Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана
Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з Іраном уже підписана, а Ормузька протока частково відкрита для судноплавства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться за підсумками зустрічі Трампа з президентом Франції Емманюелем Макроном перед самітом G7 в Ев’яні.
Угода вже є, протока відкривається
Трамп повідомив, що США уклали меморандум про взаєморозуміння з Іраном. За його словами, офіційна церемонія підписання відбудеться у п’ятницю.
Він зазначив, що завдяки домовленостям судноплавство в Ормузькій протоці вже частково відновлено. Там триває перевірка акваторії після виявлення мін.
"Угода повністю підписана. А протока вже частково відкрита. Кораблі вже починають виходити. У п’ятницю вона буде повністю відкрита", - зазначив Трамп.
Що відомо про документ і підписання
Глава Білого дому заявив, що текст меморандуму оприлюднять найближчим часом, імовірно після офіційної церемонії.
Також він припустив, що може взяти участь у підписанні в Женеві. Туди має прибути віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Раніше повідомлялося, що президент і віцепрезидент США та спікер парламенту Ірану підписали меморандум у електронному форматі.
Очікується, що документ охоплює питання ядерної програми Ірану, розблокування Ормузької протоки та відмову США від санкцій проти іранської нафти.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що після підписання мирної угоди з Іраном планує зосередитися на війні Росії проти України.
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За даними агентства Mehr, документ мирної угоди складається з 14 пунктів. Серед них - припинення бойових дій, зняття морської блокади Ірану, скасування нафтових санкцій та розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів.
Крім того, Тегеран стверджує, що США зобов'язуються представити план відновлення Ірану вартістю не менше $300 млрд, не вводити нові санкції та не збільшувати військову присутність на Близькому Сході.
В обмін на це Іран відкриє Ормузьку протоку, підтвердить відмову від створення ядерної зброї та продовжить переговори щодо своєї ядерної програми.
Якщо документ підпишуть без серйозних змін, критикам Трампа буде важко придумати більш переконливий аргумент для слова «капітуляція».
Ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір взагалі заявив, що «угода Трампа ні до чого не зобов'язує» Ізраїль, і що той «не підпорядковується Сполученим Штатам», і що «його країна є незалежною та суверенною».
США планували повністю ліквідувати ракетну програму Ірану. Зрештою питання іранських балістичних ракет та фінансування проксі-угруповань (як-от «Хезболла») взагалі викреслили з переговорного процесу.
США зобов'язалися повернути Ірану близько $24-25 мільярдів заморожених активів. Половину цієї суми Тегеран вимагає виплатити ще до початку фінальних технічних переговорів.
Трамп прагнув встановити повний контроль над нафтогазовим ринком регіону за прикладом Венесуели. Замість цього США погодилися з принципом, що Іран разом з Оманом зможе стягувати збори за прохід суден через Ормузьку протоку в майбутньому.
Меморандум містить зобов'язання США вивести частину своїх військових сил, розгорнутих навколо Ірану під час конфлікту.
Оголошення Трампом домовленостей з Іраном викликало різке обурення в Єрусалимі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна не пов'язана цим документом і продовжить боротьбу в Лівані, попри оголошене Трампом двомісячне перемир'я на всіх фронтах.
Трамп підтвердив, що мирна Угода з Іраном вже підписана,
офіційна церемонія підписання Меморандуму відбудеться у п'ятницю. 😂
Ми вже ціну Меморандумам знаємо добре.
Але, навряд чи Бібі, дозволить довго протриматись цьому крихкому перемир'ю...
Ультраправі прагнуть повністю ліквідувати ідею створення Палестинської держави («рішення про дві держави»). Вони вважають тривалу війну інструментом для відновлення контролю над Сектором Гази та розширення єврейських поселень. Вони вимагають ведення війни до «абсолютної перемоги», відкидаючи пропозиції міжнародних посередників (включаючи США), оскільки бачать у замиренні прояв слабкості.