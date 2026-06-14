Венс о возможном участии в выборах президента США: Окончательного решения пока нет

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что пока не принял решения об участии в президентских выборах 2028 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью для CBS News.

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Решение отложено на потом

По словам Венса, он вместе с женой вернется к вопросу возможного выдвижения своей кандидатуры после промежуточных выборов в Конгресс США. Он отметил, что окончательного решения пока нет.

Он также добавил, что его политическое будущее пока не является приоритетом, поскольку он сосредоточен на работе в администрации.

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Отношение к Трампу и политические планы

Венс заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит любое его решение, однако эта тема еще не обсуждалась подробно.

"Я ничуть не сомневаюсь, что президент США всячески поддержит любое решение, которое я в конечном итоге приму. Но мы еще не обсуждали, каким именно оно будет".

Также Венс отметил, что сам не инициирует разговоры с Трампом о своем политическом будущем, а такие обсуждения возникают время от времени во время рабочих контактов.

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