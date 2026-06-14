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Новости Выборы в США
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Венс о возможном участии в выборах президента США: Окончательного решения пока нет

Венс о выборах президента США

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что пока не принял решения об участии в президентских выборах 2028 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью для CBS News.

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Решение отложено на потом

По словам Венса, он вместе с женой вернется к вопросу возможного выдвижения своей кандидатуры после промежуточных выборов в Конгресс США. Он отметил, что окончательного решения пока нет.

Он также добавил, что его политическое будущее пока не является приоритетом, поскольку он сосредоточен на работе в администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один другой президент не сделал для выживания Украины в войне больше, чем Трамп, — Венс

Отношение к Трампу и политические планы

Венс заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит любое его решение, однако эта тема еще не обсуждалась подробно.

"Я ничуть не сомневаюсь, что президент США всячески поддержит любое решение, которое я в конечном итоге приму. Но мы еще не обсуждали, каким именно оно будет".

Также Венс отметил, что сам не инициирует разговоры с Трампом о своем политическом будущем, а такие обсуждения возникают время от времени во время рабочих контактов.

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Автор: 

выборы (24152) США (29559) Трамп Дональд (8200) Джей Ди Вэнс (214)
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Топ комментарии
+5
Якшо це чмо дірветься до преза - переплюне Трампа
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14.06.2026 21:35 Ответить
+4
У владу йдуть найбільші покидьки в історії, ми їх обираємо, а потім плачемось, що такі нещасні.
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14.06.2026 21:32 Ответить
+3
Дерзай, сейчас настало время для идиотов.
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14.06.2026 21:33 Ответить
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У владу йдуть найбільші покидьки в історії, ми їх обираємо, а потім плачемось, що такі нещасні.
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14.06.2026 21:32 Ответить
Дерзай, сейчас настало время для идиотов.
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14.06.2026 21:33 Ответить
Якшо це чмо дірветься до преза - переплюне Трампа
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14.06.2026 21:35 Ответить
Які в Зеленського вибори. Підведи очі і сконцентруйся на дивані.
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14.06.2026 21:39 Ответить
Після "чудового правління" шефа цьому полупокеру нічого не світить.
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14.06.2026 22:05 Ответить
Що, у шефа все так погано що розмови про вибори пішли за два роки до них?

Цьому дебілу там нічого не світить.
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14.06.2026 22:08 Ответить
До чого ж неприємний тип... Феноменальний ублюдок 🤢
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14.06.2026 22:22 Ответить
Американці *розумні*. Вони запроста поміняють руду безмозглу мавпу на цього дебіла.
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14.06.2026 22:24 Ответить
Є дебіл тепер лізе кончений дебіл.
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14.06.2026 22:58 Ответить
Перманентний парад під@рів.
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14.06.2026 23:07 Ответить
І не пробуй! З нас досить одного дурачка-нарциса Трампа! Не путайся під ногами в розумних людей...
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14.06.2026 23:25 Ответить
 
 