Трамп і Венс уклали електронний меморандум з Іраном щодо завершення війни, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс підписали в електронному форматі меморандум про початок врегулювання кризи з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні порталу Axios.

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Електронне підписання як перший крок

За інформацією журналіста Барака Равіда, документ був підписаний в електронній формі з боку США. Підпис від Ірану поставив спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф.

Американський чиновник підтвердив, що Трамп і Венс підписали меморандум дистанційно.

"Чиновник США сказав, що Трамп і Венс підписали меморандум в електронній формі. Галібаф поставив підпис від імені Ірану", – повідомив журналіст.

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Офіційна церемонія попереду

Раніше повідомлялося, що США та Іран досягли мирної угоди. Офіційна церемонія підписання запланована на п’ятницю.