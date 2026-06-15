Кораблі почали рух через Ормузьку протоку, багато з них завантажені нафтою, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що судноплавство через Ормузьку протоку відновлюється.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Кораблі починають рух Ормузькою протокою, багато з них завантажені нафтою. Вони йдуть Південним "шосе", яке є абсолютно безпечним, захищеним і чистим", - зазначив лідер США.

Також він додав, що є й інші маршрути руху через протоку.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що США та Іран досягли мирної угоди, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

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