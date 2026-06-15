США и Иран заключили мирное соглашение

США и Иран достигли мирного соглашения, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в соцсети Х.

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Подписание уже на горизонте

По словам Шарифа, официальное подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп также сообщил о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Он заявил, что новое соглашение является "полной противоположностью" ядерной сделке времен администрации Барака Обамы и не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Так Трамп отреагировал на критику сенатора Джека Рида, который, по словам президента США, назвал новую договоренность "худшей, чем Совместный всеобъемлющий план действий".

Президент США также подчеркнул, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а Ормузский пролив в ближайшее время откроется для бизнеса.

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