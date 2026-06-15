США и Иран заключили мирное соглашение
США и Иран достигли мирного соглашения, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в соцсети Х.
Подписание уже на горизонте
По словам Шарифа, официальное подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.
Президент США Дональд Трамп также сообщил о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
Он заявил, что новое соглашение является "полной противоположностью" ядерной сделке времен администрации Барака Обамы и не позволит Ирану получить ядерное оружие.
Так Трамп отреагировал на критику сенатора Джека Рида, который, по словам президента США, назвал новую договоренность "худшей, чем Совместный всеобъемлющий план действий".
Президент США также подчеркнул, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а Ормузский пролив в ближайшее время откроется для бизнеса.
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Результати війни з Іраном є головним чинником, що визначає політичне майбутнє уряду Нетаньягу в Ізраїлі напередодні осінніх виборів 2026 року.
Попри падіння рейтингів після подій 7 жовтня 2023 року, партія Нетаньягу «Лікуд» утримує лідерство в більшості опитувань, претендуючи на 23-25 мандатів із 120 можливих. Головна партія коаліції «Лікуд» під керівництвом Біньяміна Нетаньягу. Вона є секулярно-націоналістичною та правоцентристською, проте повністю залежить від своїх радикальних партнерів для утримання влади.
Головна проблема Нетаньягу - не результат його власної партії, а слабкість усього правого блоку. Разом із релігійними та ультраправими союзниками чинна коаліція набирає лише 49-51 мандат. Для формування уряду необхідна більшість у 61 мандат.
Якщо хоча б одна з маленьких правих партій чинного блоку не пройде у Кнесет, шанси Нетаньягу на коаліцію повністю зникнуть.
Kрайні праві вимагають продовження жорстких воєнних дій. «Оцма Єгудіт» та «Релігійний сіонізм» послідовно виступають головними критиками будь-яких компромісів, перемирій або угод про припинення вогню. Політики відкрито погрожують розвалити уряд, якщо Ізраїль підпише угоду про припинення війни без «повної ліквідації» супротивників. Це позбавить Нетаньягу посади прем'єра.
Ультраправі прагнуть повністю ліквідувати ідею створення Палестинської держави («рішення про дві держави»). Вони вважають тривалу війну інструментом для відновлення контролю над Сектором Гази та розширення єврейських поселень. Вони вимагають ведення війни до «абсолютної перемоги», відкидаючи пропозиції міжнародних посередників (включаючи США), оскільки бачать у замиренні прояв слабкості.
Політична криза загострилася через розбіжності всередині урядової коаліції Нетаньягу.
Ультраортодоксальні партії (Харедім) виступили проти законопроєкту про скасування звільнення від військової служби для студентів єшив і відмовилися йти на компроміси, що фактично позбавило уряд стабільної більшості.
У Кнесеті 25-го скликання дві основні ультраортодоксальні релігійні партії (харедім) разом мають 18 мандатів із 120 можливих.
За словами Гарібаабаді, вже після цього протягом 60 днів будуть вестися переговори про досягнення остаточної мирної угоди, і в цей час Іран буде стежити за виконанням положень меморандуму, «тримаючи палець на спусковому гачку».
Ти задля цього коментаря зареєструвався 13 червня?
Так може просто треба перестати бути підарасами по відношенню до сусідів, чи для близькосхідної русні це не варіант?
А той вирішив, що вийде впоратися кількома десятками бомбардувань.
Яким місцем він думав - незрозуміло, тому тут тільки так і залишалося.
Тут только вопрос, сколько там в подземных у них в скалах и прочих осталось
Ну и как быстро они смогут обновить
Если сейчас им возвратят миллиарды долларов, снимут санкции да нефтью разрешат торговать, то очень быстро
Плюс рядом братья по разуму - кацапы, которые поделятся. Хотя последнее время, то Иран их шахедами поучал
Все уперлось в блокировку Ормуза, потому что с этим нужно что-то решать срочно и все это понимают. Поэтому тут только надо было объединенной коалицей и чтобы раз и навсегда
Но Доня с Бибой решити, что они два крутейших гуся и смогут сами все. Не срослось
Це було корисно тим, що навколишні країни Затоки протверезіли щодо оборони та обхідних постачань нафти й газу, а всі інші зрозуміли б, що якщо вирішувати питання з Іраном, то потрібно вирішувати його серйозно, а не так.
А Ізраїль все одно буде хезболлу випилювати.