірану, скасування нафтових санкцій та розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів.

Крім того, Тегеран стверджує, що США зобов'язуються представити план відновлення Ірану вартістю не менше $300 млрд, не вводити нові санкції та не збільшувати військову присутність на Близькому Сході.

В обмін на це Іран відкриє Ормузьку протоку, підтвердить відмову від створення ядерної зброї та продовжить переговори щодо своєї ядерної програми.

Якщо документ підпишуть без серйозних змін, критикам Трампа буде важко придумати більш переконливий аргумент для слова «капітуляція».
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15.06.2026 22:35 Відповісти
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Меморандум - це не угода, не цитуйте божевільного діда
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15.06.2026 22:28 Відповісти
Ця домовленість набагато гірша від угоди Обами, яку Трамп розірвав з твким обгрунтуванням, що ніби-то Іран може розробляти ядерну зброю. Насправді зараз стало гірше, бо повернулися до обамівських умов, плюс знімуть всі санкції, віддадуть заморожені гроші, та ще й зробили Іран гегемоном в затоці, перед яким араби тепер будуть падати на коліна, бо всі зрозуміли, що США - практично імпотент, який не зможе їх захистити
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15.06.2026 22:43 Відповісти
Трамп как-то помирил Албанию с Азербайджаном(даже не вспотев). Всякое случается).
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15.06.2026 22:33 Відповісти
Підписав ніби капітуляцію ,Іран отримає все.Штати копняка,підсрачник
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15.06.2026 22:33 Відповісти
А тим часом з'являються подробиці капітуляції тампона (ака пісділу) ірану

За даними агентства Mehr, документ мирної угоди складається з 14 пунктів. Серед них - припинення бойових дій, зняття морської блокади Ірану, скасування нафтових санкцій та розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів.

Крім того, Тегеран стверджує, що США зобов'язуються представити план відновлення Ірану вартістю не менше $300 млрд, не вводити нові санкції та не збільшувати військову присутність на Близькому Сході.

В обмін на це Іран відкриє Ормузьку протоку, підтвердить відмову від створення ядерної зброї та продовжить переговори щодо своєї ядерної програми.

Якщо документ підпишуть без серйозних змін, критикам Трампа буде важко придумати більш переконливий аргумент для слова «капітуляція».
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15.06.2026 22:35 Відповісти
Протоку відкриють на 60 днів, а потім Іран буде стягувати кошти
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15.06.2026 22:41 Відповісти
За даними іранських ЗМІ Mehr і Fars, проєкт угоди передбачає відкриття Ормузької протоки протягом 30 днів на умовах, визначених Іраном. Причому в медіа йдеться про те, що Тегеран останньої миті під час переговорів зі США додав пункт, що передбачає стягнення зборів за морські послуги.

Ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір взагалі заявив, що «угода Трампа ні до чого не зобов'язує» Ізраїль, і що той «не підпорядковується Сполученим Штатам», і що «його країна є незалежною та суверенною».
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15.06.2026 22:42 Відповісти
Трамп роками вимагав повного демонтажу ядерної інфраструктури Тегерана. Проте за умовами нової угоди США дозволили Ірану проводити низькорівневе збагачення та розбавляти запаси високозбагаченого урану безпосередньо на іранській території.
США планували повністю ліквідувати ракетну програму Ірану. Зрештою питання іранських балістичних ракет та фінансування проксі-угруповань (як-от «Хезболла») взагалі викреслили з переговорного процесу.
США зобов'язалися повернути Ірану близько $24-25 мільярдів заморожених активів. Половину цієї суми Тегеран вимагає виплатити ще до початку фінальних технічних переговорів.
Трамп прагнув встановити повний контроль над нафтогазовим ринком регіону за прикладом Венесуели. Замість цього США погодилися з принципом, що Іран разом з Оманом зможе стягувати збори за прохід суден через Ормузьку протоку в майбутньому.
Меморандум містить зобов'язання США вивести частину своїх військових сил, розгорнутих навколо Ірану під час конфлікту.
Оголошення Трампом домовленостей з Іраном викликало різке обурення в Єрусалимі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна не пов'язана цим документом і продовжить боротьбу в Лівані, попри оголошене Трампом двомісячне перемир'я на всіх фронтах.
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15.06.2026 23:00 Відповісти
Почти это и было целью всей "Эпической ярости"(найдите заявления по этому поводу в начале кампании и посмейтесь). Действительно, США сели в лужу и большую.
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15.06.2026 22:46 Відповісти
не зовсім зрозуміло
Трамп підтвердив, що мирна Угода з Іраном вже підписана,
офіційна церемонія підписання Меморандуму відбудеться у п'ятницю. 😂
Ми вже ціну Меморандумам знаємо добре.
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15.06.2026 22:49 Відповісти
Ну судячи з тексту цієї угоди, то Іран переміг на цьому етапі війни... Бо його позиції стали кращі, ніж до цього.

Але, навряд чи Бібі, дозволить довго протриматись цьому крихкому перемир'ю...
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15.06.2026 22:52 Відповісти
В правому коаліційному блоці Нетаньягу kрайні праві вимагають продовження жорстких воєнних дій. «Оцма Єгудіт» та «Релігійний сіонізм» послідовно виступають головними критиками будь-яких компромісів, перемирій або угод про припинення вогню. Політики відкрито погрожують розвалити уряд, якщо Ізраїль підпише угоду про припинення війни без «повної ліквідації» супротивників. Це позбавить Нетаньягу посади прем'єра.

Ультраправі прагнуть повністю ліквідувати ідею створення Палестинської держави («рішення про дві держави»). Вони вважають тривалу війну інструментом для відновлення контролю над Сектором Гази та розширення єврейських поселень. Вони вимагають ведення війни до «абсолютної перемоги», відкидаючи пропозиції міжнародних посередників (включаючи США), оскільки бачать у замиренні прояв слабкості.
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15.06.2026 23:06 Відповісти
9,6 мільйони євреїв Ізраїлю будуть диктувати Ірану з 96 мільйонами населення як їм жити щоб євреям було добре, затишно і заможно? Щось слабо віриться що така хуцпа прокатить...
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15.06.2026 23:14 Відповісти
Як про мене, то Ізраїлю більшою проблемою є не війна з Іраном, а внутрішня проблема з ультраортодоксальними (харедім) євреями.
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15.06.2026 23:21 Відповісти
Тепер мінимум 60 діб, а скоріш за все більше, будуть йти перегвори про саму угоду. Бородаті навмисно тягнуть час до виборів у Конгрес, коли Трамп остаточно перетвориться у "кульгаву качку" і не зможе продовжувати війну.
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15.06.2026 23:00 Відповісти
 
 