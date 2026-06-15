США та Іран уклали мирну угоду

США та Іран досягли мирної угоди, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа у соцмережі Х.

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Підписання вже на горизонті

За словами Шаріфа, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії.

Президент США Дональд Трамп також повідомив про досягнення домовленості між Вашингтоном і Тегераном.

Він заявив, що нова угода є "повною протилежністю" ядерній угоді часів адміністрації Барака Обами та не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

Так Трамп відреагував на критику сенатора Джека Ріда, який, за словами президента США, назвав нову домовленість "гіршою за Спільний всеосяжний план дій".

Президент США також наголосив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, а Ормузька протока найближчим часом відкриється для бізнесу.

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