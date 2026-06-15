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Новини Ядерна угода між США та Іраном Операція США проти Ірану
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Трамп і Венс уклали електронний меморандум з Іраном щодо завершення війни, - ЗМІ

Іран та США підписали меморандум про завершення війни

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс підписали в електронному форматі меморандум про початок врегулювання кризи з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні порталу Axios.

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Електронне підписання як перший крок

За інформацією журналіста Барака Равіда, документ був підписаний в електронній формі з боку США. Підпис від Ірану поставив спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф.

Американський чиновник підтвердив, що Трамп і Венс підписали меморандум дистанційно.

"Чиновник США сказав, що Трамп і Венс підписали меморандум в електронній формі. Галібаф поставив підпис від імені Ірану", – повідомив журналіст.

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Офіційна церемонія попереду

Раніше повідомлялося, що США та Іран досягли мирної угоди. Офіційна церемонія підписання запланована на п’ятницю.

Автор: 

Іран (3507) США (26755)
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Топ коментарі
+8
Україна теж підписувала меморандум і ми на даний час у повній сраці
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15.06.2026 20:32 Відповісти
+3
Незабаром керманичі світової політики не будуть вміти писати, читати і думати.
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15.06.2026 20:31 Відповісти
+1
ммммеморандум....якесь знайоме слово,навіть гидке,вітдає обманом та кидаловом....чомусь
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15.06.2026 20:32 Відповісти
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Мля, і у них електронний підпис! І армія гакерів, щоб його відкликати. З обох сторін!
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15.06.2026 20:28 Відповісти
Незабаром керманичі світової політики не будуть вміти писати, читати і думати.
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15.06.2026 20:31 Відповісти
Розписався за весь Іран а аятоли? - це ж не світська країна - там рулять аятоли і Шахеди
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15.06.2026 20:32 Відповісти
Україна теж підписувала меморандум і ми на даний час у повній сраці
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15.06.2026 20:32 Відповісти
В Ірані є балістичні ракети.
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15.06.2026 20:45 Відповісти
Не в повній, ви з неї вилазите, а раша занурюється.
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15.06.2026 21:03 Відповісти
ммммеморандум....якесь знайоме слово,навіть гидке,вітдає обманом та кидаловом....чомусь
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15.06.2026 20:32 Відповісти
Оце перемога, суто трампівський стиль! Туалетний папір підтерти обісранусжопу.
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15.06.2026 20:35 Відповісти
Електронний меморандум:це трошки більше ніж ДУЛЯ !
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15.06.2026 20:36 Відповісти
Гамерика ганебно програла війну Ірану.
То вже яка по черзі програна війна гамерикаами?
Нах вони туди взагалі лізли? Трамп зупинив чергову війну, Нобелівку йому дайте. ))
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15.06.2026 21:00 Відповісти
ціни на нафту пішли вниз ? ))

чекаю порушення "угоди" і стрибка цін на нафту вгору ))
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15.06.2026 20:38 Відповісти
😁 А як уюце стосується держави США? Я так розумію, угоду, та ще й віртуальну підписали з кимось у Ірані громадянин США Трамп і громадянин США Венс. 😊
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15.06.2026 20:41 Відповісти
Не угоду, а капітуляцію вони підписали.
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15.06.2026 21:01 Відповісти
Ще цвкаво б двзнатися, хто перед ким капітулював. 😊 Ви ж розумієте, що є Ізраїль.
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15.06.2026 21:04 Відповісти
Ізрвїль в повеій сраці так як він повністю залежить від Америки. Іран зробить атомну бомбу і зітре Ізраїль з лиця землі, аж тоді буде спокій на Близькому сході. Гамерикани вдруге не рипнуться проти Ірвну, тим більше що в нього буде бома. В кого є атомна бомба тих не рухають.
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15.06.2026 21:14 Відповісти
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15.06.2026 20:42 Відповісти
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15.06.2026 20:47 Відповісти
Здаётся мне это была комедия (З кіно)
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15.06.2026 21:13 Відповісти
 
 