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Новости Операция США против Ирана
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США и Иран заключили мирное соглашение

США и Иран объявили о завершении войны

США и Иран достигли мирного соглашения, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в соцсети Х.

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Подписание уже на горизонте

По словам Шарифа, официальное подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп также сообщил о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Он заявил, что новое соглашение является "полной противоположностью" ядерной сделке времен администрации Барака Обамы и не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Так Трамп отреагировал на критику сенатора Джека Рида, который, по словам президента США, назвал новую договоренность "худшей, чем Совместный всеобъемлющий план действий".

Президент США также подчеркнул, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а Ормузский пролив в ближайшее время откроется для бизнеса.

Читайте: Венс о возможном участии в выборах президента США: Окончательного решения пока нет

Автор: 

Иран (2991) соглашение (1352) США (29564) Трамп Дональд (8209)
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Топ комментарии
+22
А іран про це знає?
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15.06.2026 00:45 Ответить
+14
По факту США програли. Бо умови після війни для Ірану ЗНАЧНО краще чим були до
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15.06.2026 00:48 Ответить
+11
Тут є один нюанс - Ізраїль не є учасником і підписантом цієї "угоди" (насправді - меморардуму про наміри укласти угоду). У Лівані з Хезболлою, фактично іранськими проксі воює не США, а саме Ізраїль, тому навряд чи там війна закінчиться. Одним словом, ця угода - ні про що. От лише Ізраїлю тепер буде важко і їзраїльтянам стане більш зрозумілим становище України.
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15.06.2026 00:59 Ответить
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А іран про це знає?
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15.06.2026 00:45 Ответить
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15.06.2026 01:14 Ответить
Продовження війни з Іраном вигідне для Нетаньягу.

Результати війни з Іраном є головним чинником, що визначає політичне майбутнє уряду Нетаньягу в Ізраїлі напередодні осінніх виборів 2026 року.

Попри падіння рейтингів після подій 7 жовтня 2023 року, партія Нетаньягу «Лікуд» утримує лідерство в більшості опитувань, претендуючи на 23-25 мандатів із 120 можливих. Головна партія коаліції «Лікуд» під керівництвом Біньяміна Нетаньягу. Вона є секулярно-націоналістичною та правоцентристською, проте повністю залежить від своїх радикальних партнерів для утримання влади.

Головна проблема Нетаньягу - не результат його власної партії, а слабкість усього правого блоку. Разом із релігійними та ультраправими союзниками чинна коаліція набирає лише 49-51 мандат. Для формування уряду необхідна більшість у 61 мандат.

Якщо хоча б одна з маленьких правих партій чинного блоку не пройде у Кнесет, шанси Нетаньягу на коаліцію повністю зникнуть.
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15.06.2026 00:45 Ответить
Правий коаліційний блок прем'єр-міністра Нетаньягу є найбільш правим та релігійно-консервативним урядом в історії Ізраїлю. Структурно він спирається на союз між національно-ліберальною партією Нетаньягу та чотирма ключовими релігійними й ультраправими силами

Kрайні праві вимагають продовження жорстких воєнних дій. «Оцма Єгудіт» та «Релігійний сіонізм» послідовно виступають головними критиками будь-яких компромісів, перемирій або угод про припинення вогню. Політики відкрито погрожують розвалити уряд, якщо Ізраїль підпише угоду про припинення війни без «повної ліквідації» супротивників. Це позбавить Нетаньягу посади прем'єра.

Ультраправі прагнуть повністю ліквідувати ідею створення Палестинської держави («рішення про дві держави»). Вони вважають тривалу війну інструментом для відновлення контролю над Сектором Гази та розширення єврейських поселень. Вони вимагають ведення війни до «абсолютної перемоги», відкидаючи пропозиції міжнародних посередників (включаючи США), оскільки бачать у замиренні прояв слабкості.
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15.06.2026 00:46 Ответить
Дострокові вибори до Кнесету Ізраїлю найімовірніше відбудуться у першій половині вересня 2026 року,

Політична криза загострилася через розбіжності всередині урядової коаліції Нетаньягу.
Ультраортодоксальні партії (Харедім) виступили проти законопроєкту про скасування звільнення від військової служби для студентів єшив і відмовилися йти на компроміси, що фактично позбавило уряд стабільної більшості.

У Кнесеті 25-го скликання дві основні ультраортодоксальні релігійні партії (харедім) разом мають 18 мандатів із 120 можливих.
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15.06.2026 00:48 Ответить
Нетаньягу (Ізраїль) буде буде обстрілювати Іран коли захоче, незважаючи на мирну угоду.
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15.06.2026 00:53 Ответить
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібаабаді підтвердив підписання домовленостей із США. За його словами, сторони підпишуть «меморандум про взаєморозуміння».

