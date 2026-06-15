Трамп і Венс уклали електронний меморандум з Іраном щодо завершення війни, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс підписали в електронному форматі меморандум про початок врегулювання кризи з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні порталу Axios.
Електронне підписання як перший крок
За інформацією журналіста Барака Равіда, документ був підписаний в електронній формі з боку США. Підпис від Ірану поставив спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф.
Американський чиновник підтвердив, що Трамп і Венс підписали меморандум дистанційно.
"Чиновник США сказав, що Трамп і Венс підписали меморандум в електронній формі. Галібаф поставив підпис від імені Ірану", – повідомив журналіст.
Офіційна церемонія попереду
Раніше повідомлялося, що США та Іран досягли мирної угоди. Офіційна церемонія підписання запланована на п’ятницю.
Топ коментарі
+8 Olena Olena #512149
показати весь коментар15.06.2026 20:32 Відповісти Посилання
+3 Вадим #601947
показати весь коментар15.06.2026 20:31 Відповісти Посилання
+1 Игорь Шамрай
показати весь коментар15.06.2026 20:32 Відповісти Посилання
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То вже яка по черзі програна війна гамерикаами?
Нах вони туди взагалі лізли? Трамп зупинив чергову війну, Нобелівку йому дайте. ))
чекаю порушення "угоди" і стрибка цін на нафту вгору ))