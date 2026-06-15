Кораблі почали рух через Ормузьку протоку, багато з них завантажені нафтою, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що судноплавство через Ормузьку протоку відновлюється.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Кораблі починають рух Ормузькою протокою, багато з них завантажені нафтою. Вони йдуть Південним "шосе", яке є абсолютно безпечним, захищеним і чистим", - зазначив лідер США.
Також він додав, що є й інші маршрути руху через протоку.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що США та Іран досягли мирної угоди, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.
Топ коментарі
+8 CrossFirenko
показати весь коментар15.06.2026 17:22 Відповісти Посилання
+5 Randall Flag #387882
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+3 Оникс
показати весь коментар15.06.2026 17:26 Відповісти Посилання
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Ну а переміг звісно Трамп.
"...Пентагон дедалі більше стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня..."
До "піс діла" ще далеко.
Це ж треба бути такою скотиною! Навіть підходяще слово важко знайти для характеристики цього утирка.
- Діти, сьогодні ми з вами проходитимемо еру дебілізму початку 21 століття!
- *Діти вже починають іржати*
- Почалося все з печенігів та половців, через які почалося вторгнення в Україну, тоді як усі західні лідери намагалися зберегти агресору обличчя, та переконати жертву агресії в тому, що це вона розпочала війну. Усі боялися неіснуючої ескалації та вірили на слово агресорові.
Але все змінилося після того, як жителі США настільки заїбались від схиблених на гендерах демократів, що обрали президентом старого психопата і шахрая, який поїхав, який якби не виграв вибори і не отримав би імунітет, то сидів би у в'язниці. Він півтора роки слухав історичні лекції від великого геостратега Пал *********, але потім йому набридло, але він дуже хотів здобути медальку за мир і це призвело до того, що Іран на гроші США після репарацій в результаті операції з капітуляції Америки таки створив ядерну зброю і знищив половину середнього сходу.
- *Діти помирають від крінжа*
ІРАН сидить на згарищі в обірваному халаті, з кишені стирчить розбита центрифуга. Око вибите, зубів немає, але гонору стільки, ніби він щойно взяв Вашингтон.
АМЕРИКА (у кепці MAGA) - здоровий рудий ковбой з кийком. Сильно хоче здаватися страшним, постійно ***********, але кожні п'ять хвилин перевіряє гаманець та котирування акцій, бо воювати дорого, а виборець нервує.
ІЗРАЇЛЬ - злий, невиспаний суб'єкт у касці та бронежилеті. Ні з ким не розмовляє, мовчки чистить кулемет. Періодично відволікається, щоб дати комусь ********.
ХІЗБАЛЛА - дрібний, подертий, облізлий шакал. Шпурляється камінням та лайном по Ізраїлю і одразу ховається у кущі.
СВІТОВИЙ І ІЗРА ПРЕСА - стадо переляканих вывець з мікрофонами. Бігають колами, записують марення Ірану та кричать про те, як Ізраїль був розгромлений на всіх численних фронтах.
з союзниками розісрався
Україну щимить на догоду пуйлу
перед китаєм на цирлах, Тайвань кинув
вільне судноплавство Ормузькою протокою накрилось мідним тазом
тепер Ізраїль кинув, більш того - підклав йому велику свиню своєю війною
все? Чи щось забула?