За словами Гарібаабаді, вже після цього протягом 60 днів будуть вестися переговори про досягнення остаточної мирної угоди, і в цей час Іран буде стежити за виконанням положень меморандуму, «тримаючи палець на спусковому гачку».
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15.06.2026 02:50 Ответить
Безпеку терористичній країні???
Ти задля цього коментаря зареєструвався 13 червня?
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15.06.2026 00:53 Ответить
Безпеку від кого? Від тих кого ці віслюкойоби кошмарять своїми обстрілами і проксі - від Сирії, Лівану, Ємену, Ізраїлю, ОАЕ, Катару, Саудитів?
Так може просто треба перестати бути підарасами по відношенню до сусідів, чи для близькосхідної русні це не варіант?
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15.06.2026 00:59 Ответить
По факту США програли. Бо умови після війни для Ірану ЗНАЧНО краще чим були до
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15.06.2026 00:48 Ответить
"Після війни" США захочуть покращену угоду і почнуть знову бомбити. От побачите.
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15.06.2026 00:58 Ответить
Ну так це Трамп - мегастратег. Якби вже серйозно хотіли, то спочатку треба було заручитися підтримкою коаліції, як у війні з Іраком, і починати повномасштабно.
А той вирішив, що вийде впоратися кількома десятками бомбардувань.
Яким місцем він думав - незрозуміло, тому тут тільки так і залишалося.
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15.06.2026 01:13 Ответить
Ну не нужно бежать впереди паровоза. Израиль и США отработали несколько десятков тысяч целей. Вы думаете они бомбили свинофермы? Хотя конечно какие свинофермы в мусульманском Иране. В 12 дневной войне ВВС Израиля показали себя просто неимоверно, вот уж настоящие военно-космические войска. А в компании с США там все было еще веселее. Речь идет о сбросе порядка 100 тысяч управляемых бомб - это только то что скинула авиация, помимо ракет и прочего. Причем то что упало - оно попало. Потому есть вероятность - причем судя по тому как Израиль постоянно выносит тех в кого целится - и она близка к 100% - что попали туда куда целились. Хотелось бы напомнить город Брянск и завод Кремний-ЭЛ. Ну точнее бывший завод. Вот туда прилетело 5 боеприпасов. А по Ирану прилетело 100 тысяч боеприпасов. Просто возьмите и интерполируйте степень повреждений. И мы говорим о 100 тысячах боеприпасов которые попали куда надо - не в жилые дома, не в супермаркеты и даже не в электрические подстанции.
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15.06.2026 01:38 Ответить
они уже многое восстановили
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15.06.2026 01:46 Ответить
За два місці. Напевно все з чорної матеї дістали.
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15.06.2026 07:17 Ответить
Полностью согласен
Тут только вопрос, сколько там в подземных у них в скалах и прочих осталось
Ну и как быстро они смогут обновить

Если сейчас им возвратят миллиарды долларов, снимут санкции да нефтью разрешат торговать, то очень быстро

Плюс рядом братья по разуму - кацапы, которые поделятся. Хотя последнее время, то Иран их шахедами поучал

Все уперлось в блокировку Ормуза, потому что с этим нужно что-то решать срочно и все это понимают. Поэтому тут только надо было объединенной коалицей и чтобы раз и навсегда

Но Доня с Бибой решити, что они два крутейших гуся и смогут сами все. Не срослось
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15.06.2026 02:10 Ответить
Ну якщо тегеран не спростує зранку то це як корова здохла
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15.06.2026 00:48 Ответить
до 19 ще не вечір ...у Білому дурдомі ...
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15.06.2026 00:48 Ответить
Тут є один нюанс - Ізраїль не є учасником і підписантом цієї "угоди" (насправді - меморардуму про наміри укласти угоду). У Лівані з Хезболлою, фактично іранськими проксі воює не США, а саме Ізраїль, тому навряд чи там війна закінчиться. Одним словом, ця угода - ні про що. От лише Ізраїлю тепер буде важко і їзраїльтянам стане більш зрозумілим становище України.
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15.06.2026 00:59 Ответить
Та все вони розуміють. Недарма ж ними керує безсмертний полковник.
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15.06.2026 08:20 Ответить
Так тепер ніяка хізбала не буде бомбити Ізраїль? І Ормузька протока буде вільною для судноплавства, як це було до рудого чма? І від виготовлення ядерки іран відмовився?
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15.06.2026 01:00 Ответить
Сумніваюся, що це триватиме довго. Але хоча б на рік, щоб ***** не заробляло гроші на нафті
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15.06.2026 01:08 Ответить
Рік? Почекайте до завтра.
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15.06.2026 01:56 Ответить
Погоджуюсь ))
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15.06.2026 02:04 Ответить
Аятоли Тромба ви****ли в сраку це називається. Сша не отримали нічого, а режим терористів аятол отримали все. Напевно останній раз сша так не програвали з часів в'єтнамської війни
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15.06.2026 01:09 Ответить
Не зовсім так. Особливо з огляду на те, що головний аятола зараз десь із гуріями чи небесними віслюками.

Це було корисно тим, що навколишні країни Затоки протверезіли щодо оборони та обхідних постачань нафти й газу, а всі інші зрозуміли б, що якщо вирішувати питання з Іраном, то потрібно вирішувати його серйозно, а не так.
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15.06.2026 01:17 Ответить
пох...рудуй підофіл обісрався
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15.06.2026 01:21 Ответить
Іран вийшов з війни переможцем, сильнішим та впевненішим...Зараз в Ірані почнуться остаточні зачистки та всеосяжні репресії...Дійсно,при Обамі такого не було...
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15.06.2026 01:45 Ответить
США і не вели бойових дій у Лівані.
А Ізраїль все одно буде хезболлу випилювати.
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15.06.2026 02:16 Ответить
Ну що ж, добре, мир краще війни, а там далі вже як піде.
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15.06.2026 02:28 Ответить
Ох задрали ці Угодники.
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15.06.2026 02:56 Ответить
Акелла не тільки промахнувся,а й обіс...ся
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15.06.2026 03:08 Ответить
А вже збагачений уран?Обісрався?
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15.06.2026 07:26 Ответить
По відчуттю таки да - рушники перемогли США Трампа. А Білі має просту відмазку - я нічого не підписував.
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15.06.2026 08:07 Ответить
Нетаньягу, твій вихід.
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15.06.2026 08:45 Ответить
 
 